Где покататься на коньках зимой 2024-2025 в Москве: 13 самых популярных катков

О том, где можно покататься на коньках в центре столицы и на ее окраинах, рассказываем в материале РИАМО.

1. «ГУМ-каток» на Красной площади

Фото - © Фотобанк Лори

Самый «центральный» каток столицы расположен на Красной площади. Во время катания гости смогут любоваться Кремлем, Спасской башней, собором Василия Блаженного и сияющими огнями зданием ГУМа. Каток откроется 5 декабря, массовые катания стартуют 6 декабря.

Адрес: Красная Площадь, ст. м. «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции».

Расписание сеансов: с 9:00 до 10:00, с 10:30 до 11:30, с 12:00 до 13:00, с 13:30 до 14:30, с 15:00 до 16:00, с 16:30 до 17:30, с 18:00 до 19:00, с 19:30 до 20:30, с 21:00 до 22:00, с 22:30 до 23:30.

Стоимость: Взрослый билет со своими коньками: в будни до 14:30 бесплатно, с 15:00 до 23:30 – 800 р., в выходные и праздничные дни – 950 р. Детский билет (7 – 12 лет) со своими коньками: в будни до 14:30 бесплатно, с 15:00 до 23:30 – 300 р., в выходные и праздничные дни – 400 р.

Взрослый билет с прокатом коньков: в будни до 14:30 – 600 р., с 15:00 до 23:30 – 1400 р., в выходные и праздничные дни – 1550 р. Детский билет с прокатом коньков: в будни до 14:30 – 300 р., с 15:00 до 23:30 – 600 р., в выходные и праздничные дни – 700 р. Цены для других категорий граждан можно узнать на сайте катка, здесь же можно приобрести билеты.

2. Каток «Южный полюс» в Лужниках

Фото - © Фотобанк Лори

Каток «Южный полюс» с искусственным льдом занимает почти 16 тысяч квадратных метров. Для посетителей открыты два раздевальных павильона – стандарт и повышенной комфортности. Работают

прокат и заточка коньков, а перекусить и согреться горячими напитками можно в кафе в зоне отдыха. Дети до 13 лет могут находиться на катке только в сопровождении взрослых.

Адрес: Лужники, д.24, стр.9, ст. м. «Лужники», «Воробьевы горы».

Расписание сеансов:

Со вторника по пятницу: с 16:00 до 18:30, с 19:30 до 22.30

Суббота, воскресенье, праздничные дни: с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.30, с 16.30 до 19.00, с 20:00 до 22:30.

Стоимость: от 500 р. Билеты можно приобрести на сайте катка.

3. Каток на ВДНХ

Фото - © Фотобанк Лори

Знаменитый каток на ВДНХ расположен между павильонами № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие». Площадь ледового покрытия – более 20 000 квадратных метров, одновременно на этом огромном пространстве могут кататься почти пять тысяч человек.

Адрес: ВДНХ, павильон №1 «Центральный», ст. м. «ВДНХ»

Расписание сеансов: в будни (кроме понедельника) с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни первый сеанс начинается в 10:00.

Стоимость: в будни стоимость взрослого билета начинается от 500 р., в выходные и праздники – от 700 р., стоимость детского билета – от 300 р. Входной билет с прокатом коньков будет стоить от 900 р. Купить билеты можно онлайн, а также в арке главного входа и в клиентских центрах на территории катка.

4. Каток в Парке Горького

Фото - © Фотобанк Лори

Каток в Парке Горького имеет площадь более 16 тысяч квадратных метров и может принять одновременно более 6 тысяч гостей. Ледовые пространства расположены у Фигурного фонтана, а также на боковых аллеях. Работают хоккейная площадка и отдельный детский каток.

В этом сезоне визуальное оформление парка связано с творчеством советского художника Александра Дейнеки, а лейтмотивом парка станет тема кинематографа.

Адрес: Парк Горького, ст. м. «Октябрьская», «Парк Культуры».

Расписание сеансов: со вторника по воскресенье с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00.

Стоимость: взрослый билет стоит от 450 до 1000 р., детский – от 300 до 700 р. Прокат коньков – 500 р. Купить билет можно на сайте парка.

5. Каток «Лед» в парке Сокольники

Фото - © Фотобанк Лори

Каток «Лед» в ПКиО «Сокольники» размером 5300 квадратных метров располагается на Фестивальной площади. Для посетителей работает гардероб, можно воспользоваться услугами помощника фигуриста.

Адрес: парк Сокольники, ст. м. «Сокольники».

Расписание сеансов: ежедневно с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00, с 21:00 до 23:00.

В четверг проходит сеанс скоростного катания с 21:00 до 23:00.

Стоимость: в будни – 300 р. (с прокатом коньков – 650 р.), в пятницу и выходные 400 р. (с прокатом коньков – 750 р.). Билеты можно приобрести онлайн. Список цен для льготных категорий граждан представлен на сайте парка.

6. Каток «Сияние льда» в Таганском парке

Фото - © Медиасток.рф

В Таганском парке открыт каток «Сияние льда», он занимает более 4,5 тысяч квадратных метров. Рядом с катком работает гардероб, где можно переодеться. Есть возможность взять коньки напрокат, а также воспользоваться услугами помощника фигуриста.

Адрес: ст. м. «Таганская», «Марксистская».

Расписание сеансов:

Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 22:00. Четверг: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 17:00 до 22:00. Воскресенье: с 10:00 до 15:30, с 17:30 до 19:30, с 20:00 до 22:00.

Стоимость:

В будни: 1-й сеанс: взрослый билет – 350 р., детский билет (7–12 лет) – 200 р.

2-й, 3-й, 4-й сеансы: взрослый – 400 р., детский – 250 р.

В пятницу 3-й и 4-й сеансы: взрослый билет – 500 р., детский – 300 р.

В выходные и праздничные дни: взрослый билет – 500 р., детский – 300 р.

Купить билеты можно онлайн.

Прокат коньков – 350 р.

7. Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке

Фото - © РИА Новости

Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке состоит, строго говоря, из двух катков: 3300 квадратных метров искусственного ледового покрытия и 8000 квадратных метров натурального льда. Работают теплая раздевалка и ресторан с детским меню, возможен прокат коньков, также можно воспользоваться услугами ассистента фигуриста.

Адрес: Московский проспект, 4с2, ст. МЦК «Соколиная гора», ст. м. «Партизанская»

Расписание сеансов:

С понедельника по четверг: с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00, с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 22:00.

Пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни: с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00, с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 23:00.

Стоимость:

Входной билет с понедельника по четверг: взрослый – 450 р., молодежный (7–22 года) – 350 р.

Входной билет в выходные (пт., сб., вс.): взрослый – 500р., молодежный – 400 р.,

Входной билет + прокат коньков с понедельника по четверг: взрослый – 750р., молодежный – 650 р. Входной билет + прокат коньков в выходные (пт., сб., вс.): взрослый – 800 р., молодежный – 700р.

Дети до 7 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослого с билетом. Купить билеты можно онлайн.

8. Каток «PROЛед» в саду Эрмитаж

Фото - © Медиасток.рф

Каток «PROЛед» в саду Эрмитаж – небольшой, площадью 900 кв. м., с искусственным льдом. Он расположен рядом со входом с Успенского переулка. Второй каток, с натуральным льдом, имеет площадь 4000 кв. м., находится в глубине сада, рядом с детской площадкой.

Адрес: Каретный ряд, д.3, ст. м. «Новослободская», «Достоевская», «Кузнецкий мост»

Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00; с 21:00 до 23:00.

Стоимость: взрослый билет в будни стоит 300–350 р., в праздники – 450 р. Билеты для школьников, студентов, льготных категорий граждан – от 210 р. Купить билеты можно онлайн. Возможен прокат коньков, полный список услуг и цен можно посмотреть на сайте.

9. Каток в саду им. Баумана

Фото - © Медиасток.рф

Общая площадь катка – 1000 квадратных метров, причем благодаря технологии искусственного намораживания льда каток может работать при температуре до +10 градусов. При катке работает гардероб и теплый шатер для переодевания, перекусить можно в расположенном рядом кафе.

Адрес: Старая Басманная д. 15А, стр. 4, ст. м «Курская», «Красные ворота».

Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00

Стоимость: входной билет на сеанс в будни – 300 р., в выходные – 400 р. Билеты можно купить только онлайн. Прокат коньков – 300 р.

10. Каток «Метелица» в Бабушкинском парке

Фото - © Медиасток.рф

Каток «Метелица» в Бабушкинском парке имеет площадь 1350 квадратных метров, его температуру поддерживает система искусственного охлаждения. По пятницам, субботам и воскресеньям с 19:00 до 22:00 на катке устраивают «ледовую дискотеку».

Адрес: ул. Менжинского, 6, стр.8, ст. м. «Медведково», «Ботанический сад».

Расписание сеансов:

Ежедневно, кроме понедельника: с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00; с 16:00 до 18:00; с 19:00 до 22:00.

Стоимость: входной билет – 300 р., для школьников – 200 р. со вторника по пятницу (при предъявлении документа). Купить билет можно онлайн.

11. «Live!Каток» в Воронцовском парке

Фото - © Медиасток.рф

«Live!Каток» с искусственным ледовым покрытием имеет площадь почти 800 квадратных метров и расположен рядом с улицей Архитектора Власова. Второй каток Воронцовского парка, «Усадебный», с естественным покрытием, пока не работает – его откроют, когда установится стойкая минусовая температура.

Адрес: Воронцовский парк, д. 7, ст. м «Новаторская», «Калужская».

Расписание сеансов:

Со вторника по четверг: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00.

В пятницу, выходные и праздничные дни последний сеанс – с 19:00 до 23:00.

Стоимость: входной билет на сеанс в будни – 400 р., в выходные – 500 р. Билеты можно купить онлайн. Прокат коньков – 400 р., камера хранения – 250 р.

12. Каток в парке Северного речного вокзала

Фото - © Медиасток.рф

Бесплатный каток в парке Северного речного вокзала имеет площадь 650 квадратных метров, в день он может принимать до 600 гостей. Для удобства посетителей на катке установлен теплый павильон для переодевания и хранения вещей, можно взять коньки напрокат.

Адрес: Парк Северного речного вокзала, Ленинградское шоссе, дом 51, ст. м. «Речной вокзал».

Расписание сеансов: со вторника по воскресенье с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30, с 18:30 до 20:00, с 20:30 до 22:00.

Стоимость: бесплатно, для посещения катка необходима предварительная регистрация. Прокат коньков – 500 р.

13. Каток Mega Ice в ТЦ «Авиапарк»

Фото - © Медиасток.рф

Каток в ТЦ «Авиапарк» предоставляет возможность покататься самостоятельно, а также воспользоваться услугами тренера и научиться хоккейному или фигурному катанию.

Адрес: ул. Ходынский бульвар, д.4, ст. м. «ЦСКА»

Расписание сеансов: с воскресенья по четверг каток открыт с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу – с 10:00 до 23:00. Расписание сеансов меняется в зависимости от занятий на льду организованных групп, подобрать доступные сеансы можно на сайте катка.

Стоимость: взрослый билет – 550 р., детский (до 10 лет) – 450 р, студенческий – 275 р., школьный (до 10 лет) – 225 р., школьный (с 10 лет) – 275 р. Один сеанс катания длится 60 минут. Прокат коньков – 300 р. Полный список цен и условий катания опубликован на сайте катка.