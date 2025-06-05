Что такое проклятие Зеленского

Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

В социальных сетях активно распространяется мем с изображениями разных политиков на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики на фотографиях держат за руку Зеленского и зачеркнуты красным крестом. Таким образом пользователи интернета отмечают лидеров, чья карьера (и даже жизнь) ушла в закат после рукопожатия с Зеленским. Конечно, крах карьеры происходит не сразу, но довольно быстро после встречи с украинским президентом. И что самое страшное, таких лидеров государств не один и не два, а целых семнадцать — настоящее проклятие. А что еще впереди?

«Жертвы» проклятия Зеленского

Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

Зеленский может похвастаться внушительным списком своих «жертв», которые после рукопожатия завершили свою карьеру или умерли.

Борис Джонсон

Фото - © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Борис Джонсон был одним из первых, кто посетил столицу Украины после начала СВО. А в июне 2022 году, накануне своей отставки, он прибыл снова на Украину, где его помпезно посвятили в казаки. Разумеется, разве такое торжество может обойтись без рукопожатия с президентом? Радостный Джонсон затем вернулся в родные края — и лишился поста из-за гей-секс-скандала*. Дело в том, что его протеже и коллега по партии Крис Пинчер был замечен за домогательствами к двум мужчинам. Об этом стало известно широкой аудитории, и Джонсону не осталось ничего иного, кроме как сообщить королеве Елизавете о своей отставке.

Марио Драги

Фото - © РИА Новости

Еще одна жертва Зеленского — премьер Италии, которому тоже не сиделось в своем кресле и хотелось каких-нибудь геройств. Так он и решил съездить на Украину и пожать руку Зеленскому. Вернувшись в Италию, всего спустя месяц премьер столкнулся с политическим кризисом и вынужден был уйти в отставку. Свой пост он тем не менее занимал целых два года и мог бы спокойно Делать это и далее. Но проклятие есть проклятие…

Синдзо Абэ

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

Зеленский имеет злотворное влияние не только на европейских политиков, но и на азиатских. «Досталось» и премьеру Японии Синдзо Абэ. Но ему, к сожалению, не повезло больше всех — рукопожатие с нелегитимным президентом Украины стоило ему жизни. Что интересно, в его случае произошла некоторая «заминка» в действии проклятия. Рукопожатие случилось в октябре 2019, тогда как умер премьер в 2022. Но не просто умер — его убили. Любопытно, что незадолго до трагедии Синдзо Абэ высказался по поводу лидера Украины следующим образом: «К войне на Украине привело не что иное, как позиция президента Владимира Зеленского. Если бы он отказался от вступления в НАТО, ничего бы не было». Вскоре после таких резонансных высказываний премьера убили прямо во время публичного выступления. В него дважды выстрелил какой-то фанатик.

Санна Марин

Фото - © РИА Новости

Покидает везение после рукопожатий с Зеленским и женщин. Экс-премьер Финляндии Санна Марин известна тем, что ее вечно замечают во время «плясок» на разных мероприятиях, а также выросшими при ней ценами на продукты питания аж на 40%. А все потому, что Финляндия одной из первых ввела против России свои санкции. С президентом Украины экс-премьер встречалась буквально накануне своей отставки. Она приехала в Киев, пожала руку Зеленскому, обнялась с ним и отправилась на похороны Дмитрия Коцюбайло, которого уничтожили русские военные под Артемовском. Но вместе с Коцюбайло Марин похоронила и свою карьеру. После возвращения в Финляндию произошла целая волна различных скандалов. Так, например, ее обвинили в том, что ее утренние трапезы оплачиваются из казны государства, тогда как сами финны вынуждены экономить буквально на всем — спасибо введенным против России санкциям. Еще больше масло в огонь подбросил тот факт, что Марин воспитывалась в семье двух лесбиянок*.

Кришьянис Кариньш

Фото - © РИА Новости

Прибалтам тоже досталось от Зеленского. Премьер-министр Латвии был известен своей русофобией — он открыто высказывался за закрытие русских школ в стране. Более того, его ненависть к русским была настолько велика, что он даже игнорировал рекомендации Совета Европы, который издал резолюцию с призывом обеспечить образование на языке нацменьшинств, то есть русских. Понятное дело, что ему близки идеи Зеленского, который борьбу с русским языком довел до СВО. Недавно премьер встретился с Зеленским, разумеется, пожал ему руку, успел похвастаться, что Латвия оказывает военную помощь Украине. Но стоило ему вернуться в Латвию, как его тоже ждала отставка.

Джо Байден

Фото - © РИА Новости

Лишает Зеленский карьеры даже президентов. В 2024 году глава США Джо Байден объявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Конечно, его тут же записали в список жертв Зеленского — ведь они держали друг друга за руки довольно часто.

Лиз Трасс

Фото - © РИА Новости

Случай британского премьера Лиз Трасс — из ряда вон выходящий. Дело в том, что как такового рукопожатия с Зеленским у нее не было, она вообще не бывала на Украине. Но клялась ее лидеру по телефону, что непременно наведается в страну после победы над Россией. Видимо, проклятие Зеленского решило, что этих слов достаточно. Всего спустя два месяца (даже меньше) Трасс лишилась своего поста. Причем на фоне громкого скандала — ее недолюбливала вся Великобритания. И стоило Елизавете II покинуть этот бренный мир, как народ сплотился и стал требовать отставки премьера. И слава Богу — она чуть не довела страну до обвала финансового рынка.

Папа римский Франциск

Фото - © Илья Питалев/РИА Новости

Забирает проклятие Зеленского и таких людей, как папа римский. Утром 11 октября 2024 года папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце президента Украина Владимира Зеленского. Переговоры в Государственном секретариате были посвящены военному положению и гуманитарной ситуации в Украине, а также путям, способным положить конец войне и привести к справедливому и стабильному миру в стране. Всего спустя несколько месяцев, в 2025 году камерленг Святой Римской Церкви сообщил, что папа Франциск отошел в вечность.

Камала Харрис

Фото - © РИА Новости

Камала Харрис боролась за президентское кресло США в прошлом году, а ее оппонентом был Дональд Трамп. Но какая может быть победа, если она тоже жала руку Зеленскому? Вот и ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х пошутил на тему проклятия Зеленского — не не могла Харрис рассчитывать на победу! К публикации Боуз прикрепил фотографии со встреч Владимира Зеленского с другими европейскими лидерами, которые потеряли свои посты. Любопытно, что Харрис потеряла свой пост, несмотря на мощнейшую поддержку со стороны Тейлор Свифт, Бейонсе и других звезд первой величины.

Валерий Залужный

Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского

Достается от Зеленского и «своим». Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в 2024 году в своем Telegram-канале фотографию рукопожатия с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Хотя подпись к снимку не содержит однозначной формулировки об отставке военного с занимаемого поста, интернет-пользователи вспомнили о «проклятии Зеленского» и сочли снятие Залужного с должности решенным вопросом. А спустя несколько дней стало известно, что Залужного уволили с военной службы по состоянию здоровья.

«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», — говорится в тексте документа.

Кто следующий?

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

В соцсетях активно обсуждают, кто же будет следующей жертвой Зеленского. То ли президент Франции Эммануэль Макрон, который обожает жаль Зеленскому руку и обниматься с ним, то ли кто-то другой. Ирландский журналист Чей Боуз тем временем предрек скорые проблемы для короля Великобритании Карла III. Он иронично напомнил о проклятии рукопожатия Зеленского после его встречи с королем Великобритании в Норфолке.

«Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей», — написал он в соцсети Х.

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