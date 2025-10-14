И опять новый тренд: как китайский танец зайчиков и черепашек захватил весь мир

Едва мы привыкли к тому, что прошел бум на лабубу, как Поднебесная напомнила о себе новым трендом — теперь уже в области искусства. В Интернете набирает популярность детский танец, имитирующий движения зайцев и черепах — молодежь пытается повторить оригинал и снимает это на видео. В материале РИАМО — о детском танце родом из Пекина.

О каком танце зайчиков и черепашек идет речь

Уже больше месяца прошло с тех пор, как кто-то опубликовал видеоролик с китайского танцевального конкурса. С каждым днем это видео лишь набирает обороты и обзаводится новыми поклонниками.

На видео дети в костюмах черепах и зайчиков ритмично и синхронно прыгают на руках и ползают — в общем, имитируют движения животных в природе. Зрителей больше всего поразило то, что выступающие — малыши лет 7-8. Под видео люди оставляли комментарии в духе: «Стоп, это дети??», «Невероятная работа», «Хореограф, наверное, очень гордится ими», «Китай вновь захватывает мир», «Слышали про синхрон? Они придумали». Но нашлись и те, кому танец показался выдумкой ИИ, который «видят» теперь везде и всюду. Но — это реальный танец!

Номер поставлен Пекинским центром искусств Mengqi под руководством хореографа Цао Лэя. Этим летом он взял первое место на 19-м Пекинском танцевальном конкурсе.

Как танец зайчиков и черепашек подхватили пользователи TikTok

Фото - © скриншот

Любой новый тренд подхватывается и разносится в TikTok со скоростью света. Вот и пользователи уже выкладывают все новые и новые видео, как они пытаются повторить танец китайских детишек. Таких видеороликов в социальной сети уже больше сотни.

Любопытно, но молодежь отмечает, что повторить движения зайчиков гораздо легче, нежели черепах. Другие говорят, что позвали ради танца своих друзей, и репетиции еще больше сблизили их.

Кто-то и вовсе заметил, что танец настолько энергозатратный и ритмичный, что вполне может выступить как замена походу в спортзал. Так, авторы видео в TikTok рекомендуют всем выполнять по десять упражнений-кроликов и по десять упражнений-черепах, и лишний вес со временем уйдет. А еще вас покинет боль в суставах. «Зайцы» в танце выполняют акробатические движения, а «черепахи» демонстрируют силу пресса. Но есть одно «но»: такая тренировка будет не каждому под силу.

Почему танец китайских детей так популярен

Фото - © скриншот

Ответ здесь достаточно простой. Дело в том, что мелодия (по крайней мере, ее начало), под которую танцуют дети, очень похожа на трек Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш. Во времена, когда она «взрывала» все хит-парады, она звучала буквально из каждого автомобиля, не говоря уже о кафе, торговых центрах, радио. Эту песню знали все, кто даже не знал о существовании самой исполнительницы.

Второй факт, который цепляет в танце, — это дети. Сложные движения исполняют девочки 7-8 лет. Сколько силы и выносливости надо, чтобы выступить от начала и до конца, — это просто поражает воображение.

Над детьми издевались во время репетиций танца?

Фото - © скриншот

Конечно, такая синхронность исполнения сложных движений не могла не натолкнуть людей на мысль о том, что у детей суровый хореограф-постановщик, который наверняка их избивает за осечки. На самом деле все совсем не так. Сначала детишки учились прыгать, как зайчики. Не обходилось и без падений — куда же без ошибок! Но время шло, профессионализм и техника оттачивались, у детей начинало получаться.

Самые внимательные зрители помимо зайчиков и черепах заметили на сцене и еще одного участника — светофор. Его исполняет самая маленькая по возрасту девочка, которая так и не освоила прыжки. В общем, для всех детей нашли свою роль.

В чем смысл танца китайского зайцев и черепашек

Фото - © скриншот

Может показаться, что этот танец — какой-то рай для квадроберов. Но на самом деле в нем многие усмотрели достаточно серьезный смысл. Выступление детей — это глубокая и серьезная метафора на современную китайскую систему образования.

В роли зайчиков здесь — одаренные дети, которые обладают недюжинным талантом и всё схватывают налету. Им гораздо проще учиться, запоминать новую информацию, делать уроки. От них ждут постоянного успеха и новых достижений. Они крутятся в бешеном ускоряющемся ритме – это выражается в постоянно растущем темпе музыки. Черепашки же — это отстающие ребята, которым так же приходится много трудиться, чтобы догнать успевающих одноклассников.

Таким образом, дети постоянно находятся в нескончаемой гонке друг за другом, а в итоге «сгорают». Этот танец — призыв к родителям не поощрять такое соревновательное поведение между детьми, не клеймить тех, кто отстает, не ставить в пример тех, кто успевает. Неспроста в конце выступления светофор разбивается, а детишки скидывают с себя костюмы — так они показывают, что эта гонка друг с другом не имеет никакого смысла.

Тем не менее все же показательно, что к «финишу» приходит только одна черепашка.