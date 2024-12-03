Где покататься на коньках в Подмосковье: платные и бесплатные катки

В материале РИАМО – обзор платных и бесплатных катков в разных городах Московской области.

Где в Подмосковье покататься на коньках бесплатно

Пестовский парк в Балашихе

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Каток в Пестовском парке Балашихи – это 1800 кв. м. искусственного льда, который ежедневно обновляется профессиональной заливочной техникой. На катке обустроены теплые раздевалки, организован прокат коньков, можно воспользоваться помощью тренеров.

Адрес: г. о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Луговая

Расписание сеансов: в будние дни каток работает с 12:00 до 21:30, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 21:30.

Стоимость: вход бесплатный, необходима предварительная регистрация на сайте. Прокат детских коньков – 300 р., взрослых – 400 р.

«Парк 200 лет» Егорьевске

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Бесплатный каток «Парк 200 лет» в Егорьевске открылся в декабре 2024 года. К услугам посетителей – теплая раздевалка, камера хранения и прокат спортивного инвентаря, а также музыкальное сопровождение во время катания.

Адрес: Московская область, г. Егорьевск, парк «200 лет Егорьевску».

Расписание сеансов: с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:30 до 18:00, с 18:30 до 20:00, с 20:30 до 22:00.

Стоимость: бесплатно, необходима предварительная регистрация.

Каток в Центральном парке в Пушкино

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Каток в Центральном парке в Пушкино имеет искусственную систему охлаждения и может принимать гостей независимо от погодных условий. На катке имеется теплая раздевалка и зоны отдыха, доступен прокат коньков. Рядом с катком нередко проводят зимние праздники и мастер-классы, так что можно совместить катание с другими активностями.

Адрес: «Центральный парк культуры и отдыха Пушкино», г. Пушкино, ул. Некрасова.

Расписание сеансов: с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30, с 18:30 до 20:00, с 20:30 до 22:00.

Стоимость: бесплатно.

Парк в Павшинской пойме Красногорск

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Парк в Павшинской пойме на Соборной площади предлагает гостям прекрасный вид на набережную Москвы-реки и собор Святителя Николая. Доступен прокат коньков.

Адрес: Красногорск, микрорайон Павшинская Пойма, 4-й микрорайон.

Расписание сеансов: с 10:00 до 11:00, с 11:30 до 12:30, с 13:00 до 14:00, с 14:30 до 15:30, с 16:00 до 17:00, с 17:30 до 18:30, с 19:00 до 20:00, с 20:30 до 21:30.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация на сайте

Центральный парк в Раменском

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В центральном ПКиО Раменского каток работает ежедневно без выходных. К услугам гостей – помещения для переодевания, камеры хранения, прокат спортивного инвентаря. Рядом с катком работает кофейня, где можно перекусить и согреться.

Адрес: Раменское, Раменский городской парк культуры и отдыха

Расписание сеансов: с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:30 до 18:00, с 18:30 до 20:00, с 20:30 до 22:00.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.

Центральный парк в Люберцах

Фото - © Медиасток.рф

Главный люберецкий каток расположен в Центральном парке города недалеко от Дома Культуры. На катке есть теплые раздевалки, доступен прокат коньков и услуга «помощник фигуриста».

Адрес: Люберцы, Октябрьский проспект, Люберецкий ЦПКиО

Расписание сеансов: с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:30 до 18:00, с 18:30 до 20:00, с 20:30 до 22:00.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.

Парк «Елочки» в Домодедово

Фото - © Медиасток.рф

Искусственный каток в парке «Елочки» работает без выходных с 11:00 до 22:30. Здесь обустроена теплая раздевалка, есть пункт проката спортивного инвентаря, а для тех, кто хочет согреться, стоят вендинговые аппараты с горячими напитками.

Адрес: Домодедово, мкр. Центральный, ул. Каширское шоссе, дом 107, парк «Елочки»

Расписание сеансов: с 11:00 до 12:30, с 13:00 до 14:30, с 15:00 до 16:30, с 17:00 до 18:30, с 19:00 до 20:30, с 21:00 до 22:30.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.

Парк «Питомник» в Серпухове

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Каток с искусственным ледовым покрытием в парке «Питомник» работает ежедневно. К услугам посетителей – прокат коньков, камеры хранения, фуд-корт с горячими напитками.

Адрес: Серпухов, ул. Советская, д. 102В, Парк «Питомник»

Расписание сеансов: с 10:00 до 11:00, с 11:30 до 12:30, с 14:00 до 15:00, с 16:00 до 17:00, с 18:00 до 19:00, с 20:00 до 21:00.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.

Парк им. Островского в Ступино

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Каток с искусственным льдом в парке им. Островского работает ежедневно с 10:00 до 22:00, катания проходят с музыкальным сопровождением. Для посетителей работает теплая раздевалка, есть возможность проката коньков и комплекта защиты.

Адрес: Ступино, ул. Чайковского, вл. 1.

Расписание сеансов: с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:30 до 18:00, с 18:30 до 20:00, с 20:30 до 22:00.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.

Центральный парк в Наро-Фоминске

Фото - © Telegram-канал Центральный парк им. В.В. Воровского | Наро-Фоминск

Каток расположен в Центральном парке им. В.В. Воровского, он имеет искусственное ледовое покрытие с системой принудительного охлаждения и может работать при температуре воздуха до +5 градусов. Доступна услуга проката коньков (300 р. – взрослые коньки, 200 р. – детские) и аренда стойки-помощника.

Адрес: Наро-Фоминск, улица Парк Воровского

Расписание сеансов: с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30, с 18:00 до 19:30, с 20:00 до 21:30.

Стоимость: бесплатно.

Советская площадь в Чехове

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Каток, расположенный на Советской площади, откроется в ближайшие дни, как только установится стойкая минусовая температура (можно следить за анонсами в телеграм-канале). Каток оборудован теплой раздевалкой, также будет доступна услуга проката коньков. Рядом находится небольшой фуд-корт, где можно будет перекусить и согреться горячими напитками.

Адрес: г. Чехов, Советская площадь, стр.3

Расписание сеансов:

С понедельника по пятницу: с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 21:00.

Выходные и праздничные дни: с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00, с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 22:00.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.

Платные катки в Московской области

Стадион «Зоркий» в Красногорске

Фото - © скриншот/360

Каток на стадионе «Зоркий» – самый большой открытый каток в округе, он имеет площадь 7350 квадратных метров. На катке проходят спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты и первенства различных уровней, а по выходным и праздничным дням проводятся массовые катания, доступны теплые раздевалки и гардероб.

Адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, 31.

Расписание сеансов: выходные и праздничные дни с 17:45 до 19:00, с 19:45 до 21:00.

Стоимость: входной билет – 150 р., прокат коньков – 150 р.

Ледовая арена имени Касатонова в Королеве

Фото - © Сайт администрации г.о. Королев

Ледовая арена им. Касатонова предлагает массовые катания по выходным. К услугам посетителей – раздевалки, возможность аренды помощника фигуриста. Каток небольшой, вмещает до 80 гостей, поэтому бронировать билеты лучше заранее.

Адрес: Королев, Октябрьский бульвар 10с1.

Расписание сеансов: меняется в зависимости от загрузки ледовой арены, уточнить можно на сайте.

Стоимость: взрослый билет – 300 р., детский (с 7 до 18 лет) – 200 р., детский (до 7 лет) – 50 р. Билет можно купить онлайн.

Каток The Rink Одинцово

Каток The Rink в Одинцово имеет площадь 1200 квадратных метров. Рядом расположены уютные кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками, для детей открыта игровая зона, где работают аниматоры. Доступна возможность проката коньков.

Адрес: Одинцовский городской округ, деревня Сколково, улица Новая, дом 100 (на территории Московской школы управления «Сколково»)

Расписание сеансов: с 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30, с 18:00 до 19:30, с 20:00 до 21:30.

Стоимость: в будни билет для взрослых стоит 700 р., для детей до 12 лет – 500 р. В выходные дни взрослый билет обойдется в 1800 р., детский – в 1000 р. Прокат коньков – 700 р. Приобрести билеты можно онлайн.