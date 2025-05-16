Где отдохнуть на День России в 2025 году внутри страны и за границей

Мнения экспертов о том, где отдохнуть на День России в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

В июне россиян ожидают четырехдневные выходные: в честь Дня России вся страна будет отдыхать с 12 по 15 июня. Июньские праздники — прекрасная возможность отправиться в маленькое путешествие. А если взять дополнительные дни в счет отпуска, то можно отдохнуть целую неделю — например, с 9 июня по 15 июня, что дает еще большие возможности для отдыха. Мнения экспертов о том, где отдыхать на День России в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Что отличает отдых на День России в 2025 году

Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

В 2025 году выходной день в честь Дня России дает отличную возможность устроить небольшой отдых посреди рабочей суеты, говорит в беседе с РИАМО PR-менеджер «Яндекс Путешествий» Дарья Шулик. Праздник традиционно ассоциируется с началом летнего сезона и возможностью устроить короткий, но насыщенный отдых.

«В 2025 году День России выпадает на четверг, что создает удачное окно для планирования мини-путешествия с 12 по 15 июня», — говорит эксперт.

По словам Дарьи Шулик, особенность этого года в том, что люди стали внимательнее относиться к выбору маршрутов: вместо привычного пляжного отдыха больше ищут новые впечатления. Это может быть короткий выезд в природные заповедники, поездка в культурный центр или даже мини-поездка по «нестандартным» маршрутам в пределах региона.

Руководитель сервиса бронирования путешествий по России и ближнему зарубежью «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Ксения Андрианкова дополняет, что в период июньских праздников традиционно фиксируется рост спроса на туры, бронирование объектов размещения, а также авиаперелетов и железнодорожных билетов. Поэтому планировать поездку рекомендуется заранее — минимум за месяц.

Куда поехать на День России внутри страны

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

По данным платформы Bronevik.com, больше всего бронирований туристического жилья на июньские праздники пока сделано в Санкт-Петербурге — на Северную столицу приходится 14% от всех заказов по стране. Второе место у Москвы и Казани — по 6% от всех бронирований. На третьем месте Нижний Новгород с долей 4%. Средний чек на ранее бронирование туристического жилья в России сейчас составляет 6,9 тысяч рублей за ночь.

«Средняя продолжительность проживания в отелях и других объектах размещения — два дня. Стоит учитывать, что это данные ранних бронирований, и картина может заметно измениться ближе к праздникам», — отметили специалисты платформы.

В свою очередь руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту» Екатерина Долгих на июньские праздники советует обратить внимание на следующие направления:

1. Саратов

Лететь: около полутора часов из Москвы

Что посмотреть в первый раз: кафедральный собор Троицы Живоначальной, мост через Волгу, музей-усадьба Николая Чернышевского

Чем заняться: Пройдитесь по старому городу и послушайте музыкальные часы на доме Блюма. Посетите Парк покорителей космоса или отправьтесь на экскурсию в лимонарий, чтобы отведать свежих фруктов и домашнего лимонада.

2. Псков

Лететь: около полутора часов из Москвы

Что посмотреть в первый раз: Псковский кремль, храмы псковской архитектурной школы, Поганкины палаты

Чем заняться: Поднимитесь на одну из крепостных башен, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета. Прогуляйтесь вдоль реки Великой до часовни Ольги и памятника «Два капитана», а потом загляните в уютный музей одноименного романа.

3. Екатеринбург

Лететь: чуть больше двух часов из Москвы

Что посмотреть в первый раз: Храм-на-Крови, площадь 1905 года, Исторический сквер, Дом Николая Севастьянова.

Чем заняться: Пройдитесь по Плотинке и осмотрите старинную промышленную технику под открытым небом. Посетите Литературный квартал и усадьбу Расторгуевых-Харитоновых, чтобы отдохнуть в парке у пруда.

За тишиной, лесами и спокойным экотуризмом Дарья Шулик советует отправиться в Карелию. Кавказские Минеральные Воды — идеальное сочетание оздоровительных практик и активных экскурсий. А Краснодарский край постепенно отходит от образа исключительно пляжного курорта: многие едут сюда ради прогулок в горы, экомаршрутов, природных парков и горячих источников.

Куда поехать на День России за границу на июньские праздники

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Среди наиболее доступных направлений для отдыха без визы на июньские праздники руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина называет Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет и Таиланд. Их преимуществами также можно считать наличие прямых рейсов из России и развитой туристической инфраструктуры.

1. Турция

Страна остается одним из наиболее оптимальных вариантов по стоимости и уровню сервиса. В начале лета здесь уже теплое море, а формат «все включено» особенно удобен для семей с детьми. В числе плюсов также — русскоязычная анимация, разнообразные развлечения и досуговая программа.

2. ОАЭ

Эмираты востребованы в июне, несмотря на нарастающую жару. Туристы ценят высокий уровень сервиса, организацию отдыха, большой выбор достопримечательностей и разноплановых активностей.

3. Египет

В этот период Египет предлагает прекрасные условия для пляжного отдыха. Курорты Красного моря особенно популярны у тех, кто хочет провести выходные на пляже или заняться дайвингом и снорклингом.

4. Таиланд

Это направление для тех, кто ищет экзотику и насыщенные впечатления. Туристы все чаще предпочитают комбинировать отдых на пляжах с самостоятельными поездками по островам и посещением достопримечательностей.

5. Абхазия

Абхазия традиционно остается популярным направлением для отдыха в летний период. Близость к России, мягкий климат, относительно невысокие цены и знакомая языковая среда делают этот вариант особенно привлекательным.

6. Азербайджан

Это еще одно популярное направление этого лета, дополняют специалисты компании FUN&SUN. В страну не нужна виза, перелет туда относительно короткий (около четырех часов) и нет языкового барьера. В свободное от пляжного отдыха время можно погулять в городе, посетить места, где снимали фильм «Брильянтовая рука», посмотреть на Баку с высоты Нагорного парка, а также прогуляться по улочкам Старого города и набережной.

Как подготовиться к отдыху на День России в 2025 году?

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Из-за длинных выходных на День России популярные направления, такие как Сочи, Казань и Санкт-Петербург, а также безвизовые страны (например, Турция и Армения) пользуются повышенным спросом — поэтому билеты и жилье быстро дорожают, говорит в беседе с РИАМО Екатерина Долгих.

«Чтобы с выгодой отдохнуть в праздничные дни, покупайте авиабилеты за 1–2 месяца до поездки. Дешевле приобретать их в будние дни вечером и не усердствовать с повторным поиском», Екатерина Долгих руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий «Туту»

Бронируйте жилье заранее, чтобы было из чего выбирать. По возможности планируйте выезд на менее популярное время: например, ранее утро 12 июня или день 11 июня. Так тоже получится сэкономить. Кроме того, важно заранее продумать формат отдыха, чтобы провести эти дни с пользой и удовольствием, дополняет Дарья Шулик.

Особое внимание при подготовке стоит уделить комфортному планированию: составить маршрут, проверить прогноз погоды и подготовить необходимые вещи для отдыха на природе или путешествий. Особенно это актуально для направлений и форматов популярных и бюджетных сегментов отдыха, которые разбирают в первую очередь.

«Для дальних поездок стоит заблаговременно оформить страховки и уточнить условия проживания. Для тех, кто планирует городские прогулки и культурные мероприятия, стоит заранее изучить афиши фестивалей и концертов, приуроченных к празднику», — рекомендует эксперт.

Во многих городах России 12 июня проходят масштабные народные гулянья, бесплатные экскурсии, ярмарки и тематические выставки. Такой формат позволит погрузиться в атмосферу праздника и открыть для себя новые уголки даже знакомых городов. День России — хороший повод устроить себе маленький «переходный» отпуск, не уходя в большие расходы и не усложняя себе жизнь сложной логистикой, заключает Дарья Шулик.