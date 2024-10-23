Куда поехать отдыхать на море в ноябре в России и за границу

В материале РИАМО рассказываем, где в ноябре в России и за границей можно насладиться летним теплом.

В последний месяц осени можно успеть погреться, запастись положительными эмоциями и сэкономить на отдыхе, отправившись в теплые страны и на юг России.

Где отдохнуть в ноябре в России

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О пляжном отдыхе в России в ноябре думать не приходится – купаться в прохладном море уже не получится, комфортно будет разве что очень закаленным путешественникам. А вот насладиться солнцем еще можно успеть, к тому же значительно сэкономить и посетить достопримечательности без толп туристов. Морской воздух полезен всегда, а перезагрузка гарантирована.

Самые теплые направления – Крым и Краснодарский край. На курортах можно пройти лечение, последний месяц осени самый комфортный по ценам, доступны экскурсии, а если очень хочется на пляж, то можно просто гулять по берегу моря. Температура в этих районах держится примерно около 15-20 градусов, могут быть дожди, но чаще всего все еще солнечно. Конечно, комфортнее температура в первой половине ноября, во второй погода уже становится более зимней, солнца меньше, а холодные ветра дуют чаще.

В Сочи начинается подготовка к горнолыжному сезону, отдых в санаториях становится дешевле, во время отдыха можно съездить на экскурсии и в познавательные поездки, побывать в Олимпийской деревне. В Новороссийске можно побывать на озере Абрау, посетить знаменитый завод игристых вин и сходить на фестиваль хамсы, который традиционно проводится в ноябре. В Анапе можно попасть на фестиваль кубанской кухни, в Геленджике поехать на экскурсию по винодельням, а в Крыму найти экскурсии, развлечения и оздоровительные процедуры на любой вкус и кошелек.

Отдых в России привлекателен не только разнообразием, но и тем, что не нужно менять валюту, обновлять загранпаспорт, к тому же есть возможность получить кешбэк.

Куда поехать отдыхать в ноябре за границу: 8 теплых стран

1. ОАЭ

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В ноябре в Арабских Эмиратах как раз высокий сезон и цены здесь точно ниже не будут. А вот погода радует – нет знойных 50 градусов выше нуля, тепло и комфортно, можно купаться, загорать, ездить на экскурсии и наслаждаться всеми прелестями пляжного отдыха. Здесь есть контраст между дневными и ночными температурами, но не такой разительный, как в пустынях вдали от моря – именно оно делает климат более мягким. Дубай, Абу-Даби, Шарджа предлагают множество развлечений – от сафари в пустыне и прыжков с парашютом до спокойного семейного отдыха.

Виза в ОАЭ не нужна (до 90 дней), достаточно загранпаспорта со сроком действия больше девяти месяцев с момента въезда. В стране не работают карты российских банков, лучше брать наличные.

2. Турция

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Отдых в Турции пляжным может быть только в начале ноября. Тут можно успеть искупаться в Средиземном море и насладиться по-настоящему теплыми солнечными днями. Температура на курортах может достигать 25 градусов. Сезон отдыха закрывается, поэтому можно успеть купить тур по очень привлекательной цене, увидеть достопримечательности без очередей – и все это в комфортной температуре. Ноябрь здесь – отличное время для оздоровительных прогулок вдоль моря и для экскурсионной программы.

До 60 дней россияне с туристическими целями могут находиться в Турции без визы, нужен только загранпаспорт. Также нужен медполис, обратный билет, подтверждение проживания и банковские выписки, подтверждающие наличие средств.

3. Мальдивы

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На Мальдивах погода в ноябре непредсказуема, потому что сезон дождей завершается и начинается стабильная солнечная погода. Поэтому нужно внимательно отнестись к прогнозам и не бояться контрастов. Дождь может начаться в самый неожиданный момент, но температура воздуха держится около 30 градусов, а прогулки по белоснежному песку, теплое солнце, освежающие волны делают отдых по-настоящему вдохновляющим и заряжающим энергией. Отдыхающие могут заказать экскурсии по коралловым рифам и необитаемым островам.

До 30 дней здесь можно находиться без визы, она ставится по прилете прямо в аэропорту. Для въезда нужен загранпаспорт, медицинская страховка и декларация о состоянии здоровья.

4. Доминикана

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Доминикана расположена на востоке Гаити у Карибского моря, и здесь есть не только прекрасные пляжи, но и парки, и архитектура, так что скучно не будет даже тем, кто не очень любит все время проводить на лежаках. Доминиканская Республика – это красивейшая природа, деревушки, водопады, горы. В ноябре здесь жара и духота уходят, ливней почти не бывает и можно наслаждаться не только пляжным отдыхом, но и заниматься дайвингом и серфингом.

В Доминиканской Республике граждане России могут до 60 дней находиться без визы. Нужен загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев и обратные билеты.

5. Таиланд

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Невероятное смешение всего на свете – пляжей, причудливой буддийской архитектуры, пышных садов, ночных рынков, экзотических танцев, красочных шоу, слонов, коралловых рифов, живописных островов, массажных салонов, кухни в стиле фьюжн. Таиланд – это экзотика по доступным ценам. Здесь есть и пляжный отдых, и водные виды спорта, и множество достопримечательностей. Есть и сомнительные удовольствия, поэтому главное – не терять голову.

Виза не нужна, если вы планируете находиться в стране не больше 60 дней, нужен загранпаспорт, могут потребовать обратный билет и подтверждение финансовых возможностей.

6. Египет

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Египет – одно из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Это страна богатой истории и отелей с системой «все включено». Многие едут и на пляже отдохнуть, и дайвингом заняться в Красном море, и пирамиды увидеть. Впрочем, памятников архитектуры здесь довольно много, и это не только пирамиды.

В ноябре отдых может испортить холодный ветер, а бассейны с подогревом могут еще не работать. На это нужно обращать внимание. Но все же температура воздуха очень комфортная, нет изнуряющей жары, море теплое, и это отличное время для виндсерфинга.

Для въезда на срок до 15 дней нужен только загранпаспорт, медицинскую страховку оформлять не обязательно. Такая отметка «Синайский штамп» ставится в паспорте на паспортном контроле в аэропорту Шарм-эль-Шейха. На больший срок нужна виза.

7. Индия

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В ноябре начинается сезон отдыха на Гоа – одном из самых популярных курортов Индии. Если летом тут бушуют муссоны и пляжи пустеют, то с ноября по март ситуация совершенно иная – погода идеальна для пляжного отдыха. Гоа есть южный и северный, первый – место спокойствия и умиротворения, второй, напротив, отличается активной и энергичной атмосферой. Здесь можно заниматься водными видами спорта и йогой, погружаться в медитации и пробовать кухню.

Виза для посещения нужна, но получить ее несложно. Она может быть электронной – самый популярный вид для туристической поездки. Получить ее можно на сайте индийского правительства.

8. Китай

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В Китае в ноябре на большей части страны наступает зима, но есть курорты с пляжным отдыхом. Самый популярный – Хайнань. Это место удивляет своим природным многообразием, шикарными лесами, разнообразием животного мира, красотой местных ландшафтов. Тропические дожди почти заканчиваются, а пляжный отдых и осмотр достопримечательностей – лучший досуг для туристов. Здесь много экзотики, плантации не только чайные, фрукты, фестивали – на Хайнане, и в частности в городе Санья, все посвящено радости и веселью. Проводят тут карнавалы, спортивные состязания, конкурсы с призами, концерты и многое другое.

Для отдыха подойдет туристическая виза (L), которая выдается на однократный или двукратный въезд, но больше 30 дней единовременно находиться в стране нельзя. Визу можно оформить в визовых центрах или в консульстве. Для посещения Хайнаня в составе туристической группы до 30 дней виза не нужна.