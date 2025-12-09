К визиту гостей и радостным эмоциям: о чем говорит примета разбить кружку
Фото - © Марина Шабардина / Фотобанк Лори
В материале РИАМО — о народных приметах, связанных с досадным событием — разбитой кружкой.
Часто, когда мы разбиваем кружку, думаем, что это на счастье. Однако у этого небольшого происшествия есть и другие толкования — все зависит от обстоятельств, в которых посуда была разбита. Подробности — в материале РИАМО.
Кто разбил кружку
Фото - © Ольга Губская / Фотобанк Лори
При толковании приметы стоит сначала определиться с тем, кто именно разбил кружку.
- Если разбила незамужняя девушка или парень, не состоящий в браке, то скоро они сыграют свадьбу.
- Если кружку разбила обрученная девушка, то можно ждать чего-то неприятного, особенно если посуду подарил ей жених. Считается, что в паре может наметиться разлад.
- Если кружку разбила замужняя женщина, то это говорит о том, что возле ее супруга вьется некая женщина и хочет его увести из семьи.
- Если разбил женатый мужчина, то возле его супруги ходит потенциальный разлучник.
- Если кружку разбил ребенок, то это означает, что его кто-то сглазил. Особенно плохо, если кружку при этом разлетелась на много маленьких осколков. Чем их больше — тем сглаз сильнее.
- Если кружку разбил домашний питомец, то ничего страшного или хорошего не произойдет, это не является приметой.
Какая кружка разбилась
Фото - © Лукиянова Наталья / Фотобанк Лори
Была ли она полная или пустая? Итак:
- Если чашка была полная, то для женщин это к грядущим разочарованиям, а для мужчин, напротив, к удаче и получению хорошей прибыли.
- Если кружка была пустой, то ничего страшного не предвидится, вас просто ожидает хлопотный день.
- Если в кружке был алкоголь, то это плохой знак: можно ожидать болезни и неприятностей.
На сколько частей кружка разбилась
Фото - © Алёна Золотухина / Фотобанк Лори
Внимательно посмотрите на разбитую кружку. Сколько частей вы насчитали?
- Если кружка разбилась на две части, скоро наступит черная полоса в жизни.
- Если откололась ручка или дно кружки — у вас могут ухудшиться отношения с некоторыми людьми, причем именно по вашей вине.
- Если кружка буквально разлетелась на тысячи осколков — это к успеху и везению в делах.
- Если кружка осталась целой, но покрылась трещинами — можно ожидать неприятностей, с которыми, впрочем, удастся справиться.
Где именно разбилась кружка
Фото - © Ирина Кононова / Фотобанк Лори
При толковании приметы важно учитывать и то, при каких обстоятельствах разбилась кружка.
- Разбили кружку на работе? Можно ожидать удачного дня и денежной прибыли. Но это только при условии, что кружку вы разбили свою. Если чужую — на вас навесят дополнительные обязанности, возможно, попросят взять сверхурочные.
- Если кружка разбилась дома на кухне, стоит накрыть на стол — скоро придут гости и вас ждет приятный вечер.
- Если кружка на кухне бьется не в первый раз, значит пора провести в доме генеральную уборку.
- Если кружку разбили в гостях, то это к получению неприятных новостей. Желательно помочь хозяевам убрать осколки и прибрать в доме.
В какой день разбилась кружка
Фото - © Марина Шабардина / Фотобанк Лори
Не меньшее значение играет и день недели, в который вы разбили кружку.
- Разбить в понедельник — хороший знак! Пора браться за любые начинания, все пройдут как по маслу.
- Во вторник — к получению приятных вестей о чем-то важном для вас. Также это сулит случайную встречу с хорошим человеком.
- Если вы разбили кружку в среду, то можно ожидать какого-то подарка или премии.
- Четверг — к вам придут гости!
- Разбить в пятницу — на вашем пути встретится важный человек, который поможет вам в решении трудных проблем.
- Если разбили чашку в субботу — можно ждать повышения на службе, начальство будет вами довольно.
- В воскресенье — вы буквально поймали удачу за хвост, не бойтесь действовать.
В какое время суток разбилась кружка
Фото - © Ольга Губская / Фотобанк Лори
- Если кружку вы разбили утром, то это говорит о грядущем дне, полном хлопот. Необходимо плотно позавтракать, потому что, скорее всего, на обед у вас не останется времени.
- Если разбили днем, то можно ждать неожиданной помощи со стороны человека, на которого вы меньше всего рассчитывали.
- Если кружка была разбита вечером или ночью, то пора оставить все свои дела и как следует отдохнуть — иначе у вас все будет валиться из рук, и можно испортить отношения с домочадцами.