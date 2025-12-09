К визиту гостей и радостным эмоциям: о чем говорит примета разбить кружку

В материале РИАМО — о народных приметах, связанных с досадным событием — разбитой кружкой.

Часто, когда мы разбиваем кружку, думаем, что это на счастье. Однако у этого небольшого происшествия есть и другие толкования — все зависит от обстоятельств, в которых посуда была разбита. Подробности — в материале РИАМО.

Кто разбил кружку

Фото - © Ольга Губская / Фотобанк Лори

При толковании приметы стоит сначала определиться с тем, кто именно разбил кружку.

Если разбила незамужняя девушка или парень, не состоящий в браке, то скоро они сыграют свадьбу.

Если кружку разбила обрученная девушка, то можно ждать чего-то неприятного, особенно если посуду подарил ей жених. Считается, что в паре может наметиться разлад.

Если кружку разбила замужняя женщина, то это говорит о том, что возле ее супруга вьется некая женщина и хочет его увести из семьи.

Если разбил женатый мужчина, то возле его супруги ходит потенциальный разлучник.

Если кружку разбил ребенок, то это означает, что его кто-то сглазил. Особенно плохо, если кружку при этом разлетелась на много маленьких осколков. Чем их больше — тем сглаз сильнее.

Если кружку разбил домашний питомец, то ничего страшного или хорошего не произойдет, это не является приметой.

Какая кружка разбилась

Фото - © Лукиянова Наталья / Фотобанк Лори

Была ли она полная или пустая? Итак:

Если чашка была полная , то для женщин это к грядущим разочарованиям, а для мужчин, напротив, к удаче и получению хорошей прибыли.

Если кружка была пустой , то ничего страшного не предвидится, вас просто ожидает хлопотный день.

Если в кружке был алкоголь, то это плохой знак: можно ожидать болезни и неприятностей.

На сколько частей кружка разбилась

Фото - © Алёна Золотухина / Фотобанк Лори

Внимательно посмотрите на разбитую кружку. Сколько частей вы насчитали?

Если кружка разбилась на две части , скоро наступит черная полоса в жизни.

Если откололась ручка или дно кружки — у вас могут ухудшиться отношения с некоторыми людьми, причем именно по вашей вине.

Если кружка буквально разлетелась на тысячи осколков — это к успеху и везению в делах.

Если кружка осталась целой, но покрылась трещинами — можно ожидать неприятностей, с которыми, впрочем, удастся справиться.

Где именно разбилась кружка

Фото - © Ирина Кононова / Фотобанк Лори

При толковании приметы важно учитывать и то, при каких обстоятельствах разбилась кружка.

Разбили кружку на работе ? Можно ожидать удачного дня и денежной прибыли. Но это только при условии, что кружку вы разбили свою. Если чужую — на вас навесят дополнительные обязанности, возможно, попросят взять сверхурочные.

Если кружка разбилась дома на кухне , стоит накрыть на стол — скоро придут гости и вас ждет приятный вечер.

Если кружка на кухне бьется не в первый раз , значит пора провести в доме генеральную уборку.

Если кружку разбили в гостях, то это к получению неприятных новостей. Желательно помочь хозяевам убрать осколки и прибрать в доме.

В какой день разбилась кружка

Фото - © Марина Шабардина / Фотобанк Лори

Не меньшее значение играет и день недели, в который вы разбили кружку.

Разбить в понедельник — хороший знак! Пора браться за любые начинания, все пройдут как по маслу.

Во вторник — к получению приятных вестей о чем-то важном для вас. Также это сулит случайную встречу с хорошим человеком.

Если вы разбили кружку в среду , то можно ожидать какого-то подарка или премии.

Четверг — к вам придут гости!

Разбить в пятницу — на вашем пути встретится важный человек, который поможет вам в решении трудных проблем.

Если разбили чашку в субботу — можно ждать повышения на службе, начальство будет вами довольно.

В воскресенье — вы буквально поймали удачу за хвост, не бойтесь действовать.

В какое время суток разбилась кружка

Фото - © Ольга Губская / Фотобанк Лори