Какие новые станции метро откроются в Москве в 2025 году: где расположены и как будут выглядеть

В материале РИАМО рассказываем, какие станции метро откроются в 2025 году и как они будут выглядеть.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство около 40 новых станций метро к 2030 году. Строительство предусмотрено стратегией развития города. Четыре новые станции появятся уже в этом году.

Троицкая линия метро – больше 43 километров и 17 станций

Новая 16-я ветка метро на карте обозначена изумрудным цветом, и в 2024 году уже были открыты семь станций: «Новаторская» с удобной пересадкой на БКЛ, «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Семь новых станций улучшили транспортную доступность для почти 900 тысяч москвичей.

Троицкая линия станет одной из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Она протянется от станции «ЗИЛ» до Троицка. Изумрудная ветка будет иметь протяженность 43,4 километра и состоять из 17 станций.

В 2025 году планируется строительство еще четырех станций. На станциях «ЗИЛ» и «Крымская» можно будет пересесть на одноименные станции МЦК (Московское центральное кольцо). Станция «Новаторская» обеспечит пересадку на БКЛ (Большая кольцевая линия), а «Академическая» – на оранжевую линию.

Линию строят в несколько этапов – первый завершился в 2024 году. На ней будет две пересадки на МЦК, 4 пересадки на другие линии, а время пути до центра столицы сократится на 30-40 минут.

Проходка тоннелей будущей линии выполняется по традиционной для Московского метрополитена технологии – с устройством двух однопутных тоннелей диаметром шесть метров. Максимальная интенсивность движения может составить до 36 пар поездов в час с интервалами до полутора минут. В 2029-2030 годах планируется завершить строительство электродепо «Троицкое».

1. Станция «Вавиловская» Троицкой линии – мрамор и ярко-желтые колонны

Фото - © Москомархитектура, АО «Метрогипротранс»

Строить новые станции продолжат на север, и следующей после «Новаторской» станет станция «Вавиловская». Как сообщается на сайте Градостроительного комплекса Москвы, новая станция будет украшена колоннами в виде «галочек» с ярко-желтыми вставками. Такое оформление будет отсылать к строительным креплениям. Станция будет иметь резко очерченное пространство, а пол и стены облицуют белым мрамором и черным гранитом.

Ряд прямоугольных колонн расположат в кассовом зале по центру, отделаны они будут металлическими панелями. А вот вестибюль выполнят в более спокойных тонах со светло-серым гранитом и белоснежным мрамором.

Станция будет иметь два вестибюля, выход будет на обе стороны Ленинского проспекта к жилой и общественной застройке, остановкам наземного пассажирского транспорта. Пройдет линия вдоль Ленинского проспекта, севернее примыкания к нему улиц Строителей и Панферова.

2. Станция «Академическая» – античность в стиле граффити

Фото - © Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Стены этой станции будут украшены античными произведениями искусства, выполненными в стиле граффити. Таким образом дизайнеры совмещают современное искусство и классическую живопись. Изображения планируют напечатать на алюминиевых панелях, которые расположат на путевых стенах и боковых стенах наклонных ходов эскалаторов.

Из двух вестибюлей можно будет выйти на обе стороны улиц Ульянова и Гримау, к проспекту 60-летия Октября и остановкам наземного пассажирского транспорта. Пройдет линия вдоль улицы Ульянова с юго-восточной стороны от примыкания к ней улицы Профсоюзная и проспекта 60-летия Октября. Со станции «Академическая» можно пересесть на одноименную станцию оранжевой ветки (Калужско-Рижская линия).

3. Станция «Крымская» – паруса и крылья птиц

Фото - © Сайт мэра Москвы

Эта станция будет оформлена в морском стиле и, конечно, будет напоминать побережье Крыма. На стене главного фасада в вестибюле будет размещен барельеф с подсветкой в форме полуострова. Подвесные потолки выполнят в стиле парусов, а колонны и балки будут напоминать крылья птиц. Светильники в виде иллюминаторов погрузят пассажиров в атмосферу корабля.

Выход со станции будет к Севастопольскому проспекту и остановкам. С «Крымской» можно будет пересесть на одноименную станцию МЦК.

4. Станция «ЗИЛ» – черный фон и история развития завода

Фото - © Сайт мэра Москвы

Станцию «ЗИЛ» планируют оформить с использованием черного фона, а детали будут выполнены в белых, серых, синих и красных оттенках. Кроме того, на станции можно будет узнать историю развития завода «ЗИЛ» – путевую стену украсит тематическая художественная композиция. Сделают ее в технике печати на стекле.

Со станции «ЗИЛ» можно будет перейти на одноименную станцию МЦК, а позже и на станцию Бирюлевской линии.

Расположится линия неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Даниловском районе столицы.