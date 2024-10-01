Где и как могут отдохнуть пенсионеры в Московской области

В материале РИАМО рассказываем о местах в Подмосковье, где с пользой для души и тела могут отдохнуть пенсионеры.

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Праздник – это лишний повод вспомнить о своих старших родственниках, порадовать их визитом или долгожданным звонком, а можно организовать отдых для своих родителей. В материале читайте, как и где люди старшего возраста могут отдохнуть в Подмосковье.

Активный отдых для пенсионеров в Подмосковье

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Почтенный возраст – не повод сидеть дома у телевизора. Напротив, выход на пенсию может стать поводом заняться любимым делом или наконец-то освоить верховую езду. Активный отдых доступен не только для молодых. Например, в отеле Horseka гостям предлагают индивидуальные и групповые экскурсии в самые популярные достопримечательности, большие парки и центры культуры Подмосковья, зоопарк, конные прогулки, танцы и оздоровительные процедуры.

А на базе отдыха «Десна» доступны экскурсии с выездом на лесное озеро, дорожки для занятия ходьбой, лечебная физкультура и различные развлекательные программы.

В оздоровительном комплексе «Рублево-Звенигородский» для активных пенсионеров есть аквапарк, спортивные площадки, дорожки для велопрогулок и ходьбы на лыжах зимой, есть горнолыжный курорт и другие спортивные активности.

Тренажерные и фитнес-залы, бассейны, велосипедные дорожки, лыжные трассы, поля для футбола, теннисные площадки и другие варианты для поддержания спортивной формы есть в таких отелях и санаториях, как «Лесной городок», «Солнечный», «Звенигородский», «Нара», «Акварели», где доступна рыбалка и охота, «Солнечная поляна» и других.

За отдых в таком формате придется заплатить от четырех тысяч рублей за сутки в двухместном номере. Цена зависит от количества включенных услуг и комфорта номеров.

Тихий и спокойный отдых для пенсионеров в Московской области

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Пожалуй, самым популярным отдыхом для людей старшего возраста является спокойный отдых с размеренными прогулками, возможностью поплавать в бассейне, посиделками у костра и полным обеспечением.

Отдохнуть в таком стиле предлагают, например, в парке-отеле «Софрино», где есть скидки для пенсионеров (для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет) и разные форматы размещения – в евро-номерах или в отеле в стиле СССР. Здесь можно гулять по живописному лесу и по берегу озера, поплавать в бассейне и сходить в СПА, посетить зоопарк, дом творчества, храм, покататься на качелях.

Отдохнуть можно и на Мертвом море, не выезжая на пределы Московской области, например, в Grand Wellness Hotel. Здесь в распоряжении людей почтенного возраста бассейны с водой Мертвого и Средиземного морей, СПА-комплекс, джакузи, бани и спортивный бассейн. Доступны разные программы с массажем из разных уголков планеты.

Понежиться в бане и насладиться красотами природы можно в таких местах, как экоотель «Хвоя», шале-отель «Таежные дачи», Art village, и других подобных отелях, где есть банные комплексы, бассейны, красивая природа, места для неспешных прогулок, уютные уголки для чтения и созерцания.

Отдых с полным пансионом в Подмосковье обойдется в сумму от 10 тысяч за номер в сутки на двоих.

Оздоровительный отдых для пенсионеров в Московской области

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Если отдых в загородных домах окажется слишком дорогим, то можно обратить внимание на санатории Московской области, которые предлагают много вариантов размеренного отдыха для пенсионеров, и во многих из них доступны скидки для людей преклонного возраста. Важно помнить, что в санаториях есть программы общего оздоровления, которые предполагают общеукрепляющие занятия, бассейн и зарядку, например, и чаще всего для такого отдыха не нужно специального направления от врача. Но есть варианты, когда на отдых примут только с учетом рекомендаций и медицинского направления. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что существует отдых по путевке, когда часть или полная стоимость отдыха будет оплачена из бюджета государства или предприятия. Но в этом случае отдыхать пенсионер сможет только в том санатории, который будет оплачен.

В Подмосковье можно выбрать из десятков санаториев с учетом предпочтений, желаний и своего бюджета. Обычно кроме оздоровительных программ в санаториях есть мангальные площадки, настольные игры, бильярд, бассейны, проводятся мастер-классы по рукоделию, танцам или йоге – в общем, скучать отдыхающим не дают.

Программы отдыха и лечения для пенсионеров предлагают в санатории «Ерино», где предлагают отдых и лечение от одного дня.

Санаторий «Звенигород» Первого МГМУ им. Сеченова предлагает оздоровительные программы как по полису ОМС, так и платные услуги. Нужно будет собрать справки от медиков в зависимости от целей пребывания, а для оздоровления здесь доступны оборудованные кабинеты и профессиональное оборудование.

Подлечить нервную систему, сердечно-сосудистые заболевания, органы дыхания и пищеварения, последствия травм, избавиться от стресса и многих других болезней можно в таких санаториях, как «Марфинский», «Союз-Газпром», «Архангельское», «Виктория», «Заря», «Орбита-2» и других.

Отдых в санаториях обойдется в стоимость от двух тысяч рублей в сутки с человека.