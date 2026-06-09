Где отдохнуть и позагорать в Москве: 19 оборудованных мест

В материале РИАМО читайте о том, где можно позагорать, искупаться и отдохнуть у воды в Москве в 2026 году.

1. Путяевский пруд

Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори

У Путяевского пруда расположена зона отдыха, где можно отлично провести время на природе. Здесь обустроен пляж для безопасного купания, можно воспользоваться душевыми и раздевалками, есть зоны отдыха, комната матери и ребенка, детские и спортивные площадки.

Где: Рижский пр-д, 2Б, стр. 2

Сколько стоит: бесплатно

2. Гольяновский пруд

Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори

Эта зона отдыха открылась в этом году. На площадке установлены шезлонги, оборудованы раздевалки, душевые и санузел. В самом пруду купаться нельзя, но рядом появились бассейны с подогревом и ультрафиолетовой очисткой. В зоне отдыха расположены кафе, где можно перекусить, здесь проходят занятия йогой и скандинавской ходьбой, краеведческие, экологические программы, мастер-классы, танцевальные вечера, шоу мыльных пузырей и семейные активности. Можно поиграть в шахматы и взять велосипед напрокат.

Где: ул. Уральская, 23, кор. 2

Сколько стоит: от 150 рублей за сеанс

3. Место отдыха у Владимирского пруда

Купаться во Владимирском пруду нельзя, но рядом обустроена комфортная зона для отдыха у воды, где можно позагорать, поучаствовать в мастер-классах, поиграть в волейбол, бадминтон, петанк, шахматы и покататься на велосипедах.

Где: ул. Плеханова, 4

Сколько стоит: от 150 рублей за сеанс

5. Серебряно-Виноградный пруд

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Серебряно-Виноградный пруд расположен в Измайловском районе Москвы, в непосредственной близости от таких знаковых объектов, как Измайловский кремль и одноименный парк. Здесь можно отдохнуть у воды всей семьей, насладиться шумом воды и легким летним бризом.

Где: городок имени Баумана, 2, стр 8

Сколько стоит: бесплатно

6. Терлецкая Дубрава

Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори

Зона отдыха объединяет спортивные площадки, детские площадки, главную площадь с уютным кафе и павильоном «Лекторий», а также спортивный зал. Особую любовь среди местных жителей завоевали пляж и поляна, расположенные на побережье пруда неподалеку от Владимирского тракта. Данная зона отдыха предназначена для отдыха без купания.

Где: Свободный пр-т, 2А

Сколько стоит: бесплатно

7. Красногвардейские пруды

Фото - © Игорь Рожков / Фотобанк Лори

Эта зона отдыха представляет собой несколько соединенных между собой водоемов с благоустроенной территорией. Отдохнуть тут можно в беседках и на скамейках, также можно заняться спортом, для детей обустроены площадки. Летом работает открытая сцена, где выступают творческие коллективы и проходят концерты.

Где: ул. Мантулинская, 24

Сколько стоит: бесплатно

8. Строгинская пойма

Фото - © Rashpil / Фотобанк Лори

На этом пляже можно загорать в благоустроенной зоне отдыха с деревянными настилами, шезлонгами, кабинками для переодевания, туалетами, спортивными и детскими площадками. На территории есть кафе и столики для пикника.

Где: ул. Маршала Катукова, вл 26

Сколько стоит: бесплатно

9. Серебряный бор

Фото - © Медиасток.рф

Пляж № 2 в Серебряном бору — это общественный пляж, который оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, включая шезлонги, навесы, душевые и туалеты, а также несколько кафе и ресторанов. Здесь есть прокат водного транспорта, волейбольные и детские площадки.

Где: ул. Таманская, вл 46, стр 1

Сколько стоит: бесплатно

10. Кировская пойма

Фото - © Жигалов Евгений Павлович / Фотобанк Лори

Здесь обустроен чистый пляж и гарантирован комфортный отдых у воды. Вся семья может насладиться прохладой, шумом воды и посетить «Аллею жизни» — ту самую, по которой отправлялись первые автомобили с продуктами в блокадный Ленинград.

Где: ул. Исаковского, 6, к 1

Сколько стоит: бесплатно

11. Ландшафтный парк «Митино»

Фото - © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Помимо ярусного деревянного настила с лежаками и кафе в парке можно полюбоваться живописным пейзажем и понаблюдать за утками и лебедями, которые с удовольствием позируют отдыхающим.

Где: ул. Барышиха, дом 8

Сколько стоит: бесплатно

12. Усадьба «Кусково»

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

На этой площадке обустроено естественное травяное покрытие, оно расположено в западной части лесопарка рядом с Руинным и Большим Дворцовым прудами. Перед площадкой проходит оживленная аллея, ведущая ко входу в усадьбу и открывающая вид на Дворцово-парковый ансамбль усадьбы «Кусково». На территории есть зона отдыха у Большого Дворцового пруда.

Где: ул. Юности, дом 2

Сколько стоит: бесплатно

13. Усадьба «Воронцово»

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

В усадьбе есть целый каскад прудов, который обеспечивает приятный отдых у воды. Место располагает к неспешному отдыху и наслаждению красотами природы. У пяти водоемов усадьбы берет начало река Раменка, и это место по праву считается одним из самых ухоженных и красивейших мест в Москве.

Где: ул. Воронцовские Пруды, 11, к 1, стр 1

Сколько стоит: бесплатно

14. Река Самородинка

Фото - © Илюхина Наталья / Фотобанк Лори

Четыре пруда с благоустроенной территорией для отдыха у воды расположены в парке Олимпийской деревни. Набережная образована рекой Смородинка (она же Самородинка). Здесь можно отдохнуть у воды всей семьей, насладиться шумом воды и легким летним бризом.

Где: ул. Лобачевского, 21

Сколько стоит: бесплатно

15. Воробьевская набережная

Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори

Воробьевская набережная расположена у подножия Воробьевых гор и ведет свою историю с 1911 года. Современный вид она приобрела в 1960-61 годах и по-прежнему является любимой прогулочной зоной для москвичей. На набережной можно позагорать и с комфортом провести время у воды.

Где: ул. Косыгина, 32, стр 1

Сколько стоит: бесплатно

16. Парк «Северное Тушино»

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

Территория Музейно-паркового комплекса пролегает вдоль живописного Химкинского водохранилища с видами на порт Северного Речного вокзала. В парке есть оборудованная набережная, сделан насыпной песчаный пляж у воды и травяной пляж с удобными перголами, где размещены более 100 лежаков. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, а больверк идеально подойдет для романтических прогулок, пробежки и катания на велосипедах.

Где: ул. Свободы, 56, стр 4

Сколько стоит: бесплатно

17. Зона отдыха «Покровский берег»

Фото - © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Зона отдыха «Покровский берег», или «Химки-2», расположена на берегу Химкинского водохранилища и делает отдых у воды незабываемым. Здесь есть шезлонги и зонтики, кабинки для переодевания, площадка для пляжного волейбола. Купаться в Химкинском водохранилище нельзя, но вдоль всей набережной обустроен прогулочный променад с лавочками, качелями и беседками.

Где: ул. Береговая, 8, к 4

Сколько стоит: бесплатно

18. Парк «Ходынское поле»

Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори

Зона отдыха у воды в парке расположена на южном склоне холма. Здесь есть шезлонги для отдыхающих и обеспечены все условия для комфортного отдыха у воды всей семьей.

Где: Ходынский б-р, вл 1

Сколько стоит: бесплатно

19. Джамгаровский парк

Фото - © ana1501 / Фотобанк Лори

Для комфортного отдыха у воды в парке установлены индивидуальные шезлонги с зонтиками, оборудованы раздевалки, душевые и санузел. Работает кафе с напитками и едой. Входной билет включает в себя аренду шезлонга, а посещение самой зоны отдыха бесплатно.

Где: ул. Стартовая, 10

Сколько стоит: от 400 рублей за сеанс

Бассейны в парках Москвы

Фото - © Медиасток.рф

В парках столицы оборудованы бассейны под открытым небом, где можно и позагорать, и с пользой провести время, и искупаться. Купить билет и выбрать время и дату сеанса можно на сайте. Стоимость начинается от 200 рублей. Для посещения нужно при себе иметь документы, а все необходимые вещи для отдыха можно приобрести или взять напрокат на месте.

Бассейны на фестивальных площадках «Московских сезонов»

Летние бассейны в столице открыты в жилых районах по привычным адресам фестивальных площадок «Московских сезонов». Купаться можно только детям старше трех лет. На территориях есть индивидуальные шезлонги с зонтиками, раздевалки, душевые, туалетные комнаты и шкафчики для вещей, кафе, пункты проката. Безопасность посетителей обеспечивают дежурные спасатели и бригады медиков.

Сколько стоит: от 100 рублей за сеанс.

Выбрать сеанс и купить билет можно на сайте.