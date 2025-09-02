«Кремлевский волшебник»: о чем фильм, кто в нем снимался и стоит ли смотреть

На Венецианском кинофестивале 31 августа 2025 года представили фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина. В материале РИАМО рассказываем о сюжете картины, актерах и реакции критиков на премьеру.

Что известно о фильме «Кремлевский волшебник»

«Кремлевский волшебник» – новая картина французского режиссера Оливье Ассайаса, премьерный показ которой прошел в рамках программы Веницианского кинофестиваля 31 августа 2025 года. Сюжет фильма базируется на одноименном романе Джулиано да Эмполи. Книга – кстати, дебютная для писателя и ставшая бестселлером вскоре после выхода в 2022 году – повествует об истории России и взаимодействии политических элит на рубеже 1990-х и 2000-х годов.

Авторы картины, впрочем, предупреждают, что и персонажи, и диалоги вымышлены, поэтому «Кремлевского волшебника» не стоит воспринимать как точную историческую реконструкцию.

Сюжет фильма «Кремлевский волшебник»

Главный герой, Вадим Баранов (многие СМИ полагают, что его прототипом стал Владислав Сурков, бывший зампред Правительства РФ и бывший помощник президента), рассказывает историю своей жизни американскому писателю, который приехал в Москву с целью собрать материал для диссертации. Баранов повествует о том, как, работая телепродюсером в 1990-х, попал в команду Бориса Березовского и стал участником предвыборной компании Бориса Ельцина. После того, как Ельцин покинул пост президента, Баранов перешел в команду Владимира Путина и стал одной из ключевых фигур в его окружении.

В фильме рассказывается о множестве событий, которые повлияли на историю России и внешнеполитическую обстановку: от трагического крушения подводной лодки «Курск» и терактов в 1999 году до Майдана в Киеве и Олимпийских игр в Сочи. При этом в сюжете участвуют как реальные личности (Владимир Путин, Борис Березовский, Эдуард Лимонов, Евгений Пригожин), так и выдуманные персонажи, например, олигарх Дмитрий Сидоров (в котором, впрочем, ряд критиков увидел фигуру Михаила Ходорковского).

Кто играет в фильме «Кремлевский волшебник»

Роль президента РФ Владимира Путина сыграл британский актер Джуд Лоу, прославившийся участием в множестве фильмов и сериалов: «Талантливый мистер Рипли», «Шерлок Холмс», «Молодой папа», «Гаттака», «Холодная гора» (за роль в этой картине Лоу получил премию «Оскар»).

После премьеры «Кремлевского волшебника» Джуд Лоу рассказал журналистам: «Я надеюсь, что не слишком наивен, но не жду никаких последствий. Мы не искали скандала ради скандала. Мой персонаж – всего лишь один из участников более масштабной истории. И мы не стремились никого показать исчерпывающе».

Также актер сообщил, что старался не подражать Путину, а уловить суть его личности. «Мы с Оливье обсудили, что это не будет пародией на Путина», – рассказывал Лоу. По этой же причине на протяжении всего фильма Лоу говорил своим естественным голосом, не пытаясь имитировать русский акцент.

Главного героя Вадима Баранова воплотил Пол Дано («Бэтмен», «Пантеон», «12 лет рабства», «Война и мир»). Американского писателя играет Джеффри Райт («Исходный код», «Казино Ройяль», «Одни из нас»), Бориса Березовского – Уилл Кин («Темные начала», «Корона»), жену Баранова Ксению – Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л», «Игра королевы»).

Реакция критиков на фильм «Кремлевский волшебник»

Уже на следующий день после премьеры на сайте RottenTomatoes появились первые отзывы – и некоторые из них оказались не слишком позитивными. По словам критиков, Джуд Лоу и Пол Дано проявили себя как прекрасные актеры, а вот сюжетная составляющая и режиссура оставляют желать лучшего: фильм получился затянутым (его хронометраж – 2,5 часа) и довольно сумбурным.

Издание The Hollywood Reporter охарактеризовало фильм так: «Режиссер использует плавный, непринужденный стиль, перемещаясь между офисами, отелями, особняками, лесами и улицами Москвы, Лондона и других столиц. Но как только он замедляется и пытается создать настоящую драму или запоминающихся персонажей, все становится запутанным, и тогда «Кремлевский волшебник» кажется неуклюжим и нарочитым, словно актеры декламируют реплики из пьесы тоталитарного режима. (…) Фильм может показаться шестичасовым мини-сериалом, показанным на полуторакратной скорости, настолько он скачет, пытаясь рассказать всю историю целиком».

Отечественные кинокритики при этом отмечают, что Россия и российская действительность (при том, что большую часть фильма снималась в Латвии) показана довольно однобоко: «Никто даже не пытается изобразить страну более или менее правдоподобно. В ход идет даже не классическая „клюква”, а какое-то собственное представление всех задействованных в фильме людей о России».

В мировом прокате картина «Кремлевский волшебник» появится, предположительно, в начале 2026 года. Более точной даты создатели фильма пока не называют.