Год Красной Огненной Лошади: чего ожидать от грядущего 2026 года

В материале РИАМО — о том, каким будет 2026 год для всех нас и чем запомнились предыдущие годы Огненной Лошади.

Каким будет 2026 год Красной Огненной Лошади

Фото - © Freepik.com

Восточный календарь основан на 12-летних циклах. Каждые 60 лет к нам приходит одно из 12-ти животных в сочетании с элементом — металлом, водой, деревом, огнем или землей. Так, 2025 год мы провели с Деревянной Змей, а в 2026-м встретим Огненную Лошадь.

Лошадь — седьмое по счету животное восточного календаря. Оно символизирует жизнерадостность, свободу и энергию. Лошадь располагает к себе, любит движение и перемены.

Характерные черты Огненной Лошади:

Энергия : Огненная Лошадь обладает невероятной энергией и энтузиазмом. Она активна, инициативна и полна жизненной силы. Лошадь любит движение, приключения и постоянное обновление своей жизни.

Свободолюбие : Лошадь ценит свободу и независимость больше всего остального. Она стремится к самовыражению и редко соглашается на ограничения или правила, которые ей навязывают. Также Лошадь — заядлый путешественник.

Интеллект : Огненная Лошадь отличается острым умом и способностью быстро усваивать новую информацию.

Коммуникабельность : Лошадь легко находит общий язык с окружающими, она общительна и дружелюбна. Однако иногда ее прямота и искренность могут вызывать конфликты.

Оптимизм : Лошади свойственен оптимистичный взгляд на жизнь. Даже столкнувшись с трудностями, она верят в лучшее будущее и продолжает двигаться вперед.

Импульсивность: Несмотря на свою энергию и жизнерадостность, Красная Огненная Лошадь склонна к импульсивным поступкам. Иногда она действует необдуманно, полагаясь исключительно на эмоции и интуицию.

Красный Огонь лишь усиливает качества Лошади, которые ей присущи и так. Он добавляет ей особую страсть и пылкость, делая ее ярким индивидуалистом, привлекательным для окружающих.

Когда Огненная Лошадь вступит в свои права с приходом Китайского Нового года, мы все так или иначе будем похожи на нее по характеру. Многим захочется больше путешествовать; кто-то будет стремиться строить карьеру, хотя обычно был равнодушен к продвижению по служебной лестнице; другие захотят больше свободы в своей жизни и начнут расчищать пространство вокруг себя от назойливых людей и избавляться от надоевших привычек.

Что происходило в предыдущие годы Огненной Лошади

Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

В последние разы Огненная Лошадь навещала нас в 1906 и 1966 годах. В эти периоды произошло много значимого. Можно даже сказать, что эти годы были поворотными с исторической точки зрения.

Что произошло в 1906 году Огненной Лошади?

Этот год ознаменовался рядом важных исторических событий, некоторые из которых — трагичные:

Землетрясение в Сан-Франциско (США), жертвами которого стали три тысячи человек;

Извержение вулкана Везувий;

Была созвана Первая Государственная дума Российской империи;

Продолжается Первая русская революция;

Открытие первой подземной железной дороги в Нью-Йорке;

Авария на шахтах Франции (самая тяжелая за всю историю): взрыв на шахте Курьер близ Ланса унес жизни 18 шахтеров;

На Гонконг обрушивается тайфун, унесший жизни около 10 тысяч человек.

Что произошло в 1966 году Огненной Лошади?

Культурная революция в Китае;

Советская «Луна-9» осуществила управляемую мягкую посадку на поверхность Луны. На Землю впервые переданы панорамы лунного ландшафта;

Первые успешные испытания советской системы противоракетной обороны A-35;

Катастрофа Boeing 727 под Токио, унесшая жизни 133 человек;

Впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР совершил кругосветное плавание без всплытия в надводное положение, успешно завершив поход через 1,5 месяца.

Что ждет нас в 2026-м году Огненной Лошади

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Опираясь на предыдущие события годов Огненной Лошади, а также учитывая особенности этого животного, можно предположить, что грядущий год будет очень насыщенным.

Прежде всего нас, вероятно, ждет технологическая революция. Креативные идеи наконец-то найдут своих исполнителей и финансовую поддержку. Будет ли это внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, или же нас ожидают более невероятные открытия в области технологий — время покажет.

Новые экономические перспективы. Если вы — владелец бизнеса, самое время пробовать что-то новенькое. Правда, действовать надо с холодным расчетом, не стоит бежать за своими эмоциями (которых в год Лошади будет очень много). Только продуманные шаги принесут в дальнейшем ощутимую прибыль.

Эмоции будут зашкаливать. Огненная Лошадь открыта к новым знакомствам, она не боится нырять в новые романы с головой, заводить друзей и быть центром общества. Вот и нас ждут новые истории любви, дружбы. Вероятно, мы обретем новых звездочек в интернете, за которыми будет наблюдать весь мир.

Карьерный взлет. Те, кто давно засиделся на одном месте, внезапно захотят чего-то большего. Лошадь это рвение похвалит и всячески будет помогать.

Как провести год Огненной Лошади, чтобы он прошел удачно

Фото - © Freepik.com

Используйте силу огня и энергии. Огонь символизирует страсть, энергию и энтузиазм. Постарайтесь направить свою активность и оптимизм на достижение целей и развитие новых проектов. Но помните, что огонь также требует осторожности и умеренности, чтобы избежать перегрева и чрезмерного риска. Развивайте коммуникабельность и социальные связи. Лошадь ассоциируется с общительностью и свободолюбием. Поддерживайте контакты с друзьями и коллегами, участвуйте в общественных мероприятиях и путешествиях. Это укрепит ваши социальные связи и откроет новые возможности. Следуйте своему сердцу. Лошадь известна своей прямотой и искренностью. Доверяйте своим чувствам и интуиции, действуйте честно и открыто. Избегайте двуличия и лицемерия, ведь честность притягивает удачу. Работайте над балансом и гармонией. Огненное начало Лошади может привести к импульсивности и нетерпению. Важно научиться контролировать эмоции и находить равновесие между активностью и отдыхом. Медитация, йога и дыхательные практики помогут сохранить внутреннее спокойствие. Будьте готовы к переменам. Лошадь любит свободу и движение. Этот год благоприятствует путешествиям, новым начинаниям и изменениям. Открывайтесь новому опыту, экспериментируйте и будьте готовы к неожиданностям. Заботьтесь о здоровье. Энергия огня должна поддерживаться хорошим физическим состоянием. Регулярные занятия спортом, правильное питание и достаточное количество сна помогут поддерживать высокий уровень энергии и здоровья.

Чего стоит опасаться в год Огненной Лошади

Фото - © Freepik.com

Учитывая страстный и бойкий характер Огненной Лошади, который трудно контролировать, нам стоит быть начеку. Чем может разочаровать животное 2026 года?