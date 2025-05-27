Игрушки Лабубу: что это такое и почему вокруг них такой ажиотаж

В мае продажи плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в России выросли в 13 раз по сравнению с апрелем. При этом из-за возросшего числа подделок на рынке средний чек на игрушки снизился в 1,5 раза, сообщает РИА Новости. Откуда у россиян такой интерес к игрушке Лабубу — разбираемся в материале.

Кто такие Лабубу

Фото - © ozon.ru

Автор персонажей Лабубу — художник из Гонконга Касинг Лунг. Он создал иллюстрированную книгу-комикс The Monsters («Монстры»), где помимо Лабубу есть также персонажи Зиммомо, Тайкоко, Спуки, а также Пато. Но почему-то именно Лабубу вдруг обрела такую баснословную популярность во всем мире.

Лабубу — это маленькие девочки-эльфийки, у которых заостренные ушки и улыбка с торчащими зубками. Место их обитания — таинственный чарующий лес, а любимое их занятие — устраивать розыгрыши.

«И хотя ее озорная внешность предполагает неприятности, Лабубу добросердечна и всегда готова помочь, даже если ее добрые намерения часто приводят к хаосу. Ее яркая, веселая улыбка напоминает, что немного позитива может поднять нам настроение даже в самые трудные времена», — такое описание дают Лабубу ее создатели.

Почему Лабубу столь популярны

Фото - © ozon.ru

Вообще Лабубу — это не просто куклы, а игрушки-сюрпризы, они продаются в одинаковых коробочках, и покупатель не знает, какая именно Лабубу (какого цвета и с какой мордочкой) ему попадется. Многие люди тратят баснословные деньги, скупая все эти коробочки в ожидании, пока попадется желаемая модель игрушки. И это настоящий тренд — в подобных коробочках продаются игрушки, вдохновленные фильмами, книгами, комиксами и т.д. Игрушки Лабубу выпускает компания Pop Mart, с которой художник Касинг Лунг заключил контракт.

Так почему же люди помешались на Лабубу? Все дело, конечно, в инфлюэнсерах. Сначала на публике с игрушкой-брелоком Лабубу на сумке появилась Лиса, участница южнокорейской кей-поп-группы BLACKPINK. Корейские поп-айдолы давно и прочно обосновались в почете у зумеров, поэтому влюбленной в Лабубу Лисе начали активно подражать и скупать заветные коробочки-сюрпризы. Сама же Лиса неоднократно демонстрировала свои дорогие сумки, обвешанные разноцветными брелоками Лабубу, а также домашние полки, заставленные игрушками с девочками-эльфами.

Не обошлось без Лабубу и на миланской Неделе моды. На показе бренда Pronounce модели дефилировали по подиуму в топах и жилетках, которые украшали мордочки Лабубу. Конечно, ажиотаж в продажах еще больше увеличился.

Популярнейшая певица Рианна подхватила тренд и повесила на свою сумку от Louis Vuitton розовую Лабубу. Да что там Рианна, даже любимица публики и телезвезда Ким Кардашьян не осталась в стороне. И не последнюю роль здесь играет тренд на брелоки на сумках, который остается популярным и актуальным уже несколько лет. Чем больше у вас обвесов на сумке, тем вы моднее. Вот и Лабубу оказалась к месту.

Вскоре, конечно, тренд добрался и до TikTok’а. Русскоязычные блогеры начали показывать своим подписчикам коллекции Лабубу, которые им удалось собрать. Но куда более удачными оказывались видео, в которых блогеры распаковывают заветные коробочки и выдают свою реакцию на попавшуюся модель. Кто-то огорчается повторкам, а кто-то безумно радуется ожидаемому цвету игрушки. Эти видео набирают миллионы просмотров.

Сколько стоят Лабубу

Фото - © ozon.ru

Игрушки-брелоки Лабубу — не из дешевых. Конечно, на цену влияет коллекция, в которую входит игрушка. Например, базовая (самая простая) модель в официальном магазине Pop Mart стоит в районе 2000 рублей. На Amazon ее можно приобрести уже за 84 доллара (около 6500 рублей). Байеры и вовсе обнаглели и продают игрушку минимум за 120 евро (дороже 10 000 рублей).

В России оригинальную игрушку можно приобрести минимум за 10 000 рублей. Однако существуют вполне приличные реплики, которые обойдутся в цену от 2000 до 3000 тысяч рублей. Такие стоит искать на маркетплейсах. Маленькие брелоки по мотивам Лабубу (оригинальные же имеют размер 15 см в высоту вместе с ушами и карабином) можно приобрести на Aliexpress, Wildberries и Ozon за 200–600 рублей.