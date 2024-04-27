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Куда поехать на майские праздники 2024: города Подмосковья, Брестская крепость и пляжи

Истории

В материале РИАМО рассказываем о вариантах отдыха на майские праздники в Подмосковье, России и за рубежом.

Отдыхать на майские праздники в России будут с 28 апреля по 1 мая и затем еще четыре дня – с 9 по 12 мая. 27 апреля станет рабочим днем, а 8 мая – сокращенным. Многие берут отпуск на несколько дней между праздниками и таким образом получают полноценный отпуск с 28 апреля по 12 мая. Провести 15 дней можно на даче, а можно поездить по городам Подмосковья или уехать на весь отпуск на курорт.

Куда съездить в Подмосковье на майских праздниках 2024

Фото - © izumrudnyles.cosmosgroup.ru

Подмосковье – хороший вариант отдыха, если майские каникулы все-таки разорваны и уехать далеко не получается. Зато можно набраться впечатлений и узнать много нового, ведь Московская область имеет богатую историю.

Посетить можно Серпухов и заехать в местный историко-художественный музей, который располагается в особняке XIX века. Обязательно стоит посетить Приокско-Террасный заповедник, где можно понаблюдать за зубрами и насладиться чистотой природы. В Серпухове есть и Высоцкий ставропигиальный мужской монастырь, где хранится множество святынь, а особое место занимает чудотворный образ Божьей Матери «Неупиваемая Чаша».

Если поехать в Клин, то там можно посетить Музей-заповедник П.И. Чайковского с рукописями композитора и большим парком. Детям будет интересно в сафари-парке «Изумрудный лес», где живут около 30 видов животных.

В Дмитрове прекрасным историческим объектом для посещения является кремль, в ансамбль которого входят Успенский собор начала XVI века, Елизаветинская церковь, воссозданные Никольские ворота и несколько зданий XIX-XX веков. Можно заехать на зооферму в Шихово и посетить дом-музей П.А. Кропоткина.

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь и музей «Новый Иерусалим» можно посетить в Истре. А потом заехать на сыроварню Олега Сироты.

В Одинцовском горокруге обязательно нужно посетить парк «Патриот» и Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь, построенный в 1398 году.

Один из старейших городов Московской области и России – Коломна – удивит количеством достопримечательностей. Центром туристической жизни является Коломенский кремль, построенный в 1525-1531 годах для защиты южных границ Московского княжества. Стоит посетить Музейную фабрику коломенской пастилы и попробовать десерт, приготовленный по старинным рецептам.

Погулять по кремлю можно и в Зарайске, который является самым маленьким в России. А в музее «Зарайская коврижка» можно попробовать старинное медовое лакомство.

Куда поехать на майские праздники в России

Фото - © Игорь Архипов / Фотобанк Лори

Краснодарский край

В Краснодарском крае в начале мая стоят уже вполне летние температуры, вовсю цветут тюльпаны, магнолии, вишни и жасмин. В море купаться смогут только те, кому подходит температура около 20 градусов. Но во многих отелях Сочи и Анапы есть подогреваемые бассейны, в том числе и с морской водой.

В Краснодарском крае можно посетить чайные плантации, водопады, агрофермы, виноградники и покататься на джипах по бездорожью. Конечно, ждут гостей и Красная поляна, и Олимпийская деревня, дендрарий в парке «Южные культуры».

Обойдется отдых в сумму около 40 тысяч на одного взрослого без перелета.

Крым

Богатая история, теплый климат, великолепные пейзажи и развлечения на любой вкус – все это ждет туристов в Крыму. Посетить здесь можно Никитский ботанический сад, парк «Парадиз» в Партените, крымские дворцы: Ливадийский, Массандровский, Воронцовский, Юсуповский и другие. Также можно прогуляться по экотропам: Солнечной, Большой севастопольской, Боткинской, Штангеевской, Голицынской и другим. А в Керчи и в Севастополе празднование 9 Мая проходит в особой атмосфере и с большим размахом.

В Крыму можно отдохнуть на пляжах, в СПА-центрах, можно выбрать для отдыха санаторий или исследовать древние руины. На полуострове, даже несмотря на общий рост цен, можно найти бюджетные варианты для отдыха.

Размещение одного взрослого в гостинице на четыре ночи обойдется в среднем от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от города.

Дагестан

Фото - © Сергей Цепек / Фотобанк Лори

В Дагестане стоит посетить одни из самых древних городов России – Дербент и Махачкалу. К тому же республика богата природными красотами – здесь есть песчаные дюны Бархан Сарыкум, уникальный подземный Салтинский водопад, Сулакский каньон. Каспийское море в мае уже достаточно теплое, поэтому можно позагорать, а самые смелые могут окунуться. Но море в Дагестане – это скорее приятный бонус, так как регион располагает к познавательному отдыху. И, конечно, здесь обязательно нужно попробовать блюда национальной кухни.

В Дагестан стоимость тура без перелета на четыре ночи для одного взрослого обойдется в сумму от 28 тысяч.

Калининград

В начале мая в Балтийском море купаться еще прохладно, но сам Калининград и его окрестности встретят туристов прекрасной архитектурой, музеями и природными объектами. Уникальным местом является Куршская коса, где находятся вторые по высоте в мире дюны. Можно посетить остров, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а еще увидеть мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения. Есть в Калининграде Музей мирового океана, Музей марципана и Рыбная деревня, а в соседних городах стоит посетить крепость Пиллау в Балтийске, посмотреть архитектуру в Светлогорске и посчитать кошек в Зеленоградске.

Отдых в Калининграде на одного взрослого на четыре ночи с перелетом обойдется в сумму от 22 тысяч рублей в зависимости от класса гостиницы.

Алтай

На Алтай стоит поехать на майские праздники, так как отдохнуть в это время можно выгоднее, чем летом, к тому же именно в это время на Алтае цветет маральник, который еще называют сибирской сакурой. Увидеть горы, окрашенные в лилово-розовый цвет, можно только в это время. Здесь есть Телецкое озеро, а погода уже располагает к активному отдыху на свежем воздухе. Предлагают туристам походы, рафтинг, конные прогулки и многое другое. Здесь отдохнуть можно душой и телом.

Туры на Алтай продаются от 30 тысяч на три ночи без стоимости перелета на одного взрослого. Еще треть стоимости тура нужно прибавить на перелет.

Байкал

Байкал прекрасен и зимой, и летом. В мае на озере может еще быть лед, но уже появляется зелень и возвращаются перелетные птицы. Температура воздуха в это время колеблется от 10 до 16 градусов. Здесь можно посетить наплески и гроты, побывать на мысе Хобой и мысе Саган-Хушун, посмотреть урочище Песчаное. Байкал в мае – способ провести время наедине с собой, полюбоваться природой и насладиться ее величием.

Туры на Байкал на шесть дней на одного человека стоят от 67 тысяч рублей без учета перелета.

Где отдохнуть на майских праздниках 2024 за границей

Fredrik Öhlander

Фото - © Fredrik Öhlander/Unsplash.com

Египет

На майские праздники можно отправиться на море в Египет. Такой отдых не будет бюджетным, но зато можно в полной мере насладиться настоящим летним теплом. Температура воздуха здесь достигает 30 градусов, и ощущается она вполне комфортно, нет летнего зноя. Песчаные пляжи подойдут для семейного отдыха с детьми. В Египте можно полюбоваться пирамидами, заняться дайвингом, съездить на экскурсии в Луксор, Каир, в пустыню к Цветному каньону или монастырь Святой Екатерины.

Обойдется тур по системе «все включено» на одного взрослого на восемь ночей в сумму от 100 тысяч рублей вместе с перелетом.

ОАЭ

В мае в ОАЭ довольно жарко, и этот вариант отдыха подойдет тем, кто соскучился по летнему зною – температура воздуха может доходить до 40 градусов. Здесь помимо пляжей есть множество крытых тематических парков, таких как IMG Worlds of Adventure, Warner Bros. World Abu Dhabi, Motiongate Dubai и Legoland Dubai. Также тут проводятся концерты и мероприятия, поэтому скучно точно не будет.

Тур в ОАЭ обойдется в сумму от 105 тысяч рублей за семь ночей на одного взрослого.

Турция

Фото - © Михаил Марковский / Фотобанк Лори

В мае в Турции уже доступен пляжный отдых и есть много достопримечательностей, которые можно спокойно осмотреть, пока нет наплыва туристов. В последний весенний месяц цветет олеандр и распускаются розы, поэтому природа выглядит особенно ярко. Первомай в Турции тоже отмечают, и в городах устраивают шествия. В Стамбуле можно прогуляться по Босфору, пройтись по паркам и садам, рассмотреть архитектуру и достопримечательности. Для пляжного отдыха в Турции есть абсолютно все – от шезлонгов и зонтиков до подогреваемых бассейнов.

Стоимость туров в Стамбул начинается от 75 тысяч за три ночи с перелетом. Туры в Кириш на восемь ночей обойдутся в сумму от 87 тысяч с перелетом по системе «все включено».

Страны СНГ

На майские праздники можно съездить в страны бывшего СССР. Самыми популярными направлениями для россиян являются Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Армения. В Узбекистане можно посетить древние города Самарканд, Хиву, Бухару, увидеть минареты, дворцы и медресе, которым уже более 2,5 тысяч лет. Обязательно нужно попробовать блюда местной кухни.

В Белоруссии майские праздники имеют особую атмосферу, встретить здесь День Победы – невероятное чувство. Туристические компании предлагают множество готовых туров с посещением Минска, Троицкого предместья, Бреста, Беловежской пущи, Гродно и других городов и красивых мест. Брестская крепость – место силы народа и одновременно невероятной боли. Стоит посетить музей обороны Брестской крепости. Очень символично посетить это место именно 9 мая, чтобы почтить память погибших солдат минутой молчания.

В Киргизии можно посмотреть озеро Иссык-Куль и побывать в окружении прекрасных гор Тянь-Шаня, посетить хвойное Семеновское ущелье, живой каньон «Сказка», ущелье инопланетных красных скал Джеты-Огуз.

В Грузии туристы могут увидеть не только потрясающую природу, но и попробовать национальные блюда, рассмотреть древние храмы, крепости и пещерные города. Вино и еда ждут туристов в Армении. Здесь можно посетить озеро Севан, посмотреть исторические памятники.

Отдохнуть в ближнем зарубежье можно, уложившись в сумму в среднем от 55 до 90 тысяч рублей без учета перелета.