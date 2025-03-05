И снова он, ретроградный Меркурий с 15 марта: гороскоп для знаков зодиака
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В материале РИАМО – о ретроградном Меркурии в марте и о том, что он с собой принесет в нашу жизнь.
Поломки техники, срывы договоров, импульсивные решения: чем на «порадует» ретро-Меркурий 15 марта
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15 марта начнется обратное движение Меркурия, и продлится оно до 7 апреля. Почти месяц мы будем бороться с поломками техники, перебоями в коммуникации и сетовать на задерживающиеся посылки. Договора будут срываться, встречи – отменяться, а платежи в магазинах – «проходить» через раз. Все потому, что Меркурий в астрологии «отвечает» за информацию, знания, продажи, документы, технику, транспорт, общение, врачей и животных. Двигаясь в обратном направлении, все идет наперекосяк в этих вопросах.
Кроме того, в марте Меркурий будет идти по знаку Овна, поэтому и ощутят на себе больше всего его влияние именно представители данного знака зодиака. Сам по себе Меркурий в Овне импульсивный, он не любит ждать, он очень быстро соображает и принимает решения, порой не подумав, поддавшись импульсу. В период ретроградности такой Меркурий несколько «подвисает», сомневается в себе и может принять неправильное решение.
Чего не стоит делать в период ретроградного Меркурия в марте-апреле 2025
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- не стоит торопиться в принятии решений;
- не стоит назначать важные встречи, от которых многое зависит. Особенно если нельзя будет провести работу над ошибками;
- не стоит быть импульсивным, нетерпеливым;
- не стоит делать большие покупки;
- покупать новую технику можно только в том случае, если старая уже дала сбой;
- не стоит надеяться на авось: перепроверяйте все документы, не забыли ли вы дома паспорт или ключи;
- внимательнее относитесь к расписанию транспорта, особенно если планируете путешествие;
- не стоит лупить технику, если она вдруг «заглючила».
Что можно делать во время ретроградного Меркурия
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Вообще понятие ретроградного Меркурия, можно сказать, очень распиарено, а на самом деле эта планета не приносит столько проблем, сколько ей привыкли приписывать. Меркурий не так страшен, каким его себе представляют. Более того, в периоды попятного движения могут происходить позитивные вещи:
- это благоприятное время, чтобы возобновить общение с теми людьми, с которыми оно прервалось по глупой причине и вам хотелось бы общаться снова;
- могут возвращаться бывшие любовники – отличное время, чтобы попробовать исправить ошибки и дать отношениям еще один шанс;
- хорошо возвращаться к заброшенным делам, в период ретро-Меркурия они быстрее и легче будут завершены;
- обновите продажу тех вещей, которые давно не можете продать. Так, например, можно быстро продать квартиру.
Гороскоп для всех знаков зодиака на период ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля
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Овен: Первая неделя ретроградного Меркурия поможет вам в делах: если вы что-то планируете, то постарайтесь это сделать именно в это время. А вот с 22-го марта могут начаться трудности и недопонимания с окружающими людьми. Вам захочется уединения, а от любой активности захочется убежать.
Телец: Для вас период ретро-Меркурия подсветит все бессознательное: вероятно, вам будут сниться вещие сны, а может, вы задумаетесь о духовной составляющей своей жизни. Немаловажную роль сыграют и ваши друзья: давно ли вы виделись с ними?
Близнецы: Ваше присутствие в социальных сетях может быть вами пересмотрено. Подумайте, что вы демонстрируете миру: возможно, не стоит показывать совсем уж все? Также вас будет занимать ваша карьера. Захочется пересмотреть свое положение на работе.
Рак: Если вас гнетут какие-то рабочие проблемы, то они вновь заявят о себе в период ретро-Меркурия. Вероятно, вы задумаетесь о своем социальном статусе и захотите расти по карьерной лестнице. Однако, прежде чем идти далеко вперед, задумайтесь о своем образовании. Достаточно ли у вас навыков?
Лев: Вы так давно не были за границей и никуда не выезжали. Возьмите пару отгулов и смените обстановку! Но будет лучше, если вы отправитесь в те места, где уже однажды бывали. Там может произойти что-то, что сильно перевернет ваше мировоззрение или взгляд на некоторые вещи.
Дева: Ваши отношения с партнером переходят на новый уровень и требуют от вас новой ответственности. Вероятно, придется распоряжаться общим бюджетом или так или иначе иметь дело с финансами своего партнера. Это может быть как партнер по бизнесу, так и супруг.
Весы: Рабочие вопросы встают ребром. Вероятно, на вашей работе появился новенький, и именно на вас повесят обязанность его всему обучить и ввести в курс дела. Коллеги также занимают ваше внимание, придется с ними о чем-то договариваться.
Скорпион: Внимания потребуют ваши дети и любимые. В худшем случае их ожидают простуды или просто недомогания, в лучшем – вы найдете новый подход к воспитанию ребенка. А вот на работе можно ожидать чего-то хорошего: вы получается удовольствие от своих обязанностей.
Стрелец: Домашние дела занимают ваш ум. То ли у вас намечается грандиозный праздник, то ли семейная поездка к родственникам – вам по душе такие хлопоты. Хорошо в это время заняться облагораживанием своего жилища: попробуйте приобрести что-то в дом для декора, хотя бы вазу с цветами.
Козерог: В период ретро-Меркурия у вас будет много поездок в пределах города. Ваши знакомые вдруг дают о себе знать все разом. Времени на всех не хватает, силы иссякают и хочется простого – лежать на диване и ни о чем не думать. Что ж, вам придется выбрать: собственный комфорт или же 100 и одна встреча за три недели.
Водолей: Вас занимают денежные вопросы: как финансы сохранить, а лучше вообще приумножить. Информация может поступать от друзей, из СМИ или случайных разговоров с незнакомцами. Прислушивайтесь к информации, которая поступает к вам в это время – в дальнейшем она принесет большую пользу.
Рыбы: «Я – то, что я ем» – этот девиз вы будете вспоминать в ближайшее время. Это отличный период для пересмотра своего питания и вообще чек-ара всего организма. Вы захотите чувствовать себя лучше и красивее. Для этого придется поменять некоторые привычки.