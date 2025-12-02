Год Красной Огненной Лошади: чего ожидать от грядущего 2026 года

Фото - © Julia Shepeleva / Фотобанк Лори

В материале РИАМО — о том, каким будет 2026 год для всех нас и чем запомнились предыдущие годы Огненной Лошади.

Каким будет 2026 год Красной Огненной Лошади

Восточный календарь основан на 12-летних циклах. Каждые 60 лет к нам приходит одно из 12-ти животных в сочетании с элементом — металлом, водой, деревом, огнем или землей. Так, 2025 год мы провели с Деревянной Змей, а в 2026-м встретим Огненную Лошадь.

Лошадь — седьмое по счету животное восточного календаря. Оно символизирует жизнерадостность, свободу и энергию. Лошадь располагает к себе, любит движение и перемены.

Характерные черты Огненной Лошади:

  • Энергия: Огненная Лошадь обладает невероятной энергией и энтузиазмом. Она активна, инициативна и полна жизненной силы. Лошадь любит движение, приключения и постоянное обновление своей жизни.
  • Свободолюбие: Лошадь ценит свободу и независимость больше всего остального. Она стремится к самовыражению и редко соглашается на ограничения или правила, которые ей навязывают. Также Лошадь — заядлый путешественник.
  • Интеллект: Огненная Лошадь отличается острым умом и способностью быстро усваивать новую информацию.
  • Коммуникабельность: Лошадь легко находит общий язык с окружающими, она общительна и дружелюбна. Однако иногда ее прямота и искренность могут вызывать конфликты.
  • Оптимизм: Лошади свойственен оптимистичный взгляд на жизнь. Даже столкнувшись с трудностями, она верят в лучшее будущее и продолжает двигаться вперед.
  • Импульсивность: Несмотря на свою энергию и жизнерадостность, Красная Огненная Лошадь склонна к импульсивным поступкам. Иногда она действует необдуманно, полагаясь исключительно на эмоции и интуицию.

Красный Огонь лишь усиливает качества Лошади, которые ей присущи и так. Он добавляет ей особую страсть и пылкость, делая ее ярким индивидуалистом, привлекательным для окружающих.

Когда Огненная Лошадь вступит в свои права с приходом Китайского Нового года, мы все так или иначе будем похожи на нее по характеру. Многим захочется больше путешествовать; кто-то будет стремиться строить карьеру, хотя обычно был равнодушен к продвижению по служебной лестнице; другие захотят больше свободы в своей жизни и начнут расчищать пространство вокруг себя от назойливых людей и избавляться от надоевших привычек.

Что происходило в предыдущие годы Огненной Лошади

В последние разы Огненная Лошадь навещала нас в 1906 и 1966 годах. В эти периоды произошло много значимого. Можно даже сказать, что эти годы были поворотными с исторической точки зрения.

Что произошло в 1906 году Огненной Лошади?

Этот год ознаменовался рядом важных исторических событий, некоторые из которых — трагичные:

  • Землетрясение в Сан-Франциско (США), жертвами которого стали три тысячи человек;
  • Извержение вулкана Везувий;
  • Была созвана Первая Государственная дума Российской империи;
  • Продолжается Первая русская революция;
  • Открытие первой подземной железной дороги в Нью-Йорке;
  • Авария на шахтах Франции (самая тяжелая за всю историю): взрыв на шахте Курьер близ Ланса унес жизни 18 шахтеров;
  • На Гонконг обрушивается тайфун, унесший жизни около 10 тысяч человек.

Что произошло в 1966 году Огненной Лошади?

  • Культурная революция в Китае;
  • Советская «Луна-9» осуществила управляемую мягкую посадку на поверхность Луны. На Землю впервые переданы панорамы лунного ландшафта;
  • Первые успешные испытания советской системы противоракетной обороны A-35;
  • Катастрофа Boeing 727 под Токио, унесшая жизни 133 человек;
  • Впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР совершил кругосветное плавание без всплытия в надводное положение, успешно завершив поход через 1,5 месяца.

Что ждет нас в 2026-м году Огненной Лошади

Опираясь на предыдущие события годов Огненной Лошади, а также учитывая особенности этого животного, можно предположить, что грядущий год будет очень насыщенным.

  • Прежде всего нас, вероятно, ждет технологическая революция. Креативные идеи наконец-то найдут своих исполнителей и финансовую поддержку. Будет ли это внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, или же нас ожидают более невероятные открытия в области технологий — время покажет.
  • Новые экономические перспективы. Если вы — владелец бизнеса, самое время пробовать что-то новенькое. Правда, действовать надо с холодным расчетом, не стоит бежать за своими эмоциями (которых в год Лошади будет очень много). Только продуманные шаги принесут в дальнейшем ощутимую прибыль.
  • Эмоции будут зашкаливать. Огненная Лошадь открыта к новым знакомствам, она не боится нырять в новые романы с головой, заводить друзей и быть центром общества. Вот и нас ждут новые истории любви, дружбы. Вероятно, мы обретем новых звездочек в интернете, за которыми будет наблюдать весь мир.
  • Карьерный взлет. Те, кто давно засиделся на одном месте, внезапно захотят чего-то большего. Лошадь это рвение похвалит и всячески будет помогать.

Как провести год Огненной Лошади, чтобы он прошел удачно

  1. Используйте силу огня и энергии. Огонь символизирует страсть, энергию и энтузиазм. Постарайтесь направить свою активность и оптимизм на достижение целей и развитие новых проектов. Но помните, что огонь также требует осторожности и умеренности, чтобы избежать перегрева и чрезмерного риска.
  2. Развивайте коммуникабельность и социальные связи. Лошадь ассоциируется с общительностью и свободолюбием. Поддерживайте контакты с друзьями и коллегами, участвуйте в общественных мероприятиях и путешествиях. Это укрепит ваши социальные связи и откроет новые возможности.
  3. Следуйте своему сердцу. Лошадь известна своей прямотой и искренностью. Доверяйте своим чувствам и интуиции, действуйте честно и открыто. Избегайте двуличия и лицемерия, ведь честность притягивает удачу.
  4. Работайте над балансом и гармонией. Огненное начало Лошади может привести к импульсивности и нетерпению. Важно научиться контролировать эмоции и находить равновесие между активностью и отдыхом. Медитация, йога и дыхательные практики помогут сохранить внутреннее спокойствие.
  5. Будьте готовы к переменам. Лошадь любит свободу и движение. Этот год благоприятствует путешествиям, новым начинаниям и изменениям. Открывайтесь новому опыту, экспериментируйте и будьте готовы к неожиданностям.
  6. Заботьтесь о здоровье. Энергия огня должна поддерживаться хорошим физическим состоянием. Регулярные занятия спортом, правильное питание и достаточное количество сна помогут поддерживать высокий уровень энергии и здоровья.

Чего стоит опасаться в год Огненной Лошади

Учитывая страстный и бойкий характер Огненной Лошади, который трудно контролировать, нам стоит быть начеку. Чем может разочаровать животное 2026 года? 

  1. Невыгодные инвестиции. Лошадь любит риск, но ненавидит безрассудство. Именно поэтому стоит быть аккуратнее с любыми вложениями своих финансов. Огонь может как принести вам прибыль, так и сжечь последнее, что у вас осталось.
  2. Эмоциональное выгорание. Лошадь будет подталкивать нас быть одновременно и тут, и там. Но такое поведение может очень быстро истощить здоровье и привести к выгоранию. Соблюдайте баланс между активностью и отдыхом.
  3. Скандалы и агрессия. Огненная энергия Лошади принесет с собой нетерпимость, а это легко может спровоцировать конфликты там, где их в принципе не могло быть. Избегайте любых скандалов и следите за тем, что говорите своим близким.
  4. Риск стихийных бедствий. Огонь часто приносит с собой пожары, засухи и взрывы.