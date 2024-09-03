«И снова третье сентября»: откуда появился «Шуфутинов день» и как сейчас живет Михаил Шуфутинский

В материале РИАМО рассказываем о жизни и творчестве Михаила Шуфутинского и о феномене «Третьего сентября».

Михаил Шуфутинский – певец, музыкант и продюсер, известный сегодня даже детям. Он делал карьеру в США, гастролировал по миру и продолжает с успехом свою творческую деятельность в России. Читайте о жизни музыканта и о секрете популярности его главного хита.

В чем феномен песни Шуфутинского «Третье сентября»

Музыку к песне «Третье сентября» написал Игорь Крутой, а слова – Игорь Николаев. Трек в 1994 году вошел в альбом Михаила Шуфутинского «Гуляй, душа». Тогда это была просто песня, не претендовавшая на звание хита. Она и не была привязана ни к какому событию, по словам автора текста, «просто строчка идеально легла на мелодию».

А вот в 2010 году в сети все увидели фотографию чернокожего американского исполнителя хип-хопа Рики Рокса с цитатой из припева «Третьего сентября». Рики Рокс похож на Шуфутинского, изображение завирусилось, и с тех пор в интернете каждое 3 сентября появляются шутки, связанные с этой песней.

Уже несколько лет дату 3 сентября называют «Шуфутинов день», песня нашла отклик в сердцах людей, и многие буквально готовятся к этой дате. В 2022 году Шуфутинский перепел «Третье сентября» с рэп-исполнителем Егором Кридом.

Биография Михаила Шуфутинского

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Михаил родился 13 апреля 1948 года в семье фронтовика Захара Шуфутинского. Мать погибла, когда мальчику было пять лет, и воспитывали его бабушка с дедушкой. В семь лет Михаил начал заниматься на аккордеоне, потом поступил в музыкальную школу и стал играть на баяне. В школе мальчик играл и на фортепьяно, а с 15 лет увлекся джазом и выступал в составе разных ансамблей.

В итоге Шуфутинский получил более чем достойное музыкальное образование – он окончил музыкальную школу по классу баяна и Московское музыкальное училище имени М.М. Ипполитова-Иванова по специальностям «дирижер», «хормейстер», «преподаватель музыки и пения».

Михаил собрал музыкантов и стал работать в «Москонцерте», ездил с гастролями по всему СССР, а когда уехал на заработки в Магадан, начал петь. В начале 1981 года Шуфутинский решил эмигрировать в США. Причинами такого решения сам музыкант называл желание посмотреть мир и увидеть страну, где жили Тони Беннетт, Майлз Дэвис, «Чикаго», на музыке которых он вырос.

Здесь Шуфутинский научился продюсировать, приобрел большой опыт и научился играть «во всех тональностях для всех национальностей». Он играл в ресторанах, ездил в турне, работал в американских студиях, а в 1990-м после успешного турне по СССР решил вернуться на родину.

Музыкант по сей день в России востребован – он продолжает давать концерты и радовать своих фанатов хитами.

Михаил Шуфутинский в базе «Миротворец»

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В 2017 году Михаил Шуфутинский попал в украинскую базу «Миротворец» за посещение Севастополя и Симферополя, но это не мешает музыканту продолжать ездить в Крым.

В 2023 году имя Шуфутинского внесли в санкционный список Украины, в который вошли 119 человек, и большинство из них – деятели культуры. Санкции предполагают блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

О специальной военной операции музыкант не высказывается, отвечая, что только развлекает людей на своих концертах. Но добавляет: «Могу сказать одно – я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг».

Срок его американского паспорта истек в 2022 году, и продлевать его музыкант не намерен.

«Я уже три года в США не был. Неохота. Мне нужно быть сегодня здесь. Тут мой дом, моя Родина» Михаил Шуфутинский

Личная жизнь Михаила Шуфутинского

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Михаил Шуфутинский сейчас живет в третьем браке, у него двое сыновей и семеро внуков. Со своей первой супругой музыкант прожил несколько месяцев – это был студенческий брак с Татьяной Ростовой.

Второй женой Шуфутинского стала Маргарита. Они поженились в 1971 году, и в этом браке родилось двое сыновей – Дэвид и Антон. Рита Шуфутинская прилетела в Магадан, где они и расписались. Первого сына она родила там, а второй появился на свет уже в Москве. Маргарита Шуфутинская умерла в 2015 году, когда ей было 66 лет.

Третий брак Михаил заключил с танцовщицей Светланой Уразовой, которая много лет работала с ним и моложе мужа на 30 лет. По признанию музыканта, его семья хорошо приняла его третью жену.