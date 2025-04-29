Избрание нового папы римского: что такое конклав и как он проходит

В материале РИАМО подробности о том, как проходит конклав в Ватикане.

С 28 апреля Сикстинскую капеллу закрыли для посетителей. Приостановили также все посещения Ватиканских садов и некрополя Via Triumphalis — Ватикан готовится к конклаву.

«Вакантный престол» - что происходит после смерти папы

Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости

Как только объявляют о кончине действующего папы римского, начинается процесс Sede Vacante, то есть «Вакантный престол». В Ватикане есть специальная должность — кардинал-камерленго. Это человек, который отвечает за Ватикан, пока не избран новый папа. Первое, что он делает после смерти понтифика — объявляет об этом. Сначала же он три раза стучит по лбу папы серебряным молоточком и просит его ответить. После того как ответа не последовало, камерленго объявляет: Vere Papa mortuus est (то есть «папа на самом деле мертв»). Следом он должен оповестить всех кардиналов о случившейся трагедии и опечатать покои папы.

Кардинал-камерленго также уничтожает папскую печать и перстень (так называемое «кольцо рыбака»). Тело папы выносят в Собор святого Петра, чтобы с ним могли попрощаться все желающие. Затем, через несколько дней, проводят официальную прощальную мессу и похороны. Покоиться тело папы будет в гроте Ватикана.

Конклав - выборы нового папы

Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости

Спустя 15-20 дней после кончины понтифика (или в случае, если папа сам отрекся от престола, как было с папой Бенедиктом XVI) в Ватикане собирается коллегия кардиналов — то есть кардиналы, которые управляют епархиями в разных точках земного шара.

Голосовать могут только те кардиналы, возраст которых не превышает 80 лет. А вот избираться на роль папы римского могут все желающие.

Собравшись в Ватикане, сначала кардиналы проводят утреннюю мессу в Соборе святого Петра. В этот момент среди кардиналов также могут быть журналисты и служащие пресс-центра Святого престола. Затем все перемещаются в Сикстинскую капеллу, где отводят время молитве, пению гимна Veni Creator, а также приносят присягу. Присяга выглядит так: кардинал кладет руку на Евангелие и приносит клятву в том, что не будет разглашать подробности конклава. После присяги организатор конклава произносит громко фразу «extra omnes» (лат. «все вон»). Капеллу запирают на ключ и не открывают до тех пор, пока выборы папы не состоятся. Для этого может потребоваться несколько часов.

Интересно, что сами кардиналы не имеют права пользоваться мобильными телефонами, планшетами, читать корреспонденцию и т.д. То есть конклав — это полностью отрезанное от мира мероприятие. Саму Сикстинскую капеллу обязательно проверяют на наличие камер, микрофонов, иных прослушек.

Что происходит в Сикстинской капелле во время выборов

Фото - © Кадр из фильма "Конклав"

Кардиналы во время голосования располагаются вдоль двух стен Сикстинской капеллы. Далее каждый по очереди, по старшинству, заполняют бюллетень, сворачивают его в рулон и кладут его в чашу, которая установлена у алтаря.

Около алтаря сидят трое кардиналов и ведут подсчет голосов. Этих кардиналов выбирают в случайном порядке.

Как считают голоса при выборе папы в Ватикане

Фото - © Кадр из фильма "Конклав"

Сначала бюллетень берет один из троих кардиналов и читает про себя имя кардинала, за которого отдан голос. Затем передает бюллетень второму — тот делает то же самое и передает его третьему. И только третий озвучивает имя и записывает его, после чего прокалывает бюллетень в месте, где написано слово «выбираю», и нанизывает его на нить. Это делается для того, чтобы не учесть этот бюллетень дважды.

Черный и белый – что означает цвет дыма над Ватиканом

Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости

Голосование может длиться несколько дней. В первый день голосует всего лишь один раз. Но если нового папу так и не удалось выбрать, то в последующие дни голосуют по четыре раза за день. Для победы достаточно набрать более 2/3 голосов.

Дым над Ватиканом бывает белым или черным. Дело в том, что после голосования все бюллетени сжигают. И в зависимости от того, выбрали ли нового папу, к ним добавляют некие химические вещества, которые окрашивают дым в нужный цвет. Так, если дым белый — папу избрали. Если черный — значит, надо продолжать голосование.

Любопытно, что если после трех дней нового понтифика не удается выбрать, кардиналы берут паузу на день, чтобы провести его в молитве.

Что происходит после конклава и выбора папы

Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости

Если кардинал получает больше 2/3 голосов, то его сначала спрашивают, согласен ли он стать папой. Если он отвечает «да», то его спрашивают о том, какое папское имя он себе хотел бы взять.

Далее, если кардинал не рукоположен в епископы, то его должны сначала посвятить в этот сан. Только после этого он может переодеться в папскую одежду: белую сутану, короткую накидку на плечи и красную столу.

После этого все кардиналы, которые участвовали в выборах, должны подойти к папе и приложиться к его стопе, к перстню и к устам. Затем все вместе с новым папой выходят на балкон Собора святого Петра и объявляют имя взошедшего на папский престол понтифика.

Кто может стать новым папой после смерти папы Франциска

Фото - © РИА Новости

Выбор папы — сложное мероприятие. Всего в конклаве, который начнется 7 мая, примут участие 135 кардиналов, а потенциальными преемниками Франциска называют лишь 20 из них.

Так, наиболее вероятная кандидатура — действующий госсекретарь Ватикана, 70-летний Пьетро Паролин. Он уже больше десяти лет занимает свой пост и является вторым лицом в иерархии Римско-католической церкви. Паролин представлял Ватикан на международных переговорах по Договору о нераспространении ядерного оружия, участвовал в диалоге об урегулировании отношений с Вьетнамом и КНДР, а также выступал на международных конференциях, посвященных климату и палестино-израильскому конфликту.

Следующий претендент — кардинал Маттео Дзуппи. На год младше Паролин. Это архиепископ Болоньи, президент итальянского епископата и посланник Ватикана по урегулированию конфликта на Украине.

За ватиканский престол поборется и 60-летний латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабала. Если его изберут, то он, возможно, будет вести в политику с целью урегулирования отношений между Востоком и Западом.

Луис Тагле — 67-летний филлипинский кардинал, которого назвали лицом католической Азии. Он символизирует миссионерскую и молодую церковь.

66-летний французский кардинал Жан-Марк Авелин — еще один претендент на престол. Он является экспертом по межрелигиозному диалогу, в особенности с исламом.

На роль папы претендуют также мальтийский кардинал Марио Грек, венгерский кардинал Петер Эрде, португальский кардинал Жозе Толентино де Мендонса, конголезский кардинал Фридолин Амбонго Безунгу, нидерландский кардинал Виллем Эйк, шведский кардинал Ларс Андерс Арборелиус, кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки, бирманский кардинал Чарльз Бо и гвинейский кардинал Робер Сара.