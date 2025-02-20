Куда сходить на Масленицу 2025 в Москве: 11 праздничных мероприятий

В материале РИАМО – о том, как провести масленичную неделю, находясь в Москве.

Масленичная неделя в этом году в России пройдет с 24 февраля по 2 марта. Жители и гости столицы смогут посетить различные мастер-классы, выставки, спектакли, многочисленные ярмарки и многое другое. В материале РИАМО – о том, куда бесплатно сходить на Масленицу в Москве.

1. Масленица на Красной площади

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С 24 февраля по 2 марта пройдет масленичная неделя на Красной площади. Гостей будут ждать многообразные развлечения: исторические реконструкции, спортивные забавы и выступления уличных театров. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в ремесленных мастер-классах и присоединиться к театрализованным представлениям. Также угостят блинами из разной муки со сладкими и солеными начинками, поделятся навыками приготовления старинных блюд.

2. Масленица в музее-усадьбе «Кусково»

Фото - © РИА Новости

С 14 февраля до 16 марта в музее-усадьбе «Кусково» можно будет познакомиться с историей Масленицы в старинном доме Шереметьевых. Гости окунутся в атмосферу XVIII века, посмотрят старинные интерьеры и произведения искусства из коллекции музея и собрания Шереметьевых. Затем перед присутствующими выступит ансамбль и состоятся веселые уличные забавы. Порадует «Кусково» и мастер-классами. Гости смогут самостоятельно создать древний славянский оберег – куклу-масленицу.

3. Масленица в музее-заповеднике «Коломенское»

Фото - © РИА Новости

Здесь для гостей приготовили с 8 февраля по 15 марта две увлекательные программы. «Масленица» и «Боярыня Масленица» – это экскурсии по территории Государева двора и Вознесенской площади, музыкальные театрализованные представления и старинные забавы. Проводить экскурсии будет экскурсовод в аристократическом платье XVII века. Гости смогут узнать больше о том, чем занималась царская семья, как изменялся праздник Масленицы в течение многих лет и многое другое. Бонус – катание на конных повозках и вкуснейшие блины.

4. Масленица в музее-усадьбе «Царицыно»

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В «Царицыно» с 18 февраля по 9 марта состоятся традиционные русские забавы: перетягивание каната, прыжки в мешках, бросание колец и т.д. По вечерам будут проходить праздничные концерты.

5. Масленица в Измайловском Кремле

Фото - © РИА Новости

Для детей в Измайловском Кремле с 8 февраля по 15 марта организовали программу «Как на масленой неделе». Маленьким гостям рассказывают интересные факты о каждом дне масленичной недели, проводят игры и пляски, а также забавы под аккомпанемент баяна. В Музее игрушки проводят мастер-класс по созданию куклы-Масленички. На улице сжигают чучело, а после всех ждут блинчики с чаем.

6. Масленица в Парке Горького

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Гуляния каждый год разворачиваются в Парке Горького, Масленица 2025 не станет исключением. Гостей с 24 февраля по 2 марта ждут разнообразные развлечения: ярмарка, традиционные русские игры, включая перетягивание каната и битву мешками, и, конечно, много-много блинов.

7. Масленица на Манежной площади

Фото - © Медиасток.рф

Масленичные гуляния на Манежной площади с 21 февраля по 2 марта будут посвящены русским сказкам. Посетители окажутся в волшебном лесу, населенном любимыми героями — Василисой Прекрасной, Иваном-царевичем, Серым Волком. Кроме того, москвичей порадует атмосферное убранство с резными теремами и арками, настоящей печью, традиционными качелями и деревянными арт-объектами, создающими дух русской Масленицы. И это далеко не все сюрпризы, подготовленные организаторами.

8. Масленица на Площади Революции

Фото - © Медиасток.рф

1 и 2 марта на Площади Революции отметят Масленицу. Там пройдет ледовое шоу. Посетить площадку можно уже с 21 февраля с 12:00 до 19:00.

Ледовое шоу станет основным событием масленичных гуляний. Постановкой занимались ведущие отечественные фигуристы, которые представят уникальное выступление, объединившее элементы фигурного катания и народного творчества. Гости окажутся в центре волшебной атмосферы. Каждый номер шоу будет сопровожден яркими костюмами и живой музыкой. Зрители буквально перенесутся в атмосферу русских ярмарок и праздников, о которых много читали в сказках. Конечно, Масленица не обойдется и без вкусных блинчиков с разными начинками.

9. Масленица на Тверской площади

Фото - © Медиасток.рф

С 21 февраля по 2 марта Масленицу будут отмечать на Тверской площади. Здесь разместится настоящая купеческая гостиная под открытым небом. Бархатные шторы, люстры, диваны и столы с расписной посудой создадут атмосферу домашнего уюта. Гостей пригласят насладиться традиционными блюдами и чашечкой чая из самовара.

1 и 2 марта здесь пройдет большое иммерсивное театрализованное представление «Масленица в Замоскворечье». Гости отправятся в увлекательное путешествие со сказочными персонажами.

10. Масленица на Болотной площади

Фото - © Медиасток.рф

С 24 по 28 февраля в павильоне на Болотной площади будут организованы тематические мастер-классы, где бесплатно смогут заняться творчеством как взрослые, так и дети. Кроме этого, на фуд-кортах будут угощать блинами с разнообразными начинками, а зона «Московского чаепития» предложит горячие напитки, в том числе разнообразные чаи, и мед.

11. Масленица на ВДНХ

Фото - © РИА Новости

1 марта на катке ВДНХ пройдет авторская программа «Этномасленица», где зрители станут главными героями увлекательного иммерсивного представления в трех действиях.

2 марта (15:00-20:00) и 3 марта (13:00-18:00) перед аркой Главного входа ВДНХ развернется праздничная программа с песнями из фильмов и мюзиклов. Посетители увидят воздушно-акробатическое шоу «Пролет над ВДНХ». 15-минутное представление будут показывать между выступлениями артистов, среди которых Юлия Пересильд и группа «Мандрагора», «Голоса Градского», Тина Кузнецова, Петр Налич, Алексей Гоман, Антоха МС и многие другие. Вход свободный.