Год Красной Огненной Лошади: чего ожидать от грядущего 2026 года
Фото - © Julia Shepeleva / Фотобанк Лори
В материале РИАМО — о том, каким будет 2026 год для всех нас и чем запомнились предыдущие годы Огненной Лошади.
Каким будет 2026 год Красной Огненной Лошади
Фото - © Freepik.com
Восточный календарь основан на 12-летних циклах. Каждые 60 лет к нам приходит одно из 12-ти животных в сочетании с элементом — металлом, водой, деревом, огнем или землей. Так, 2025 год мы провели с Деревянной Змей, а в 2026-м встретим Огненную Лошадь.
Лошадь — седьмое по счету животное восточного календаря. Оно символизирует жизнерадостность, свободу и энергию. Лошадь располагает к себе, любит движение и перемены.
Характерные черты Огненной Лошади:
- Энергия: Огненная Лошадь обладает невероятной энергией и энтузиазмом. Она активна, инициативна и полна жизненной силы. Лошадь любит движение, приключения и постоянное обновление своей жизни.
- Свободолюбие: Лошадь ценит свободу и независимость больше всего остального. Она стремится к самовыражению и редко соглашается на ограничения или правила, которые ей навязывают. Также Лошадь — заядлый путешественник.
- Интеллект: Огненная Лошадь отличается острым умом и способностью быстро усваивать новую информацию.
- Коммуникабельность: Лошадь легко находит общий язык с окружающими, она общительна и дружелюбна. Однако иногда ее прямота и искренность могут вызывать конфликты.
- Оптимизм: Лошади свойственен оптимистичный взгляд на жизнь. Даже столкнувшись с трудностями, она верят в лучшее будущее и продолжает двигаться вперед.
- Импульсивность: Несмотря на свою энергию и жизнерадостность, Красная Огненная Лошадь склонна к импульсивным поступкам. Иногда она действует необдуманно, полагаясь исключительно на эмоции и интуицию.
Красный Огонь лишь усиливает качества Лошади, которые ей присущи и так. Он добавляет ей особую страсть и пылкость, делая ее ярким индивидуалистом, привлекательным для окружающих.
Когда Огненная Лошадь вступит в свои права с приходом Китайского Нового года, мы все так или иначе будем похожи на нее по характеру. Многим захочется больше путешествовать; кто-то будет стремиться строить карьеру, хотя обычно был равнодушен к продвижению по служебной лестнице; другие захотят больше свободы в своей жизни и начнут расчищать пространство вокруг себя от назойливых людей и избавляться от надоевших привычек.
Что происходило в предыдущие годы Огненной Лошади
Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори
В последние разы Огненная Лошадь навещала нас в 1906 и 1966 годах. В эти периоды произошло много значимого. Можно даже сказать, что эти годы были поворотными с исторической точки зрения.
Что произошло в 1906 году Огненной Лошади?
Этот год ознаменовался рядом важных исторических событий, некоторые из которых — трагичные:
- Землетрясение в Сан-Франциско (США), жертвами которого стали три тысячи человек;
- Извержение вулкана Везувий;
- Была созвана Первая Государственная дума Российской империи;
- Продолжается Первая русская революция;
- Открытие первой подземной железной дороги в Нью-Йорке;
- Авария на шахтах Франции (самая тяжелая за всю историю): взрыв на шахте Курьер близ Ланса унес жизни 18 шахтеров;
- На Гонконг обрушивается тайфун, унесший жизни около 10 тысяч человек.
Что произошло в 1966 году Огненной Лошади?
- Культурная революция в Китае;
- Советская «Луна-9» осуществила управляемую мягкую посадку на поверхность Луны. На Землю впервые переданы панорамы лунного ландшафта;
- Первые успешные испытания советской системы противоракетной обороны A-35;
- Катастрофа Boeing 727 под Токио, унесшая жизни 133 человек;
- Впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР совершил кругосветное плавание без всплытия в надводное положение, успешно завершив поход через 1,5 месяца.
Что ждет нас в 2026-м году Огненной Лошади
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Опираясь на предыдущие события годов Огненной Лошади, а также учитывая особенности этого животного, можно предположить, что грядущий год будет очень насыщенным.
- Прежде всего нас, вероятно, ждет технологическая революция. Креативные идеи наконец-то найдут своих исполнителей и финансовую поддержку. Будет ли это внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, или же нас ожидают более невероятные открытия в области технологий — время покажет.
- Новые экономические перспективы. Если вы — владелец бизнеса, самое время пробовать что-то новенькое. Правда, действовать надо с холодным расчетом, не стоит бежать за своими эмоциями (которых в год Лошади будет очень много). Только продуманные шаги принесут в дальнейшем ощутимую прибыль.
- Эмоции будут зашкаливать. Огненная Лошадь открыта к новым знакомствам, она не боится нырять в новые романы с головой, заводить друзей и быть центром общества. Вот и нас ждут новые истории любви, дружбы. Вероятно, мы обретем новых звездочек в интернете, за которыми будет наблюдать весь мир.
- Карьерный взлет. Те, кто давно засиделся на одном месте, внезапно захотят чего-то большего. Лошадь это рвение похвалит и всячески будет помогать.
Как провести год Огненной Лошади, чтобы он прошел удачно
Фото - © Freepik.com
- Используйте силу огня и энергии. Огонь символизирует страсть, энергию и энтузиазм. Постарайтесь направить свою активность и оптимизм на достижение целей и развитие новых проектов. Но помните, что огонь также требует осторожности и умеренности, чтобы избежать перегрева и чрезмерного риска.
- Развивайте коммуникабельность и социальные связи. Лошадь ассоциируется с общительностью и свободолюбием. Поддерживайте контакты с друзьями и коллегами, участвуйте в общественных мероприятиях и путешествиях. Это укрепит ваши социальные связи и откроет новые возможности.
- Следуйте своему сердцу. Лошадь известна своей прямотой и искренностью. Доверяйте своим чувствам и интуиции, действуйте честно и открыто. Избегайте двуличия и лицемерия, ведь честность притягивает удачу.
- Работайте над балансом и гармонией. Огненное начало Лошади может привести к импульсивности и нетерпению. Важно научиться контролировать эмоции и находить равновесие между активностью и отдыхом. Медитация, йога и дыхательные практики помогут сохранить внутреннее спокойствие.
- Будьте готовы к переменам. Лошадь любит свободу и движение. Этот год благоприятствует путешествиям, новым начинаниям и изменениям. Открывайтесь новому опыту, экспериментируйте и будьте готовы к неожиданностям.
- Заботьтесь о здоровье. Энергия огня должна поддерживаться хорошим физическим состоянием. Регулярные занятия спортом, правильное питание и достаточное количество сна помогут поддерживать высокий уровень энергии и здоровья.
Чего стоит опасаться в год Огненной Лошади
Фото - © Freepik.com
Учитывая страстный и бойкий характер Огненной Лошади, который трудно контролировать, нам стоит быть начеку. Чем может разочаровать животное 2026 года?
- Невыгодные инвестиции. Лошадь любит риск, но ненавидит безрассудство. Именно поэтому стоит быть аккуратнее с любыми вложениями своих финансов. Огонь может как принести вам прибыль, так и сжечь последнее, что у вас осталось.
- Эмоциональное выгорание. Лошадь будет подталкивать нас быть одновременно и тут, и там. Но такое поведение может очень быстро истощить здоровье и привести к выгоранию. Соблюдайте баланс между активностью и отдыхом.
- Скандалы и агрессия. Огненная энергия Лошади принесет с собой нетерпимость, а это легко может спровоцировать конфликты там, где их в принципе не могло быть. Избегайте любых скандалов и следите за тем, что говорите своим близким.
- Риск стихийных бедствий. Огонь часто приносит с собой пожары, засухи и взрывы.