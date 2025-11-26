Куда сходить на День матери 2025 в Москве: 9 интересных мероприятий в честь мам

В материале РИАМО — о столичных мероприятиях, которые приурочены ко Дню матери 2025.

Викторина в честь Дня матери 27 ноября

Фото - © М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Увлекательная викторина для всех желающих «Мама — главное слово» пройдет 27 ноября в честь Дня матери. Она состоится в Культурном центре «Братеево» в ЮАО.

Во время мероприятия посетители учреждения смогут ответить на интересные вопросы, которые зададут организаторы викторины, о роли матери в жизни каждого человека, об истории праздника и традициях. Таким образом гости центра смогут проверить свои знания, поиграть в загадки, прочитать тематические пословицы и поговорки, через которые выразят любовь к мамам.

Когда: 27 ноября в 16:30

Где: ул. Ключевая, 4к2

Сколько стоит: бесплатно

Маркет ко Дню матери 28 ноября

Фото - © Сайт мэра Москвы

28 ноября состоится особенный маркет, посвященный Дню матери. На нем горожане старшего поколения, участники проекта «Московское долголетие», представят товары, которые они сделали с любовью своими руками. Посетители смогут не только выбрать подарки, но и пообщаться с некоторыми мастерами и услышать истории создания их работ.

«Добрый маркет» — это совместное мероприятие проектов «Московское долголетие», «Сделано в Москве» и Сбербанка. В этом году на ярмарке представят около тысячи изделий: декор, игрушки, свечи, деревянные поделки, елочные украшения и многие другие работы. Мастеров отбирали по конкурсу — из 400 заявок выделили 37.

Когда: 28 ноября с 09:00 до 17:00

Где: московский офис Сбера, Оружейный пер., 41

Сколько стоит: бесплатно

Рок-н-ролл мюзикл «Девчата» 28 и 29 ноября

28 и 29 ноября можно посетить рок-н-ролл мюзикл «Девчата». Зрителям обещают узнаваемые мелодии и настоящую феерию на сцене. Создатели мюзикла сохранили всю историю, знакомую нам с детства, основанную на сюжете фильма «Девчата» и одноименной повести Бориса Бедного. Но при этом само действо перенесено в современные реалии, городок Нефтелямск, где ведется добыча нефти и где трудятся сильные и мужественные нефтяники. В спектакле много юмора, замечательных песен и невероятно зажигательных танцев. Особое внимание надо обратить на творческий коллектив спектакля: это лучшие ведущие актеры, участвующие в различных мюзиклах Москвы.

Когда: 28 ноября, 19:00; 29 ноября в 15:00 и в 19:00

Где: театральный центр «На Плющихе», Плющиха, 54/6, стр. 1

Сколько стоит: от 1400 рублей

Концерт ко Дню матери в Музее Победы 29 ноября

Фото - © Музей Победы

Музей Победы подготовил для мам особый подарок — большой праздничный концерт проекта «Главные детские песни». В зале Полководцев на одной сцене соберутся ярчайшие звезды проекта — талантливые солисты и знаменитые коллективы, чьи имена знакомы всем. Легендарные «Непоседы» и «Домисолька», харизматичные «Нейна» и «Семицветик», популярные группы «БУМ», «Нужные люди», «Киндерстар», а также Музыкальный театр «На Поклонке» и «Музыкальная дорожка» подарят зрителям настоящую симфонию добра и радости. Со сцены прозвучат душевные композиции «Солнышко для мамы», «Доброе утро, мам», «Улыбайся» и другие простые и искренние истории о семейном тепле, поддержке и счастье.

Когда: 29 ноября, 16:30

Где: главное здание Музея Победы, Площадь Победы, 3

Сколько стоит: 450 рублей за вход

Концерт с шутками ко Дню матери 29 ноября

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

29 ноября в 17:00 состоится концерт на уютной площадке с разнообразным меню и большим выбором напитков. На мероприятии выступят лучшие участницы «Стендапа на ТНТ», «Разгонов», «Женского стендапа», «Большого шоу» и других топовых проектов.

В проекте принимают участие: Динара Курбанова, Настя Веневитина, Ярослава Тринадцатко, Вера Котельникова, Ольга Малащенко, Карина Салихова, Настя Чубарова, Ника Тарасевич, Зоя Куулар, Кристина Ганина, Надя Бобрышева, Катя Котофеева, Аня Семенова и другие.

Организаторы рекомендуют приходить заранее, чтобы комфортно разместиться и настроиться на вечер. Вас ожидают лучшие шутки и вкусный ужин.

Когда: 29 ноября, 17:00

Где: Дом 16, Покровский б-р, 16–18, стр. 4–4а, вход из Подколокольного пер.

Сколько стоит: билеты начинаются от 1290 рублей (самые дорогие — 3090 рублей)

Зарисовки «Женщины» 29 ноября

В Центральном Доме культуры железнодорожников для мам устроят настоящий праздник. Под аккомпанемент скрипки прозвучат отрывки из произведений Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи. Они раскроют многогранность женской души в различных жизненных ситуациях.

Когда: 29 ноября, 19:00

Где: ЦДКЖ, Комсомольская пл., 4

Сколько стоит: от 1000 рублей

День матери на ВДНХ 30 ноября

Фото - © Пресс-служба ВДНХ

К нежному и доброму празднику, Дню матери, тщательно подготовился ВДНХ. В течение всего последнего ноябрьского дня будут проходить бесплатные тематические экскурсии.

В 13:00 гостей ждет обзорная экскурсия по территории «Женские образы ВДНХ». Присутствующим расскажут об архитекторах, скульпторах и художниках, которые были не только талантливыми творцами, но и любящими матерями.

В 17:00 гости смогут присоединиться к экскурсии «Образ матери в русском искусстве». В экспозиции выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского Музея» посетители увидят разнообразные женские образы, от Богородицы на древнерусских иконах до портретов известных исторических женщин. Вход осуществляется по списку зарегистрировавшихся за 10 минут до начала.

В 17:00 и в 19:30 пройдет экскурсия «Звездные мамы: истории отваги и любви» в Центре «Космонавтика и авиация». На ней гостям расскажут о мамах, которые полеты в космос совмещали с материнством.

Когда: 30 ноября 2025, 13:00

Где: ВДНХ, проспект Мира, 119

Стоимость: бесплатно, по регистрации

Romantic Jazz в честь Дня матери 30 ноября

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

В «Джем-клубе» в День матери состоится очень романтичный концерт. Организаторы обещают вечер, наполненный элегантностью, страстью и чарующими мелодиями.

Что вас ждет?

живой джаз в лучших традициях мировых сцен,

атмосфера изысканности и уюта,

искусно подобранные вина и гастрономические сеты.

Когда: 30 ноября, 20:30

Где: Jam Club, Сретенка, 11

Сколько стоит: билеты от 1500 до 2500 рублей

Fashion фестиваль «Модная Волна» 30 ноября

Провести незабываемый день с мамой можно и на модном фестивале Fashion фестиваль «Модная Волна». Он пройдет 30 ноября в самом сердце Москвы — в уникальной атмосфере Яровит Холл на ул. Б. Якиманка, 26.

Программа очень насыщенная:

Модные показы: Неповторимые наряды от лучших дизайнеров. Будьте среди первых, кто увидит настоящие тренды сезона! Лекции от Fashion экспертов: Получите бесценные знания от ведущих специалистов индустрии! Узнайте, как быть на острие моды и развивать собственный стиль. Музыкальные выступления: Погрузитесь в мир музыки, который дополнит ваше впечатление от фестиваля. Мы собрали лучших артистов, чтобы создать незабываемую атмосферу! Минимаркет: уникальные аксессуары, украшения и косметика. Откройте для себя новые любимые бренды и пополните свою коллекцию эксклюзивными находками!

Когда: 30 ноября, 16:00

Где: пространство Yarovit Hall Yakimanka, Большая Якиманка, 26

Сколько стоит: 4500 рублей (в стоимость включено место на модном показе, лекции от экспертов, музыкальные выступления, СМИ, фотографы)