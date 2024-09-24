Ягодичная амнезия: от чего она возникает и как избежать синдрома мертвых ягодиц

В материале РИАМО читайте о том, что такое ягодичная амнезия, как ее распознать и что делать, если она случилась.

Ягодичная амнезия или синдром мертвых ягодиц: в чем опасность

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Ягодичную амнезию еще называют синдромом мертвых ягодиц. В медицине это называется тендинопатией, которая указывает на структурные изменения в сухожилиях. Это нарушение функционирования средней ягодичной мышцы. Именно они должны постоянно сокращаться и растягиваться, чтобы человек мог сохранять свою активность. А, как известно, любые мышцы должны постоянно работать, иначе они просто «забывают» свое первоначальное положение и как в него вернуться. И ягодичные мышцы не исключение – от долгого сидения они постоянно растянуты и могут забыть вернуться в исходное положение. При этом мышцы бедра постепенно укорачиваются, так как постоянно находятся в сокращенном состоянии. То есть одни мышцы становятся короче, а другие непропорционально удлиняются.

В итоге ягодичные мышцы не включаются в работу, когда это нужно. Происходит этого из-за того, что функции ослабленных ягодиц берут на себя другие мышцы и суставы, что приводит к болям в нижней части спины и коленях. Дискомфорт в мягком месте ощущается вовсе не так, как при сдавленном нерве, например. Чаще всего боль чувствуется в сидячем положении или на прогулке, пробежке.

Проще говоря, происходит перекос: нагрузку, которая должна приходиться на ягодичные мышцы, постепенно принимают на себя бедра. Это и приводит к стойкому болевому синдрому и спазмам, а со временем нарушается работа всего опорно-двигательного аппарата: меняются осанка и походка. Опасно такое состояние тем, что могут возникнуть проблемы с равновесием и даже появиться боль. Причем не только в поясничном отделе, но и в бедрах, коленях и даже лодыжках. Вообще большая ягодичная мышца – одна из самых сильных мышц человеческого тела и одновременно самый большой амортизатор. Если она не работает должным образом, это может вызвать множество проблем: от разрыва связок до артрита коленного сустава, от ишиаса, воспаления седалищного нерва, до болей в голени.

Кто рискует получить ягодичную амнезию

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Заработать ягодичную амнезию рискуют все, кто ведет сидячий образ жизни – офисные работники, водители, программисты, госслужащие и так далее. Одним словом, к мертвым ягодицам приводит гиподинамичный (то есть малоподвижный) образ жизни. Слабость ягодичных мышц также усугубляет привычка спать в позе эмбриона, так как они длительное время находятся в растянутом положении.

Может такой синдром возникнуть и у спортсменов или у танцоров при неправильной нагрузке. Например, нагрузка при беге на длинные дистанции или любом другом напряженном упражнении может оказаться слишком большой для мышц и сухожилий, которые долгое время остаются в одном положении.

Симптомы синдрома мертвых ягодиц

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Самостоятельно точно поставить себе диагноз крайне сложно, и лучше всего при первых признаках обратиться к врачу. Этот диагноз могут поставить ортопед, хирург и невролог. А первыми признаками синдрома могут стать:

судороги икроножных мышц;

проблемы с удержанием равновесия;

частые боли в подколенных сухожилиях;

жесткость при сгибании ног в области бедер;

слабость мышц пресса;

боль в поясничном отделе, в бедрах, коленях и лодыжках.

Также можно сделать упражнение «полумостик». Нужно лечь на спину и согнуть ноги. Опираясь на стопы, нужно поднимать бедра и таз вверх. Обращайте внимание на ощущения в нижней части спины – если чувствуются напряжение и болезненность в нижней части спины, скорее всего, ягодичные мышцы не выполняют свою функцию и пора к врачам.

Что делать при ягодичной амнезии

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Синдром мертвых ягодиц нужно лечить. Если в случае небольшого онемения мягкого места можно встать, размяться и все пройдет, то в ситуации с настоящей ягодичной амнезией потребуется вмешательство массажистов, и это как минимум. Нужны занятия лечебной физкультурой, которые направлены на укрепление ягодичных мышц.

Стоит изменить привычке спать на боку или класть подушку между ног. Еще лучше не сидеть в позе «нога на ногу», а при лечении может помочь физиотерапия. Проблемы с ягодичными мышцами не только вызывают дискомфорт и боль, но и ведут к серьезным проблемам со спиной и коленями. Именно поэтому нужно обращаться к врачам, чтобы исключить реальные болезни в суставах или обнаружить их на ранних стадиях.

Как избежать синдрома мертвых ягодиц

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Чтобы избежать болевых синдромов и ягодичной амнезии, нужно больше двигаться, но делать это правильно, не перегружая определенные мышцы. Если вы регулярно сидите дольше двух-трех часов подряд, то у вас, вероятнее всего, возникает некоторая степень ягодичной амнезии.

Медики советуют вставать каждые 30-50 минут. Чтобы не забывать, можно установить будильник. Встав, нужно похлопать себя по ягодицам кончиками пальцев. Можно также сделать несколько приседаний, круговых движений бедрами, обязательно при этом напрягая ягодицы. Можно просто пройтись по офису или вокруг дома. Кроме того, это повод подышать воздухом и проветриться. Заниматься можно даже сидя – нужно просто попеременно сокращать ягодицы. Дома можно делать упражнения на растяжку, главное – не переусердствовать. Тут важно не сесть на шпагат, а просто дать мышцам поработать. Важно заниматься физкультурой в спокойном темпе, чтобы не травмировать коленные суставы и сухожилия.