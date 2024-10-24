Интимная деталь гардероба: 8 интересных фактов из истории появления женских чулок

В материале РИАМО несколько любопытных фактов о том, как и когда появились первые чулки, из чего их делали и когда они стали популярны.

Ровно 85 лет назад, 24 октября 1939 года, в Вилмингтоне, в США, впервые появилась в продаже самая привлекательная интимная часть женского гардероба. Однако история женских чулок уходит глубоко в древние времена. О самых интересных фактах из истории чулок читайте в материале.

1. Первые чулки – мужская часть гардероба

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Археологические раскопки доказывают, что первые чулки появились еще в IV веке до нашей эры, барельефы с изображением мужчин в чулках были найдены на территории Древней Греции и Персии. В те далекие времена их вязали из тонкой шерсти, но позже это искусство было утрачено и восстановлено лишь в XIII–XIV веках. Тогда бархатные, шелковые или шерстяные чулки оказались в фаворе у модных кавалеров при дворах французского и испанского королей. При дворе французского короля Людовика XIV носили светло-синие и алые чулки из шелка и бархата, а вот знатные дамы всячески отвергали эту деталь гардероба, считая ее мужской. Первая женщина надела чулки лишь в XVIII веке, по преданию, это была фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур. Маркиза была для придворных дам чем-то вроде иконы стиля, поэтому ее примеру тут же последовали все восхищенные модницы.

2. Подвязка от чулок украсила рыцарский герб

Фото - © Картина «Церемония с подвязкой» (1901) А. Ш. Тайлера изображает легендарную сцену, которая дала повод для учреждения ордена: король Эдуард III поднял подвязку своей любовницы, которую она потеряла/Wikipedia.org

Короткие чулки появились в конце XIV века: чтобы они не сползали, их закреп­ляли в верхней части подвязками. Согласно легенде, когда британский король Эдуард III танцевал на балу с графиней Солсбери, его партнерша потеряла подвязку. Король поднял ее и произнес знаменитую фразу «Honi soit qui mal y pense» («Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает»). Его изре­чение стало девизом высшего рыцарского ордена Подвязки, а сама подвязка укра­сила герб этого ордена.

3. В XIX веке на чулках появились бисер и вышивка

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В XIX веке чулки носить уже могла любая женщина. Этот интимный элемент одежды тщательно скрывался под многослойными юбками. В середине XIX столетия женские чулки начинают активно декорировать с помощью вышивки серебряными и золотыми нитями, бисера и ажурных вставок. Дамские чулки в этот период делают в основном из хлопка и фильдекокса, и очень часто чулки были с крайне причудливой яркой расцветкой. Из-за своей дороговизны шелковые чулки не были так широко распространены.

Во второй половине XIX века мужчины начинают носить длинные брюки, и значение чулок для них утрачивается.

4. Чулки из нейлона появились в военное время

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XX век стал переломным в жизни чулочных изделий. Изобретение в 1902 году вискозы, которую называли «искусственным шелком», сделало гладкие, относительно прозрачные чулки доступными даже для покупательниц со скромными доходами.

27 октября 1938 года широкой общественности впервые был показан нейлон. Через год, 24 октября 1939 года, нейлоновые чулки поступают в продажу и имеют оглушительный успех. В мае 1940-го за четыре дня было продано 4 миллиона пар чулок.

Однако Вторая Мировая война приостанавливает производство тонкого волокна для чулочных изделий и нейлоновые чулки становятся чрезвычайной редкостью. Поскольку фабрики были перепрофилированы на военные нужды, из нейлона стали изготавливать парашюты и другие вещи для фронта. Чулки из шелка были запрещены, разрешены только вискозные и хлопковые. Только в августе 1945 года возобновляется выпуск нейлоновой чулочной продукции.

5. Из-за нейлоновых чулок женщины начали брить ноги

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После окончания Второй мировой войны в продаже появись прозрачные нейлоновые чулки. Тогда же стали делать чулки без заднего шва. Благодаря прозрачным чулкам, дамы стали брить ноги, потому как раньше вся натуральность ног скрывалась за плотным шелковым чулком. Впервые в продаже великолепные чулки из «чудо-волокна» появились в американском городке Вилмингтон. И началась самая настоящая массовая истерия, а барышни приезжали из самого Нью-Йорка, чтобы ухватить заветную пару. Вокруг универмагов приходилось выставлять полицейские посты, чтобы сдерживать толпы женщин, пытающихся прорваться к прилавкам. Дамы выстаивали километровые очереди в магазины, а сразу же после покупки они разрывали упаковку и надевали обновку прямо на улице.

6. Телесные чулки появились в 20-е годы XX века

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В 1922 году в моду ввели загорелую кожу, а потому производители чулочных изделий начинают выпуск чулок телесного цвета. Также чулки были выполнены с узорами – модными были «павлиний хвост», «змеи», «букет цветов». Тогда же стали выпускать чулки золотого и серебристого цветов и «вульгарные» чулки в сеточку.

В 30-е годы была введена мода на чулки всех оттенков коричневого. А многие дамы носили чулки в тон своего платья – это считалось хорошим вкусом.

7. Чулки рисовали на ногах из-за недоступности

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Когда во время Второй Мировой войны производство чулок было приостановлено, это создало настоящую проблему для женщин – ведь ходить без чулок было попросту неприлично. И они придумали оригинальный способ маскировки голых ног – тонировать кожу под цвет нейлона, а потом наносить полоску карандашом в виде стрелки. Салоны красоты охотно оказывали такую услугу дамам.

8. В СССР чулки появились в конце 1940-х

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В нашей стране чулки из нейлона были большим дефицитом. Появилось в Советском Союзе это дамское изделие только в конце 1940-х годов. Обычная женщина могла себе позволить только чулки из хлопчатобумажной или вискозной пряжи. Изделия из нейлона стоили очень дорого, и их было невозможно найти. Если женщинам удавалось приобрести такие чулки, то чтобы продлить им жизнь, они штопали их своими волосами, если цвет совпадал.

Затем в моду вошли чулки и колготки черного и белого цветов. Советские женщины вновь стали проявлять чудеса изобретательности – они покупали колготки отечественного производства, отбеливали и красили их. Для этого они варили чулки в хлорке, поливали их уксусом с содой и солью, красили их черной тушью для черчения. Если женщина выходила в таких чудо-чулках на улицу и вдруг начинался дождь, то с черных чулок краска могла легко потечь.