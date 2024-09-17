GREMM-курорт на Янгеля: бани, всесезонный бассейн, библиотека и галерея стритарта

На юге Москвы открылся GREMM-курорт на Янгеля с бассейном, СПА-центром и фудхоллом. Это настоящий городской оазис, где можно отдохнуть с пользой для здоровья – и физического, и эмоционального.

Полноценный отдых в черте города

Новый курорт – это проект компании GREMM GROUP, на счету которой такие проекты, как Центральный, Усачевский и Ленинский рынки, Рублевские, Варшавские и Коптевские бани. Этим летом компания открыла трехэтажный многофункциональный комплекс GREMM-курорт на Янгеля.

Это уникальное пространство, где собрано все для комфортного отдыха на каждый день. Здесь все отражает современный стиль жизни москвичей, которые все больше стараются ежедневно заботиться о своем здоровье, эмоциональном и физическом благополучии для продуктивной работы и полноценной жизни, при этом не отправляясь в далекие путешествия, а предпочитая отдых в черте города.

Восемь тысяч квадратных метров удовольствия

GREMM-курорт на Янгеля расположен на площади более восьми тысяч квадратных метров, которая занирована на четыре разных пространства. На цокольном этаже расположены термы с различными парными. Здесь есть травяная эко-парная «Луговая», жаркая парная «Берлога», восточный хаммам, детская и шоу-парная «Вокруг Света», а также два бассейна, взрослый и детский, и несколько разнообразных джакузи. На втором ярусе — уютная SPA-зона с массажными кабинетами, комнатой для экспресс-фут-массажа и различных банных и SPA программ. Отдельный интерес представляет особая зона релакса и уединения — библиотека с богатым выбором книг и камином с живым огнем.

Первый и второй этажи выделены под современный рынок и фудхолл. Тут расположены 30 торговых точек, 35 гастропроектов и два ресторана. На крыше комплекса находится уникальное всесезонное пространство с панорамной парной «Небо», джакузи и 40-метровым открытым бассейном, который будет работать круглый год — освежать в летнее время и согревать зимой. Есть здесь и оборудованная шезлонгами зона для солнечных ванн.

Экологические материалы и галерея стритарта

Интерьер GREMM-курорта продуман так, чтобы посетители могли максимально расслабиться и почувствовать себя ближе к природе, а яркие детали давали возможность каждый раз открыть для себя пространство заново. Например, в холле комплекса внимание гостей обязательно привлечет собранное вручную эксклюзивное панно из небесно-синего агата, а в пролетах между этажами — галерея стритарта.

В проекте использованы натуральные и экологически чистые материалы. Например, экологически безвредная базальтовая плитка, старинный отреставрированный кирпич, а многоступенчатая система очистки воды обеспечивает высочайший уровень чистоты и безопасности, намного превышающий официально-установленные санитарные нормы.

IT -решения и инновационные печи

Все парные комплекса оборудованы инновационными печами и системами для бани и сауны, которые удовлетворят вкус даже самых взыскательных ценителей пара. Также команда GREMM разработала ряд современных IT-решений — например, билеты можно будет купить самостоятельно в удобных кассовых терминалах, а доставку с рынка или фудхолла заказать через мобильное приложение в любое время и в любую точку комплекса.

«В GREMM-курорте предусмотрено все как для ежедневного качественного восстановления и отдыха, так и для семейного уикенда или отдыха в дружеской компании — полноценные и экспресс SPA-программы, комфортное зонирование, в том числе взрослых и детских зон, фермерские продукты, известные гастропроекты, будут проводиться развлекательные программы, мероприятия и фестивали. Мы стараемся сделать комфортный отдых доступным. Для того чтобы обеспечить возможность гостей посещать комплекс регулярно, мы разработали разнообразные форматы и тарифы посещения, а также удобную программу лояльности с большим выбором интересных предложений и привилегий для наших гостей», — рассказала руководитель терм Альбина Степанова.

Адрес: Варшавское шоссе, 150Б

Сайт: https://gremm.ru/about

Телефон: +7(880)210-34-31

Сколько стоит: от 1900 рублей (тариф «Лайт»), дети до трех лет – бесплатно, дети от 3 до 16 лет – со скидкой