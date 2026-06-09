Где отдохнуть и позагорать в Москве: 19 оборудованных мест
Фото - © CandyBox Images / Фотобанк Лори
В материале РИАМО читайте о том, где можно позагорать, искупаться и отдохнуть у воды в Москве в 2026 году.
1. Путяевский пруд
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
У Путяевского пруда расположена зона отдыха, где можно отлично провести время на природе. Здесь обустроен пляж для безопасного купания, можно воспользоваться душевыми и раздевалками, есть зоны отдыха, комната матери и ребенка, детские и спортивные площадки.
Где: Рижский пр-д, 2Б, стр. 2
Сколько стоит: бесплатно
2. Гольяновский пруд
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
Эта зона отдыха открылась в этом году. На площадке установлены шезлонги, оборудованы раздевалки, душевые и санузел. В самом пруду купаться нельзя, но рядом появились бассейны с подогревом и ультрафиолетовой очисткой. В зоне отдыха расположены кафе, где можно перекусить, здесь проходят занятия йогой и скандинавской ходьбой, краеведческие, экологические программы, мастер-классы, танцевальные вечера, шоу мыльных пузырей и семейные активности. Можно поиграть в шахматы и взять велосипед напрокат.
Где: ул. Уральская, 23, кор. 2
Сколько стоит: от 150 рублей за сеанс
3. Место отдыха у Владимирского пруда
Купаться во Владимирском пруду нельзя, но рядом обустроена комфортная зона для отдыха у воды, где можно позагорать, поучаствовать в мастер-классах, поиграть в волейбол, бадминтон, петанк, шахматы и покататься на велосипедах.
Где: ул. Плеханова, 4
Сколько стоит: от 150 рублей за сеанс
5. Серебряно-Виноградный пруд
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Серебряно-Виноградный пруд расположен в Измайловском районе Москвы, в непосредственной близости от таких знаковых объектов, как Измайловский кремль и одноименный парк. Здесь можно отдохнуть у воды всей семьей, насладиться шумом воды и легким летним бризом.
Где: городок имени Баумана, 2, стр 8
Сколько стоит: бесплатно
6. Терлецкая Дубрава
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
Зона отдыха объединяет спортивные площадки, детские площадки, главную площадь с уютным кафе и павильоном «Лекторий», а также спортивный зал. Особую любовь среди местных жителей завоевали пляж и поляна, расположенные на побережье пруда неподалеку от Владимирского тракта. Данная зона отдыха предназначена для отдыха без купания.
Где: Свободный пр-т, 2А
Сколько стоит: бесплатно
7. Красногвардейские пруды
Фото - © Игорь Рожков / Фотобанк Лори
Эта зона отдыха представляет собой несколько соединенных между собой водоемов с благоустроенной территорией. Отдохнуть тут можно в беседках и на скамейках, также можно заняться спортом, для детей обустроены площадки. Летом работает открытая сцена, где выступают творческие коллективы и проходят концерты.
Где: ул. Мантулинская, 24
Сколько стоит: бесплатно
8. Строгинская пойма
Фото - © Rashpil / Фотобанк Лори
На этом пляже можно загорать в благоустроенной зоне отдыха с деревянными настилами, шезлонгами, кабинками для переодевания, туалетами, спортивными и детскими площадками. На территории есть кафе и столики для пикника.
Где: ул. Маршала Катукова, вл 26
Сколько стоит: бесплатно
9. Серебряный бор
Фото - © Медиасток.рф
Пляж № 2 в Серебряном бору — это общественный пляж, который оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, включая шезлонги, навесы, душевые и туалеты, а также несколько кафе и ресторанов. Здесь есть прокат водного транспорта, волейбольные и детские площадки.
Где: ул. Таманская, вл 46, стр 1
Сколько стоит: бесплатно
10. Кировская пойма
Фото - © Жигалов Евгений Павлович / Фотобанк Лори
Здесь обустроен чистый пляж и гарантирован комфортный отдых у воды. Вся семья может насладиться прохладой, шумом воды и посетить «Аллею жизни» — ту самую, по которой отправлялись первые автомобили с продуктами в блокадный Ленинград.
Где: ул. Исаковского, 6, к 1
Сколько стоит: бесплатно
11. Ландшафтный парк «Митино»
Фото - © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори
Помимо ярусного деревянного настила с лежаками и кафе в парке можно полюбоваться живописным пейзажем и понаблюдать за утками и лебедями, которые с удовольствием позируют отдыхающим.
Где: ул. Барышиха, дом 8
Сколько стоит: бесплатно
12. Усадьба «Кусково»
Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори
На этой площадке обустроено естественное травяное покрытие, оно расположено в западной части лесопарка рядом с Руинным и Большим Дворцовым прудами. Перед площадкой проходит оживленная аллея, ведущая ко входу в усадьбу и открывающая вид на Дворцово-парковый ансамбль усадьбы «Кусково». На территории есть зона отдыха у Большого Дворцового пруда.
Где: ул. Юности, дом 2
Сколько стоит: бесплатно
13. Усадьба «Воронцово»
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
В усадьбе есть целый каскад прудов, который обеспечивает приятный отдых у воды. Место располагает к неспешному отдыху и наслаждению красотами природы. У пяти водоемов усадьбы берет начало река Раменка, и это место по праву считается одним из самых ухоженных и красивейших мест в Москве.
Где: ул. Воронцовские Пруды, 11, к 1, стр 1
Сколько стоит: бесплатно
14. Река Самородинка
Фото - © Илюхина Наталья / Фотобанк Лори
Четыре пруда с благоустроенной территорией для отдыха у воды расположены в парке Олимпийской деревни. Набережная образована рекой Смородинка (она же Самородинка). Здесь можно отдохнуть у воды всей семьей, насладиться шумом воды и легким летним бризом.
Где: ул. Лобачевского, 21
Сколько стоит: бесплатно
15. Воробьевская набережная
Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори
Воробьевская набережная расположена у подножия Воробьевых гор и ведет свою историю с 1911 года. Современный вид она приобрела в 1960-61 годах и по-прежнему является любимой прогулочной зоной для москвичей. На набережной можно позагорать и с комфортом провести время у воды.
Где: ул. Косыгина, 32, стр 1
Сколько стоит: бесплатно
16. Парк «Северное Тушино»
Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори
Территория Музейно-паркового комплекса пролегает вдоль живописного Химкинского водохранилища с видами на порт Северного Речного вокзала. В парке есть оборудованная набережная, сделан насыпной песчаный пляж у воды и травяной пляж с удобными перголами, где размещены более 100 лежаков. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, а больверк идеально подойдет для романтических прогулок, пробежки и катания на велосипедах.
Где: ул. Свободы, 56, стр 4
Сколько стоит: бесплатно
17. Зона отдыха «Покровский берег»
Фото - © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори
Зона отдыха «Покровский берег», или «Химки-2», расположена на берегу Химкинского водохранилища и делает отдых у воды незабываемым. Здесь есть шезлонги и зонтики, кабинки для переодевания, площадка для пляжного волейбола. Купаться в Химкинском водохранилище нельзя, но вдоль всей набережной обустроен прогулочный променад с лавочками, качелями и беседками.
Где: ул. Береговая, 8, к 4
Сколько стоит: бесплатно
18. Парк «Ходынское поле»
Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори
Зона отдыха у воды в парке расположена на южном склоне холма. Здесь есть шезлонги для отдыхающих и обеспечены все условия для комфортного отдыха у воды всей семьей.
Где: Ходынский б-р, вл 1
Сколько стоит: бесплатно
19. Джамгаровский парк
Фото - © ana1501 / Фотобанк Лори
Для комфортного отдыха у воды в парке установлены индивидуальные шезлонги с зонтиками, оборудованы раздевалки, душевые и санузел. Работает кафе с напитками и едой. Входной билет включает в себя аренду шезлонга, а посещение самой зоны отдыха бесплатно.
Где: ул. Стартовая, 10
Сколько стоит: от 400 рублей за сеанс
Бассейны в парках Москвы
Фото - © Медиасток.рф
В парках столицы оборудованы бассейны под открытым небом, где можно и позагорать, и с пользой провести время, и искупаться. Купить билет и выбрать время и дату сеанса можно на сайте. Стоимость начинается от 200 рублей. Для посещения нужно при себе иметь документы, а все необходимые вещи для отдыха можно приобрести или взять напрокат на месте.
Бассейны на фестивальных площадках «Московских сезонов»
Летние бассейны в столице открыты в жилых районах по привычным адресам фестивальных площадок «Московских сезонов». Купаться можно только детям старше трех лет. На территориях есть индивидуальные шезлонги с зонтиками, раздевалки, душевые, туалетные комнаты и шкафчики для вещей, кафе, пункты проката. Безопасность посетителей обеспечивают дежурные спасатели и бригады медиков.
Сколько стоит: от 100 рублей за сеанс.
Выбрать сеанс и купить билет можно на сайте.