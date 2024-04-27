Куда поехать на майские праздники 2024: города Подмосковья, Брестская крепость и пляжи

В материале РИАМО рассказываем о вариантах отдыха на майские праздники в Подмосковье, России и за рубежом.

Отдыхать на майские праздники в России будут с 28 апреля по 1 мая и затем еще четыре дня – с 9 по 12 мая. 27 апреля станет рабочим днем, а 8 мая – сокращенным. Многие берут отпуск на несколько дней между праздниками и таким образом получают полноценный отпуск с 28 апреля по 12 мая. Провести 15 дней можно на даче, а можно поездить по городам Подмосковья или уехать на весь отпуск на курорт.

Куда съездить в Подмосковье на майских праздниках 2024

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Подмосковье – хороший вариант отдыха, если майские каникулы все-таки разорваны и уехать далеко не получается. Зато можно набраться впечатлений и узнать много нового, ведь Московская область имеет богатую историю.

Посетить можно Серпухов и заехать в местный историко-художественный музей, который располагается в особняке XIX века. Обязательно стоит посетить Приокско-Террасный заповедник, где можно понаблюдать за зубрами и насладиться чистотой природы. В Серпухове есть и Высоцкий ставропигиальный мужской монастырь, где хранится множество святынь, а особое место занимает чудотворный образ Божьей Матери «Неупиваемая Чаша».

Если поехать в Клин, то там можно посетить Музей-заповедник П.И. Чайковского с рукописями композитора и большим парком. Детям будет интересно в сафари-парке «Изумрудный лес», где живут около 30 видов животных.

В Дмитрове прекрасным историческим объектом для посещения является кремль, в ансамбль которого входят Успенский собор начала XVI века, Елизаветинская церковь, воссозданные Никольские ворота и несколько зданий XIX-XX веков. Можно заехать на зооферму в Шихово и посетить дом-музей П.А. Кропоткина.

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь и музей «Новый Иерусалим» можно посетить в Истре. А потом заехать на сыроварню Олега Сироты.

В Одинцовском горокруге обязательно нужно посетить парк «Патриот» и Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь, построенный в 1398 году.

Один из старейших городов Московской области и России – Коломна – удивит количеством достопримечательностей. Центром туристической жизни является Коломенский кремль, построенный в 1525-1531 годах для защиты южных границ Московского княжества. Стоит посетить Музейную фабрику коломенской пастилы и попробовать десерт, приготовленный по старинным рецептам.

Погулять по кремлю можно и в Зарайске, который является самым маленьким в России. А в музее «Зарайская коврижка» можно попробовать старинное медовое лакомство.

Куда поехать на майские праздники в России

Фото - © Игорь Архипов / Фотобанк Лори

Краснодарский край

В Краснодарском крае в начале мая стоят уже вполне летние температуры, вовсю цветут тюльпаны, магнолии, вишни и жасмин. В море купаться смогут только те, кому подходит температура около 20 градусов. Но во многих отелях Сочи и Анапы есть подогреваемые бассейны, в том числе и с морской водой.

В Краснодарском крае можно посетить чайные плантации, водопады, агрофермы, виноградники и покататься на джипах по бездорожью. Конечно, ждут гостей и Красная поляна, и Олимпийская деревня, дендрарий в парке «Южные культуры».

Обойдется отдых в сумму около 40 тысяч на одного взрослого без перелета.

Крым

Богатая история, теплый климат, великолепные пейзажи и развлечения на любой вкус – все это ждет туристов в Крыму. Посетить здесь можно Никитский ботанический сад, парк «Парадиз» в Партените, крымские дворцы: Ливадийский, Массандровский, Воронцовский, Юсуповский и другие. Также можно прогуляться по экотропам: Солнечной, Большой севастопольской, Боткинской, Штангеевской, Голицынской и другим. А в Керчи и в Севастополе празднование 9 Мая проходит в особой атмосфере и с большим размахом.

В Крыму можно отдохнуть на пляжах, в СПА-центрах, можно выбрать для отдыха санаторий или исследовать древние руины. На полуострове, даже несмотря на общий рост цен, можно найти бюджетные варианты для отдыха.

Размещение одного взрослого в гостинице на четыре ночи обойдется в среднем от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от города.

Дагестан

Фото - © Сергей Цепек / Фотобанк Лори

В Дагестане стоит посетить одни из самых древних городов России – Дербент и Махачкалу. К тому же республика богата природными красотами – здесь есть песчаные дюны Бархан Сарыкум, уникальный подземный Салтинский водопад, Сулакский каньон. Каспийское море в мае уже достаточно теплое, поэтому можно позагорать, а самые смелые могут окунуться. Но море в Дагестане – это скорее приятный бонус, так как регион располагает к познавательному отдыху. И, конечно, здесь обязательно нужно попробовать блюда национальной кухни.

В Дагестан стоимость тура без перелета на четыре ночи для одного взрослого обойдется в сумму от 28 тысяч.

Калининград

В начале мая в Балтийском море купаться еще прохладно, но сам Калининград и его окрестности встретят туристов прекрасной архитектурой, музеями и природными объектами. Уникальным местом является Куршская коса, где находятся вторые по высоте в мире дюны. Можно посетить остров, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а еще увидеть мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения. Есть в Калининграде Музей мирового океана, Музей марципана и Рыбная деревня, а в соседних городах стоит посетить крепость Пиллау в Балтийске, посмотреть архитектуру в Светлогорске и посчитать кошек в Зеленоградске.

Отдых в Калининграде на одного взрослого на четыре ночи с перелетом обойдется в сумму от 22 тысяч рублей в зависимости от класса гостиницы.

Алтай

На Алтай стоит поехать на майские праздники, так как отдохнуть в это время можно выгоднее, чем летом, к тому же именно в это время на Алтае цветет маральник, который еще называют сибирской сакурой. Увидеть горы, окрашенные в лилово-розовый цвет, можно только в это время. Здесь есть Телецкое озеро, а погода уже располагает к активному отдыху на свежем воздухе. Предлагают туристам походы, рафтинг, конные прогулки и многое другое. Здесь отдохнуть можно душой и телом.

Туры на Алтай продаются от 30 тысяч на три ночи без стоимости перелета на одного взрослого. Еще треть стоимости тура нужно прибавить на перелет.

Байкал

Байкал прекрасен и зимой, и летом. В мае на озере может еще быть лед, но уже появляется зелень и возвращаются перелетные птицы. Температура воздуха в это время колеблется от 10 до 16 градусов. Здесь можно посетить наплески и гроты, побывать на мысе Хобой и мысе Саган-Хушун, посмотреть урочище Песчаное. Байкал в мае – способ провести время наедине с собой, полюбоваться природой и насладиться ее величием.

Туры на Байкал на шесть дней на одного человека стоят от 67 тысяч рублей без учета перелета.

Где отдохнуть на майских праздниках 2024 за границей

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Египет

На майские праздники можно отправиться на море в Египет. Такой отдых не будет бюджетным, но зато можно в полной мере насладиться настоящим летним теплом. Температура воздуха здесь достигает 30 градусов, и ощущается она вполне комфортно, нет летнего зноя. Песчаные пляжи подойдут для семейного отдыха с детьми. В Египте можно полюбоваться пирамидами, заняться дайвингом, съездить на экскурсии в Луксор, Каир, в пустыню к Цветному каньону или монастырь Святой Екатерины.

Обойдется тур по системе «все включено» на одного взрослого на восемь ночей в сумму от 100 тысяч рублей вместе с перелетом.

ОАЭ

В мае в ОАЭ довольно жарко, и этот вариант отдыха подойдет тем, кто соскучился по летнему зною – температура воздуха может доходить до 40 градусов. Здесь помимо пляжей есть множество крытых тематических парков, таких как IMG Worlds of Adventure, Warner Bros. World Abu Dhabi, Motiongate Dubai и Legoland Dubai. Также тут проводятся концерты и мероприятия, поэтому скучно точно не будет.

Тур в ОАЭ обойдется в сумму от 105 тысяч рублей за семь ночей на одного взрослого.

Турция

Фото - © Михаил Марковский / Фотобанк Лори

В мае в Турции уже доступен пляжный отдых и есть много достопримечательностей, которые можно спокойно осмотреть, пока нет наплыва туристов. В последний весенний месяц цветет олеандр и распускаются розы, поэтому природа выглядит особенно ярко. Первомай в Турции тоже отмечают, и в городах устраивают шествия. В Стамбуле можно прогуляться по Босфору, пройтись по паркам и садам, рассмотреть архитектуру и достопримечательности. Для пляжного отдыха в Турции есть абсолютно все – от шезлонгов и зонтиков до подогреваемых бассейнов.

Стоимость туров в Стамбул начинается от 75 тысяч за три ночи с перелетом. Туры в Кириш на восемь ночей обойдутся в сумму от 87 тысяч с перелетом по системе «все включено».

Страны СНГ

На майские праздники можно съездить в страны бывшего СССР. Самыми популярными направлениями для россиян являются Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Грузия, Армения. В Узбекистане можно посетить древние города Самарканд, Хиву, Бухару, увидеть минареты, дворцы и медресе, которым уже более 2,5 тысяч лет. Обязательно нужно попробовать блюда местной кухни.

В Белоруссии майские праздники имеют особую атмосферу, встретить здесь День Победы – невероятное чувство. Туристические компании предлагают множество готовых туров с посещением Минска, Троицкого предместья, Бреста, Беловежской пущи, Гродно и других городов и красивых мест. Брестская крепость – место силы народа и одновременно невероятной боли. Стоит посетить музей обороны Брестской крепости. Очень символично посетить это место именно 9 мая, чтобы почтить память погибших солдат минутой молчания.

В Киргизии можно посмотреть озеро Иссык-Куль и побывать в окружении прекрасных гор Тянь-Шаня, посетить хвойное Семеновское ущелье, живой каньон «Сказка», ущелье инопланетных красных скал Джеты-Огуз.

В Грузии туристы могут увидеть не только потрясающую природу, но и попробовать национальные блюда, рассмотреть древние храмы, крепости и пещерные города. Вино и еда ждут туристов в Армении. Здесь можно посетить озеро Севан, посмотреть исторические памятники.

Отдохнуть в ближнем зарубежье можно, уложившись в сумму в среднем от 55 до 90 тысяч рублей без учета перелета.