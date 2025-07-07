Как благоустроят Бастанову гору и что известно об одном из красивейших мест Подмосковья

Подробности о том, что известно о Бастановой горе — одном из красивейших мест Подмосковья, — читайте в материале РИАМО.

На Бастановой горе — одном из красивейших мест Подмосковья — в 2025 году сделают сквер. Эта достопримечательность, находящаяся в округе Луховицы, привлекает туристов живописным видом, открывающимся на излучину Оки и пойменные земли. При этом Бастанову гору отличает еще и богатая история, уходящая корнями в глубокую древность. Подробности о том, что известно об уникальной достопримечательности, читайте в материале РИАМО.

Что такое Бастанова гора

Фото - © Медиасток.рф

Бастанова гора — одно из самых живописных и атмосферных природных мест Подмосковья, расположенное в Луховицком округе, рядом с деревней Перевицкий Торжок и поселком Фруктовая. Это высокий холм, возвышающийся над поймой реки Оки, который давно стал точкой притяжения для жителей и гостей региона благодаря своим уникальным ландшафтам и возможностям для отдыха на природе.

Главная особенность Бастановой горы — ее панорамные виды. С вершины открывается завораживающая панорама на извилистую долину Оки, заливные луга, бескрайние поля и небольшие деревушки. Особенно впечатляюще смотрятся рассветы и закаты, когда солнце окрашивает окрестности в мягкие золотистые тона. Место идеально подходит для прогулок, фотосессий, созерцания природы и размышлений.

На вершине холма оборудована зона отдыха: здесь установлены скамейки, кованая беседка, памятный камень с цитатой Сергея Есенина «Как прекрасна земля и на ней человек», а также символическое «сердце» для свадебных замочков. Место пользуется популярностью у туристов и фотографов: здесь часто снимают клипы, проводят фотосессии и пленэры.

По отзывам путешественников, Бастанова гора — одно из лучших мест в Луховицком округе для любителей природы и красивых видов. Даже в непогоду, когда над долиной стелется туман или идет дождь, здесь можно почувствовать особую атмосферу спокойствия и уединения.

История Бастановой горы

Фото - © Медиасток.рф

Бастанова гора в Подмосковье — это место, история которого окутана множеством загадок, легенд и значимых событий. Холм, расположенный у деревни Перевицкий Торжок в Луховицком округе, с древности привлекал внимание людей своим стратегическим положением и необычной атмосферой. По мнению историков, под слоем земли здесь могут скрываться остатки древнерусского города-крепости Перевитск, хотя археологические раскопки на этой территории до сих пор не проводились.

В летописях Перевитск упоминается как важный пункт на водном пути по Оке между Рязанью и Коломной. В конце XIV века именно у его стен произошла одна из ключевых битв того времени: рязанский князь Олег разбил войско московского князя Дмитрия Донского, о чем свидетельствует Никоновская летопись. Это событие стало важной вехой в истории междоусобных войн между Московским и Рязанским княжествами.

Существует также легенда, что Перевитск пострадал от нашествия хана Батыя в XIII веке, а позже, в XVI веке, по указу Ивана Грозного деревянную крепость разобрали и перевезли под Казань для строительства города Свияжска. После этого городище постепенно пришло в упадок, а местные жители расселились по окрестным селениям, в том числе по нынешнему Перевицкому Торжку.

Происхождение самого названия «Бастанова гора» до сих пор не имеет однозначного объяснения. По одной из версий, оно связано с именем местного разбойника Бастана, по другой — с тем, что здесь останавливался хан Батый после осады Рязани. Есть и еще одна красивая версия: беглые крестьяне, достигнув этих мест, восклицали «Баста!», чувствуя себя свободными.

Сегодня Бастанова гора — это не только памятник истории, но и объект внимания современных исследователей и краеведов. Она остается уникальным местом, где переплелись природная красота, исторические события и народные предания.

Как благоустроят Бастанову гору в 2025 году

Фото - © Медиасток.рф

Работы по обустройству сквера на Бастановой горе начнутся в июле 2025 года при поддержке министерства благоустройства Московской области — об этом 27 июня сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Здесь появится зона «тихого» отдыха. Проект предусматривает сцену в виде настила для проведения мероприятий, смотровые площадки, качели, скамейки, освящение и парковку. Наполнение сквера станет сдержанным, ведь главная ценность этого места — красота видовых зон», — отметила начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации муниципального округа Луховицы Анна Сливкова.

На Бастановой горе благоустроят территорию в половину гектара — с въезда на парковку и до камня с надписью из стихотворения Сергея Есенина «Как прекрасна земля и на ней человек», до кованой беседки со скамейками и до сердца, на которое молодожены вешают свадебные замочки. «Здесь раньше было городище Перевитск. Поэтому при проведении благоустройства на этой территории будут работать и археологи», — подчеркнула Анна Сливкова.

В 2024 году в стране проводилось федеральное голосование по выбору объектов благоустройства. По округу победил сквер «Северный» в городе Луховицы. Он вошел в программу на 2025–2026 годы. Второе место в том голосовании заняла Бастанова гора. Эта территория дорога луховичанам, поэтому было решено благоустроить и ее.

Как добраться до Бастановой горы

Фото - © Медиасток.рф

Бастанова гора расположена в Луховицком районе Подмосковья, недалеко от поселка Фруктовая и деревни Перевицкий Торжок. Добраться до нее можно несколькими способами, в зависимости от того, на каком транспорте вы планируете путешествовать.

Если вы едете на автомобиле, то удобнее всего двигаться по Каширскому шоссе или трассе М-5 «Урал» в сторону Луховиц. От Луховиц до Бастановой горы примерно 10–15 километров, дорога проходит через живописные сельские местности. На месте уже есть парковка, что удобно для отдыхающих и туристов.

Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, можно добраться на автобусе или маршрутке от города Луховицы. В радиусе 300 метров от горы находятся автобусные остановки, благодаря чему путь от Луховиц или соседних населенных пунктов займет не более 20–30 минут. Рекомендуется уточнить расписание местных автобусов, так как оно может меняться в зависимости от сезона.

Если вы планируете путешествие из Москвы, оптимальный вариант — сначала доехать до Луховиц на электричке или автобусе. Электрички отправляются с Курского вокзала, время в пути составляет около двух часов. От станции «Луховицы» можно пересесть на местный автобус или такси до Бастановой горы.

Пешие маршруты от ближайших населенных пунктов — это приятная прогулка по живописным окрестностям, особенно в теплое время года. На горе оборудованы зоны отдыха, поэтому стоит взять с собой воду и удобную обувь для прогулок. В целом, Бастанова гора доступна и для автомобилистов, и для любителей общественного транспорта, что делает ее удобным местом для однодневных поездок из Москвы и Подмосковья.