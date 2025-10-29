Как тростинка: что известно о методе Кудзаева по уменьшению талии

Помните, как раньше дамы стягивали талию шнурками и косточками до такой степени, что ее можно было обхватить руками? Те времена вернулись: женщины вновь стали одержимы тонкой талией, отбросив на второй план пышную грудь и упругие ягодицы. Мечту обладать такой же изящной талией, как у Барби, стараются претворить в жизнь современные хирурги. В их числе — доктор Казбек Кудзаев.

Как появилась новая методика уменьшения талии

Фото - © Adobe Stock

Новый подход к коррекции талии появился в России в 2017 году, когда врач решил изучить альтернативу удалению ребер, которым некоторые хирурги в прошлом уменьшали талию. Процедура соответствует своему названию: хирург полностью или частично удаляет 11-е и 12-е «плавающие» ребра. Эта операция сопряжена со «значительными рисками» и «значительным негативным влиянием на функции легких и дыхательной системы», как написали доктор Альфредо Э. Хойос и его коллеги в одной медицинской статье.

Доктор Казбек Кудзаев, новатор из Владикавказа, еще более резко оценивает удаление ребер, называя его «калечащей операцией». В одном интервью он заявил: «Операция по удалению ребер противоречит главному принципу медицины: „primum non nocere“ — не навреди. Это вредная и опасная процедура».

Именно это подтолкнуло его к поиску альтернативы. В начале 2017 года он начал проводить новые операции: делал небольшие (по два-три сантиметра) надрезы возле нижних ребер с правой и левой сторон тела. Затем он слегка сгибал ребра и подпиливал их, чтобы получилась изящная линия талии. Разрезы зашивали косметическим швом. После этого Кудзаев советовал пациенткам носить корсет в течение двух-трех месяцев, пока ребра не срастутся в новом положении. В результате талия уменьшалась на целых десять сантиметров.

Как проходит реабилитация после операции

Фото - © sheftsoff / Фотобанк Лори

Поскольку сама операция довольно щадящая, период реабилитации достаточно короток — до трех месяцев. Лишь первое время пациентку могут беспокоить отеки и дискомфортные ощущения, похожие на чувство стянутости, вследствие обязательного ношения корсета.

Пациентам запрещены любые физические нагрузки, в том числе бег. Сократить придется и время пеших прогулок.

Самое главное в период реабилитации — правильно регулировать корсет. Лишь к третьей-четвертой неделе происходит максимальное сужение корсета, чтобы закрепить новое положение ребер.

Что о методе Кудзаева думают другие врачи

Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори

Доктор Ойос, врач-хирург из Колумбии, заинтересовался новой методикой своего российского коллеги: он вспомнил, как смотрел видео, где Кудзаев применял ее на женщине, которая лежала в постели и разговаривала по телефону.

«Да, это правда, — говорил доктор Кудзаев. — Пациентка не чувствовала боли и могла пользоваться телефоном во время операции. Она была под местной анестезией — а я обычно провожу такие операции под местной анестезией, — но, если пациентка попросит, это может быть сделано под общим наркозом».

У доктора Ойоса насчет методики Кудзаева были сомнения: «Все, включая меня, говорили, что это похоже на цирковой аттракцион. Сначала я не хотел этого делать. Нам нужно было сделать операцию более безопасной и, главное, воспроизводимой, чтобы мы могли научить этому других врачей. Но теперь, я думаю, это изменит наше представление о коррекции контуров тела».

С тех пор врачи по всему миру модифицировали методику, сделав ее более безопасной, быстрой, менее болезненной и более последовательной.

Как модифицировали методику Кудзаева

Фото - © Adobe Stock

Сегодня, по словам доктора Ойоса, средняя стоимость процедуры по моделированию ребер составляет восемь тысяч долларов, она занимает около 10 минут и требует от восьми до 12 недель восстановления в корсете. В среднем талия уменьшается на 8-12 сантиметров.

Кроме того, если раньше для надпиливания ребер использовали специальные лезвия, то в настоящем времени их заменили ультразвуковые наконечники, которые вибрируют и тем самым позволяют проводить манипуляции с ребрами. Вместо разрезов по бокам тела теперь делают проколы иглой.

Первые результаты операции можно увидеть спустя три недели. К этому времени происходит формирование костных мозолей в области надпила ребер. Для достижения наиболее эффектного результата данный вид операции сочетают с липосакцией, липомоделированием или абдоминопластикой.

Кому подходит и не подходит процедура по методу Кудзаева

Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори

Процедура больше всего подходит для женщин в возрасте от 30 до 40 лет, потому что «старые» ребра срастаются и заживают не так эффективно. Спортсменам и людям с сильными мышцами брюшного пресса также операция не подойдет, поскольку их мышцы часто возвращают ребрам их первоначальную форму. Для них существует метод остеосинтеза ребер Riboss, при котором для фиксации ребер в их новой конфигурации требуются пластины и винты.

Почему женщины так стремятся уменьшить свою талию

Фото - © Юрий Викулин / Фотобанк Лори

Все дело в моде. Врачи в области эстетической хирургии ощущают влияние тенденций в области форм и размеров тела. Пластические хирурги придумали название для нынешнего периода, назвав его «эпохой Кардашьян». Доктор Ойос говорит: «В 2000-х и 2010-х годах стандартом красоты были большие ягодицы и грудь». Самые популярные грудные имплантаты сегодня стали меньше, чем 10 лет назад, и все больше женщин делают операции по уменьшению груди. Однако бразильская подтяжка ягодиц продолжает оставаться одной из самых быстрорастущих пластических операций в Соединенных Штатах. Теперь, помимо ягодиц, женщины «улучшают» и талию.

Внесла свой вклад и мода на Барби, которая началась в 2023 году с выходом одноименного фильма. Женский пол охватила любовь не только к яркому стилю знаменитой куклы, но и к ее пропорциям.

Влияет эта мода и на мужчин. Исследователи проанализировали силу влияния тонкой талии. В одном эксперименте группа гетеросексуальных мужчин рассматривала фотографии одной и той же обнаженной женщины с разной степенью изменения размеров талии и груди. Исследователи отслеживали зрительную фиксацию мужчин на изображениях. Мужчины чаще и дольше смотрели на грудь, но они оценили образы в форме песочных часов и с узкой талией как наиболее привлекательные, независимо от размера груди модели.

Прорывы в области пластической хирургии постепенно меняют представления об идеальных параметрах тела, считает Ойос. По его мнению, чем проще проходит операционное вмешательство и реабилитация, тем больше женщин обращается к хирургам.

«Есть хирурги, которые скажут: "Это опасно, трудно получить хорошие результаты". Но мы постепенно доказываем обратное. Нравится это кому-то или нет, но это может навсегда изменить наши представления о красоте», — подытожил он.

Прежде чем решиться на операцию по изменению своего тела в любом случае следует проконсультироваться с врачом.