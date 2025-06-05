Клубничная луна: что это за явление и когда его можно будет наблюдать

В материале РИАМО рассказываем о том, когда и где в июне 2025 года можно будет увидеть Клубничную Луну.

Что такое Клубничная Луна и почему она так называется

Фото - © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

«Клубничным» называется полнолуние, во время которого спутник Земли находится очень низко над горизонтом, и из-за рассеивания света в атмосфере Луна выглядит розовато-оранжевой. Интересно, что «клубничным» такое полнолуние первыми назвали североамериканские индейцы: они связывали цвет луны со временем, когда поспевает клубника. В Европе также используется название «Медовая Луна», но оно не стало общеупотребительным.

Клубничная Луна – явление довольно редкое: например, следующее розовое полнолуние мы сможем наблюдать только в 2043 году.

Когда лучше всего наблюдать Клубничную Луну

Фото - © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Астрономический календарь сообщает, что первое летнее полнолуние наступит 11 июня 2025 года в 10:44 по московскому времени. А небесное событие, называемое Клубничной Луной, состоится в этот же день вскоре после захода Солнца. Начинать наблюдение лучше всего с 21:30 до 22:30.

Для того, чтобы любоваться розовой Луной, лучше всего выбрать место вдали от городской застройки, источников освещения и высоких деревьев – идеально подойдет поле или холмистая возвышенность.

Чем еще интересна Клубничная Луна 11 июня

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Из-за того, что наш спутник будет расположен очень низко над горизонтом, он будет казаться почти вдвое больше своего привычного размера. Астрономы называют это явление «иллюзией Луны», а первым его заметил еще Аристотель в 350 году до нашей эры. Интересно, что научное сообщество пока так и не пришло к однозначному выводу, почему полная Луна, восходящая над горизонтом, кажется такой большой.

Одна из версий состоит в том, что человеческое зрение интерпретирует объекты, расположенные над линией горизонта, как более крупные, чем объекты, находящиеся в зените. Возможно, это связано с тем, что наш глаз сравнивает размеры отдаленных объектов (гор, деревьев, домов) с размером спутника и «достраивает» пропорции так, что Луна кажется нам больше своего обычного размера.