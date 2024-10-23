Фурри: что за субкультура и чем отличается от квадроберов

В материале РИАМО рассказываем о том, что представляют из себя представители субкультуры фурри и чем они отличаются от квадроберов.

Кто такие фурри

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Фурри – субкультура, представители которой любят наряжаться в животных со всеми присущими братьям нашим меньшим «атрибутами»: хвостами, лапами, ушами и усами. Название движения происходит от английского слова «furry» – меховой, пушистый, мохнатый.

Существует целая индустрия меховых костюмов, которые позволяют представить себя кем угодно: лисой, енотом, барсуком, волком, белкой, манулом или вымышленным животным. Некоторые фурри мастерят себе костюмы самостоятельно, другие покупают, а третьи – шьют на заказ, в этом случае стоимость меховой одежки может исчисляться тысячами долларов.

В подавляющем большинстве фурри ассоциируют себя с кем-либо из героев мультфильмов или аниме. У одного фурри может быть несколько «личностей» и несколько меховых костюмов, это не порицается. В один день он – Крошка Енот, а назавтра, под настроение, может одеться Ежиком Соником или Чубаккой из «Звездных войн». Однако нередки случаи, когда фурри сами придумывают себе персонажа, его историю жизни, поведение и черты характера и затем используют как собственное альтер-эго.

Чем занимаются фурри

Фото - © Douglas Muth from Philadelphia Suburbs, USA - Fursuit Parade/Wikipedia.org

Представители субкультуры общаются в форумах и чатах, устраивают перформансы и совместные прогулки по городу, практически всегда сопровождающиеся фотосессиями. В крупных городах, особенно за рубежом, фурри-фандомы (сообщества) организуют фестивали и конвенты, посвященные фурри-стайлу. Представители субкультуры любят косплеить любимых героев, разыгрывать популярные эпизоды из мультфильмов или придумывать новые. Для большинства из них фурри-жизнь – это способ разнообразить будни и выйти за рамки предписанных обществом ролей.

В числе популярных фурри-личностей – лис Робин Гуд, кролик Багз Банни, мышонок Микки Маус, пантера Багира, Тигра из «Винни Пуха», Кот в Сапогах, львенок Симба… Во время конвентов или перформансов эти персонажи могут создавать и разыгрывать новые версии сказок и историй.

Фурри могут дополнять свои меховые костюмы платьями от кутюр, плащами, сапогами, шляпами и самыми разнообразными аксессуарами. Некоторые представители субкультуры сделали фурри-стайлинг своего рода работой: они рисуют персонажей под заказ – для тех, кто не может придумать себе альтернативную личность самостоятельно.

Что принято у фурри

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Возрастного ценза для вступления в фурри-фандом нет, но отмечается, что чаще всего в эту субкультуру вливаются старшие подростки и люди молодого возраста. По разным оценкам, средний возраст фурри – от 16 до 25 лет.

Частью внутренней этики фурри считается отказ от четких социальных ролей, которые применяются к членам человеческого общества. Играя мультяшных персонажей, фурри оказываются в своего рода сказочном мире, где есть место любым проявлениям личности и любым фантазиям, от условной смены пола до флирта с представителем другого биологического вида. Поскольку большинство фурри – люди юного или молодого возраста, в общении не запрещен и сексуализированный контекст.

Почему люди становятся фурри

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Психологи отмечают целый ряд причин, по которым человек решает примкнуть к фурри-сообществу:

Желание быть особенным, не таким, как все.

Потребность в эстетическом самовыражении, стремление к яркости жизни.

Желание найти единомышленников, которые разделяют твои интересы.

Сильная увлеченность или даже влюбленность в какого-либо вымышленного персонажа.

Желание спрятаться в «чужую шкуру», чтобы получить свободу в проявлении себя.

Эскапизм и возможность на время уйти от проблем реальной жизни.

Специалисты отмечают, что многие приверженцы фурри-субкультуры, надевая на себя костюм, получают своего рода карт-бланш на поведение, которого они не могли себе позволить, будучи обычным человеком. Они снимают с себя оковы застенчивости, скромности или боязни порицания, поэтому могут проявлять себя так, как им хочется. Для многих взрослых это означает, например, возможность озорничать и дурачиться, не встречая осуждения, флиртовать и заводить интрижки.

Чем фурри отличаются от квадроберов

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Квадроберы в формате игры стараются имитировать повадки животных: перемещаться на четырех конечностях бегом или прыжками, «подавать лапу», царапаться, рычать или пытаться почесать себя ногой за ухом. Общаться между собой они предпочитают с помощью мяуканья, лая или рычания. Развлечения у квадроберов такие же, как у животных, которыми они себя воображают: бегать на четырех ногах, прыгать через препятствия, ловить мяч, лазать по деревьям. Ряд психологов полагает, что такого рода групповые спортивные игры в раннем подростковом возрасте могут быть даже полезны, так как способствуют социализации и развитию ловкости и выносливости.

Фурри, напротив, стремятся наделить животных человеческими чертами личности: речью, мимикой, характером, социальным поведением. Персонажи-фурри ведут себя как люди, очутившиеся в теле животного. В фурри-сообществе не бегают на четвереньках и не чешут ногой за ухом, напротив, люди в костюмах животных играют роли очеловеченных зверей. Фурри придумывают своим персонажам характеры и роли, а затем живут жизнью своих альтернативных меховых личностей.

В целом, отмечают психологи, обе субкультуры имеют в своем фундаменте эскапизм и желание выйти за навязанные обществом рамки. Квадроберы притворяются бессловесными братьями нашими меньшими, с которых «спросу нет», а фурри играют в очеловеченных животных, которые свободны от социальных ограничений и могут проявлять свою личность так, как им хочется.

Как и у любого хобби, здесь есть и положительные, и отрицательные стороны. У слишком увлеченных фурри, например, со временем могут появиться проблемы с построением отношений в нормальном человеческом обществе, что приводит к социальной изоляции. Те, кто слишком «заигрался», могут получить расстройство личности и самоидентификации, утратить здоровые социальные навыки, а также разучиться взаимодействовать с людьми, не относящимися к субкультуре.