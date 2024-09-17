Кто твой хозяин: что такое векторные отношения в восточной астрологии

В материале РИАМО о том, что такое векторные отношения и для чего они нужны.

Бывает, что люди встревают в такие отношения, в которых и врозь невозможно, и вместе тяжело. Зачастую дело здесь кроется не том, что партнеры не совпадают характерами, а в том, что они вступили в векторные отношения. О том, что это такое, читайте в материале.

Что такое векторные отношения

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Векторные отношения, по-другому векторный брак, – это союз двух людей, формат отношений которых развивается по принципу «хозяин – слуга». Причина таких взаимоотношений кроется в сложной энергетической связи между двумя знаками в восточном гороскопе.

Таких пар – несколько. На первом месте указаны слуги, на втором – хозяева.

Крыса — Обезьяна. В отношения вступают целеустремленная Крыса и ловкая Обезьяна и строят счастливое будущее.

Обезьяна — Змея. Здесь партнеры обладают разными темпераментами, что приводит к конфликтам в паре.

Змея — Коза. Чувства тут очень сильные, буквально сносит голову.

Коза — Тигр. Это довольно сложный, но крепкий вариант союза.

Тигр — Бык. Оба партнера – самоуверенные и принципиальные, но, усмирив амбиции, они могут стать счастливыми.

Бык — Собака. Отличная совместимость: оба партнера трудолюбивые и постоянные.

Собака — Петух. Этот союз встречается чаще всего среди векторных. Петух старается ради Собаки, чтобы она гордилась им и была довольна.

Петух — Кролик. Здесь велик шанс недопониманий, поскольку настолько сильна разница жизненных приоритетов.

Кролик — Дракон. Здесь все просто: Дракон блистает, а Кролик им восхищается.

Дракон — Свинья. Дракон ни за что не будет уступать Свинье, а потому вероятны стычки.

Свинья — Лошадь. Хозяин-Лошадь несет всю ответственность за этот союз.

Лошадь — Крыса. Обе личности – сильные и независимые, а значит, их ждут войны за свободу.

Ученый-химик, астролог Григорий Кваша впервые заговорил о векторных отношениях. Он отталкивался от своего опыта нахождения в отношениях и вывел теорию векторного кольца. В результате он написал книгу «Практический курс Григория Кваши. Структурный гороскоп».

Брак, по мнению Кваши, нечто стабильное, равновесное и закономерное, чего нельзя сказать о векторном союзе, где кипят страсти. Такой союз – словно огнедышащий вулкан, готовый взорваться в любую минуту. Это загадка, ящик Пандоры, прорыв в четвертое измерение. Правила в таком союзе выглядят неуместными, это всегда неурегулируемый хаос.

Векторные отношения, как правило, выворачивают обоих наизнанку, однако больше в такой паре страдает так называемый слуга, который старается ради хозяина, но никак не может добиться похвалы и поощрения. Хозяин тем временем наслаждается своей ролью. Но нельзя сказать, что хозяин более самодостаточный, чем слуга. Он точно так же страдает в отсутствие своего «напарника» по векторному кольцу.

Чем отличается векторный союз от других отношений

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Григорий Кваша выделил несколько «заповедей» векторных отношений. К ним можно отнести следующие:

Векторные отношения – это вечное приключение. Ждите, что вас будут посещать инопланетяне, под кроватью поселится полтергейст, всюду появятся барабашки, чертенята, ангелочки, все смешается в доме и будут вертеться под ногами. Одним словом, жизнь ваша, и так непростая и неясная, станет и вовсе неподвластна разуму. Можно, конечно, со страху броситься по церквям, изгоняя злого духа, либо, напротив, освящая церковным благословением странный союз. Ни то, ни другое ничего не меняет, церковь не властна над векторным кольцом. Векторный союз выворачивает наизнанку. Можно влипнуть в него по большой любви, можно попасть совершенно случайно, можно сделать вид, что векторный союз ничего для вас не значил, но никогда не удастся доказать то, что он не перевернул вашу жизнь с ног на голову. Векторные отношения нужно воспринимать как испытание, некую дилемму. Выбор идет не между тьмой и светом, не между добром и злом, что было бы весьма утешительно для нас, а скорее между порядком и хаосом, между любовью и моралью, то есть между вещами, которые каждый хотел бы сохранить в полном комплекте. Но нельзя, потому что всегда надо выбирать. Один выбрал любовь и навсегда лишился права на путь к истине. Другой выбрал истину, и с тех пор вместо души у него черная дыра, не умеющая любить сама, не сочувствующая чужой любви. Не ищите в векторном браке золотой середины. Он либо слишком хорош, либо слишком плох. Все среднее, обыденное, общечеловеческое для векторного брака невозможно. Либо восторг, либо отчаяние. Отсюда главная тактическая заповедь векторного союза – идите до конца в выбранном направлении. Или до конца вместе, или до конца на разрыв. А вот беготня взад-вперед в векторном союзе нежелательна. Ничего не устаканится, не стерпится и не слюбится, не утрясется и не уляжется.

Кто такие слуга и хозяин в векторных отношениях

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Как правило, векторные отношения зарождаются благодаря хозяину – именно он расставляет сети и заманивает в них своего слугу. В дальнейшем отношения развиваются так, что хозяин всячески «вампирит» своего слугу, провоцирует на конфликты, эмоционально выводит, чтобы получить ответную реакцию. Бывает и так, что хозяина слуга даже чем-то подспудно раздражает сам по себе, но без него жизнь сердцу не мила. Понимать роли слуги и хозяина нужно не буквально: иногда слуга внешне играет ведущую роль в отношениях, однако на самом деле ведущим в паре всегда является хозяин.

Слуга постоянно находится в подчинении у своего хозяина из-за чего страдает больше партнера. Даже если слуга будет считать себя самостоятельной боевой единицей, лишь один приказ хозяина разрушит это мнение.

В чем плюсы векторных отношений

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Такой тип отношений учит партнеров договариваться, искать компромисс, слушать и слышать друг друга. Осознанные пары обладают навыками и усмирения друг друга. В векторных браках высока физическая и духовная совместимость, партнеры ощущают друг друга как родственную душу. Данный тип союза — стимул для творчества, рождения великих художественных шедевров и научных изысканий, которые меняют судьбу человечества. Люди, объединенные таким союзом, совместно решают важные жизненные задачи.

По мнению Григория Кваши, все союзы можно условно разделить на пять основных типов: патриархальный, романтический, духовный, равный, векторный. Векторный — наиболее сложный и интересный из них.

Многие люди, побывав в векторных отношениях, не хотят вступать в другие типы отношений, поскольку они теперь кажутся «пресными».

В чем минусы векторных отношений

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Партнеры в векторном союзе находятся в постоянном «конфликте» (берем в кавычки, поскольку зачастую этот конфликт скрыт, он скорее внутренний, подспудный). Их отношения похожи не на любовь, дружбу и привязанность, а на борьбу, противостояние, попытки победить друг друга любой ценой. Они строятся на зависимости, страхе потери партнера, ревности, подозрениях, претензиях и требованиях. Здоровье пары подтачивает желание отстоять себя, словесные баталии, взаимные поползновения больнее ранить друг друга, победить, взять верх. Но победителей в такой войне нет, страдают оба. Люди, которые попали в векторный брак, не в состоянии противостоять невероятному притяжению, влечению и желанию обладать друг другом. На усмирение противоречий в паре векторных партнеров требуется много сил и энергии. В результате один или оба партнера могут даже начать болеть.

Самые нездоровые векторные пары в истории:

Анна Ахматова (Бык) — Николай Гумилев (Собака). В брак поэтов изначально никто не верил, а родители Ахматовой даже не пришли на их свадьбу. Гумилев упорно добивался поэтессу и, получив желаемое, начал ей изменять. Вскоре они отдалились друг от друга, а после — развелись.

Жорж Санд (Крыса) — Альфред де Мюссе (Лошадь). Отношения двух писателей в начале были похожи на сказку, но спустя время стало ясно, что у пары абсолютно противоположное отношение к жизни. Писательница трудилась не покладая рук, а он пил, гулял и изредка писал стихи. Начались ссоры, Альфред оскорблял возлюбленную. В итоге союз распался.

Джейн Фонда (Бык) — Тед Тернер (Тигр). Актриса и основатель новостного канала CNN прожили в браке 10 лет, но разошлись. Тернер подавлял стремление Джен к самореализации, не давая быть актрисой.

Адриано Челентано (Тигр) — Орнелла Мути (Коза). У актеров вспыхнул роман во время съемок в фильме «Укрощение строптивого». Однако Челентано решил не бросать семью и разорвал отношения с Мути.

Кому понравится в векторном союзе

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Есть среди людей те, кому векторные отношения буквально прописаны свыше. Им в таких союзах особенно комфортно, более того, эти люди начинают выступать в роли неких «брачных докторов», облагораживая союз, неся его на своих плечах и делая партнера счастливым настолько долго, насколько это возможно.

К таким людям относятся те, у кого сложились следующие комбинации знаков восточного и западного гороскопа:

Петух – Водолей, Петух – Рак, Собака – Козерог, Собака – Телец, Свинья – Лев, Свинья – Весы, Крыса – Весы, Крыса – Стрелец, Бык – Водолей, Бык – Близнецы, Тигр – Телец, Тигр – Скорпион, Кролик – Козерог, Кролик – Лев, Дракон – Рыбы, Дракон – Рак, Змея – Скорпион, Змея – Стрелец, Лошадь – Рыбы, Лошадь – Овен, Коза – Близнецы, Коза – Дева, Обезьяна – Овен, Обезьяна – Дева