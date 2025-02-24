«Кожа может сама себя очистить»: откуда в Россию пришел тренд на отказ от душа и личной гигиены

В материале РИАМО — о том, почему многие люди за границей отказались от душа и чем это чревато.

Для современного человека, как правило, каждый день начинается и заканчивается принятием душа. Кто-то любит и вовсе понежиться в ванной. Однако вот уже много лет как за границей существует настоящий тренд — отказ от любого мытья тела. А в последнее время этот тренд вспыхнул с новой силой — уже в Японии. Постепенно он догоняет и Россию… О том, почему вдруг люди решают перестать мыться и чем это чревато, читайте в материале.

Тренд на «отказ от мытья» далеко не свежий

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Редко мыться еще в 2000-е годы решили голливудские актриса Мила Кунис и ее супруг Эштон Катчер. В одном из интервью они заявили, что не понимают, как можно ежедневно принимать душ с мылом. Они лишь ополаскивают при необходимости отдельные участки тела, а целиком моются редко. Более того, и своих детей они моют лишь в том случае, если они испачкались визуально. Эти слова пары вызвали бурю неоднозначной реакции среди селебрити и поклонников Кунис и Катчера.

Но не прошло и несколько лет, как стали всплывать новые подробности о других звездах. Позднее стало известно, что Джейк Джилленхол присоединился к новому тренду. Так, актер утверждал, что кожа может сама себя очистить и без водных процедур.

Главный красавчик Голливуда Брэд Питт и вовсе не любит мыться, может не посещать ванную комнату неделями. Кроме того, он уверен, что частое мытье ускоряет старение, а также портит волосы и кожу. Вместо душа он пользуется влажными салфетками при необходимости. Его бывшая супруга Анджелина Джоли с трудом заставляла его ходить в душ. По словам инсайдеров, сама она дала Брэду кличку «мужчина с запахом пастушьей собаки». И это в период, когда у них все еще было хорошо. Дети же Питта и Джоли называли его «вонючим папой».

Роберт Паттинсон, звезда фильмов «Сумерки», как-то признался, что не любит мыться. А однажды не мыл волосы полтора месяца, объяснив это так: «Не вижу в этом смысла. Если тебе все равно, чистые у тебя волосы или нет, зачем напрягаться?».

Тренд 2023 года — не мыть голову по три недели

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В 2023 году вспыхнул с новой силой тренд на отказ от мытья головы. Пользователи TikTok отказывались мыть голову целых 17 дней. Размещенные под хештегами #dirtyhair видео набрали 169 млн просмотров, а под #dirtyhairstyle — еще почти 20 млн.

Последователи тренда убеждены, что редким мытьем головы можно «переучить» волосы: так они будут медленнее загрязняться и не придется мыть голову слишком часто.

Тем временем участников тренда предостерегла стилист по волосам Инанч Эмир. Она заявила, что когда поры на голове забиваются грязью, то это со временем приводит к выпадению волос и их ломкости. С этим же мнением был согласен парикмахер Том Смит. Он предупредил, что подобный эксперимент может лишить значительной части шевелюры.

Тренд на отказ от душа у японской молодежи

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В последнее время тренд на отказ от принятия душа захватил японскую молодежь. У некоторых это стремление связано с экологическими мотивами, другие так экономят время, а третьи считают, что это помогает оздоровить кожу. Некоторые японцы обходятся без принятия душа целый месяц.

Подогревают интерес к новому тренду японские айдолы — по-нашему кумиры. Так, Судзуки Моб., участница айдол-группы Nippon Wachacha, выступила в качестве самопровозглашенного представителя тренда. Судзуки привела многочисленные доводы в пользу отказа от купания, в том числе то, что это экономит время и улучшает окружающую среду. Судзуки говорит, что она принимает ванну или душ только раз в четыре дня. По словам ее компании Sankei Shimbun, она обязательно моется перед встречей с поклонниками на концертах и встречах, чтобы никого не отпугнул ее запах.

Тренд на отказ от мытья проникает и в Россию

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В России тренд на отказ от мытья распространяют сыроеды. В одном видео, завирусившемся в Сети, девушка-сыроед рассказывает, что она отказалась от приема душа. «Это шок! Отказалась от приема душа. На самом деле, когда люди моются, они смывают свою карму. Чем хуже у человека жизнь, тем ему чаще хочется помыться, прямо смыть с себя всю грязь. У меня этого нет. У меня чистая, прекрасная жизнь. А еще люди очень плохо пахнут из-за еды, потому что они потребляют мясо, которое разлагается в них. Я пахну прекрасно, и мне не нужно мыться», — заявила она.

Чем чреват отказ от мытья

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Тем временем, по мнению дерматолога Кристины Родиной, такой подход к принятию водных процедур может закончиться плачевно. Врач предупредила, что нежелание мыться нарушает баланс и создает идеальные условия для размножения бактерий. Человек постоянно потеет: летом из-за жары, зимой из-за спорта и отопления. Пот, в свою очередь, становится отличной средой для микроорганизмов, что может привести к неприятному запаху.

С другой стороны, отмечает дерматолог, чрезмерное увлечение гелями для душа и жесткими мочалками также не принесет пользы. Таким образом может истончиться липидный слой кожи, который защищает ее от внешних факторов. То есть нужно знать меру.