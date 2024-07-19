Государственный университет просвещения: популярные направления и льготы в честь Года семьи

В самом разгаре приемная кампания, абитуриенты сдают вступительные экзамены, а родители, скрестив пальцы, душой «болеют» за своих детей. Для тех, кто еще не определился с выбором и не знает, в какой вуз подать документы, чтобы получить качественное образование, в материале РИАМО рассказываем о Государственном университете просвещения, который предлагает множество учебных программ.

14 факультетов и инновационные технологии

Государственный университет просвещения является одним из старейших вузов — он был основан еще в 1931 году. Входит в топ-100 лучших вузов РФ, расположившись на 63-й строчке, и в топ-20 по подготовке лингвистов и переводчиков. Всего здесь обучается порядка 13 тысяч студентов со всей России и из других стран.

В Государственном университете просвещения реализуется более 155 образовательных программ. Всего представлено 14 факультетов, среди которых, например, медицинский, лингвистический, естественных наук, изобразительного искусства и народных ремесел, экономический, юридический, физической культуры и спорта и другие.

Вуз активно внедряет инновационные технологии в учебный процесс и развивает цифровую среду. Университет сотрудничает со многими ведущими научными центрами и проводит актуальные научные исследования. После освоения программ бакалавриата и магистратуры желающие могут продолжить свой путь в научной среде и поступить в аспирантуру.

Обучающимся, приехавшим из других городов и стран, предоставляется современное общежитие. Максимальный размер стипендии составляет 20 тысяч рублей. Многих абитуриентов привлекает также возможность стажироваться за рубежом.

Фото - © Пресс-служба Государственного университета просвещения

Популярные направления обучения

В Государственном университете просвещения много направлений подготовки. В этом году абитуриенты за уже прошедшие три недели приемной кампании чаще всего подавали документы на историю и обществознание, иностранные языки, безопасность жизнедеятельности и основы применения беспилотных летательных аппаратов. Также в фокусе внимания поступающих — испытанные временем лечебное дело, лингвистика и дизайн.

К слову сказать, университет на хорошем счету у абитуриентов: в прошлом году, например, по данным Министерства просвещения, он вошел в четверку самых популярных педагогических вузов. А в этом году интерес поступающих подогрели нововведения — особые льготы.

Льготы при поступлении в 2024 году

Университет в этом году ввел льготы для платников — представителей педагогических династий. По словам исполняющей обязанности ректора Ирины Кокоевой, принято решение, согласно которому скидки на большинство специальностей магистратуры, бакалавриата, специалитета (кроме медицинского) для ребят из учительских семей, поступающих в Год семьи, составят 50% на весь срок обучения. Для медицинского факультета скидка составит 20%. Педагоги, которые решили повысить уровень своих знаний в аспирантуре, также смогут учиться за половину стоимости.