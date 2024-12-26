Хуже некуда: топ-10 самых плохих подарков на Новый год

Новогодних подарков ждут с особым трепетом, ведь, как правило, именно на них мы привыкли не экономить и дарить самое-самое. Но есть категория подарков, которым не обрадуется почти никто. Если вы не хотите испортить новогоднее настроение своим близким – изучите этот антирейтинг перед походом за презентами в магазин.

1. Сувениры с символикой года

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Этот подарок, по мнению многих людей, самый бесполезный, хотя и самый распространенный. Даже если вы выберете довольно симпатичную фигурку, для одариваемого станет настоящей головной болью вопрос, куда ее поставить в доме. Кроме того, такие подарки собирают пыль и их надо часто протирать. Хранить потом их затруднительно, они занимают лишнее место, а передарить их можно будет только через 12 лет, когда наступит год этого же животного. Рано или поздно сувениры с символикой года полетят в мусорное ведро, будьте уверены.

2. Новогодние игрушки

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Сама по себе идея подарить новогодние игрушки кажется довольно неплохой. Однако такой подарок зачастую оказывается бесполезным. Как правило, подарки дарятся тогда, когда все уже украсили свои елки, так что новогодние игрушки уже будет просто-напросто некуда пристроить. Во-вторых, можно не угадать с цветовой гаммой, которой придерживается одариваемый: может так получиться, что игрушки на елку будут выбиваться из общего оформления комнаты и выглядеть неуместно.

3. Сладости в очень красивых упаковках

Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

Будем честны, зачастую они просто невкусные, хотя и продаются в очень красивых упаковках. Даже самые заядлые сладкоежки не обрадуются такому подарку, что уж говорить о тех, кто к сладкому в целом равнодушен. Вместо этого лучше подарить проверенные временем и опытом сладости, пусть и в невзрачной обертке.

4. Ежедневники

Фото - © Владимир Устенко / Фотобанк Лори

Еще один бесполезный подарок – ежедневники, блокноты, планеры. Они бывают очень красиво оформлены, и выбор на рынке действительно большой. Но все-таки на смену бумажному планированию давно пришло электронное. Сейчас существует много приложений на телефонах и планшетах, где удобно писать заметки, планировать неделю, ставить напоминания на важные события и т.д. Именно поэтому, скорее всего, подаренный ежедневник, каким бы навороченным и прекрасным он ни был, будет валяться в столе и про него быстро забудут, даже если и начнут вести.

5. Фоторамка или фотоальбом

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Когда-то были времена, когда печать фотографий являлась чем-то привычным в нашей жизни. Однако с приходом социальных сетей, сервисов для хранения фотографий печать снимков постепенно стала неактуальной. В связи с этим странными покажутся фоторамка и фотоальбом, полученные в подарок. Они, вероятнее всего, будут пылиться в шкафу. Другое дело – подарить фоторамку со вставленной фотографией, которая напоминает о каких-то общих воспоминаниях и точно понравится одариваемому.

6. Мыло ручной работы и дешевые гели для душа

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Сейчас очень много онлайн-магазинов, где продается мыло ручной работы в виде различных фигурок – варежки, зайчики, ягоды и что только не. И пусть на фотографиях они выглядят очаровательно, в действительности же таким мылом пользоваться очень неудобно, к тому же многие предпочитают жидкий вариант мыла. С большой долей вероятности такой подарок будет либо выкинут, либо передарен, либо валяться на антресолях. Такая же участь ожидает и дешевые гели для душа, которые продаются в любом магазине. Одариваемый просто подумает, что вам лень было задуматься над подарком.

7. Ароматические свечи

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Ароматические свечи – это хорошо, тем более что на маркетплейсах сейчас можно найти варианты с самыми разными запахами и оформлением. И если самому себе выбрать свечу для создания уюта дома можно с легкостью, то вот в качестве подарка она может не подойти и расстроить человека. Дело в том, что мы по-разному воспринимаем запахи, а кто-то во время горения свечи начинает чувствовать, что болит голова или не хватает воздуха. Если вы решили выбрать свечу в качестве презента на Новый год, выбирайте варианты из соевого воска, он более натуральный и безвредный для здоровья, в отличие от парафина. А фитиль пусть будет деревянным – он будет немного потрескивать, словно костер.

8. Косметика и средства ухода

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С чем действительно стоит быть аккуратнее, так это с косметикой и средствами ухода за кожей. Один и тот же крем может вызвать аллергию или раздражение на коже у одного человека и прекрасно подойти другому. То же касается лосьонов, тоников, скрабов. Если же говорить о декоративной косметике, то очень легко ошибиться с цветом: допустим, вы решили подарить коллеге помаду, но с ней ее лицо становится «уставшим», а это неприятно. Так что косметику желательно дарить только в том случае, если вы точно знаете, какими брендами пользуется одариваемый человек и какой у него цветотип.

9. Бытовая утварь

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Новый год – время волшебства, поэтому не стоит дарить любые бытовые мелочи, например, сковородки, ножи, разделочные доски и т.д. Такие предметы обихода можно купить в любое время года, а под Новый год они скорее вызовут печальную улыбку. Другое дело – если одариваемый увлекается кулинарией и много и с энтузиазмом готовит. В таком случае можно подобрать ему что-то для его кулинарных шедевров: миксер, набор ножей, грильницу, набор специй в стеклянных баночках, электрическую перцемолку и т.д.

10. Книги

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Удивительно, но факт: книга, вопреки распространенному мнению, не лучший подарок. Особенно если выбирать ее под свой вкус, а не вкус одариваемого. В противном случае ее просто не будут читать. Книгам может обрадоваться лишь книголюб, у которого дома обширная библиотека. Такому человеку можно подарить что-то из новинок, которые только-только поступили в продажу и которые он еще не успел прочесть, или же книги в подарочных изданиях. Также можно рассмотреть вариант другого подарка – артбук по мотивам любимого фильма/сериала/мультфильма. В таких книгах подробно рассказывается, как проходили съемки, как режиссеру пришла идея снять кино, эскизы, интересные факты.