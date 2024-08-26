Фестиваль славянского искусства «Русское поле»: что посмотреть, кто выступит и где пройдет

О том, как пройдет традиционный фестиваль славянского искусства «Русское поле» в 2024 году, читайте в материале РИАМО.

31 августа на территории музея-усадьбы «Коломенское» пройдет XIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Фестиваль стал традиционным, в этом году девиз мероприятия: «Крепкая семья – опора страны». Для гостей и жителей столицы это прекрасная возможность отдохнуть всей семьей на свежем воздухе, поучаствовать в масштабном городском празднике, где можно приобщиться к особенностям и традициям российской культуры.

Площадки фестиваля «Русское поле»

Фото - © РИА Новости

В основу фестиваля положена идея сохранения духовных и культурных традиций России и славянских народов. И именно фестивальные площадки позволяют собрать воедино и продемонстрировать все лучшее, чем гордится наша страна, – от изделий мастеров народных промыслов до лучших промышленных товаров от региональных товаропроизводителей.

Фестиваль организован по принципу площадей, активности на которых распределены по интересам. Всего будет работать 13 площадок, чтобы интересно было гостям всех возрастов.

«Музыкальная площадь» (или главная сцена) и «Музыкальная завалинка» будут посвящены музыке и танцам. Здесь выступят творческие коллективы, а также пройдут открытие и закрытие фестиваля.

Литературе будут посвящены «Книжная полянка» и «Поэтический рубеж». На «Книжной полянке» читать произведения русских писателей и поэтов и показывать моноспектакли будут как профессиональные актеры в сопровождении музыкантов, так и школьники, ставшие победителями конкурса чтецов «Живая классика». Здесь пройдут лекции, выездная библиотека и мастер-класс по сценической речи. На площадке «Поэтический рубеж» пройдет конкурс «О подвиге, о Родине, о Славе». Зрители смогут поучаствовать в конкурсе буриме, продолжив заданное четверостишие на тему семьи.

В «Модном ряду» пройдут показы коллекций модельеров в этно-стиле со всей страны. Например, Московская область привезет коллекцию платьев и рубашек с машинной и комбинированной вышивкой в народном стиле, а нижегородцы – коллекцию летних платьев «Деревенька», созданных изо льна и хлопка российского производства в авторской технике с аппликациями и вышивкой. Республика Коми покажет традиционное узорное вязание, также будут представлены интересные коллекции узбекских и китайских дизайнеров.

Московский Сретенский монастырь представит свою программу, посвященную Году семьи, на площади «Славянская слобода». Священнослужители пообщаются со зрителями на темы: как преодолевать семейные конфликты, роли мужчины и женщины в семье, сохранение любви в браке и другие секреты счастливой жизни.

«Площадь регионов» будет посвящена регионам России, здесь свои работы покажут более 200 мастеров и товаропроизводителей уникальных народных художественных промыслов. Посетители найдут здесь изделия из металла и дерева, бересты и кости, украшения, посуду, одежду и игрушки, выполненные в различных техниках.

«Поле славы» будет отдано историческим реконструкциям. Здесь представят батальные спектакли с участием русских и французских солдат, гости увидят устройство их лагерей и смогут узнать о тонкостях военного дела периода великого русского полководца Александра Суворова, а также смогут стать участниками образовательных и интерактивных программ.

На площадях «Государев двор», «Семейное подворье» и «Детские забавы» гостей ждут традиционные конкурсы и эстафеты, интерактивные развлечения, игровые и ремесленные программы.

А на «Сытном дворе» и «Национальной кухне» гостей фестиваля порадуют традиционными блюдами, национальные гастробренды предложат фермерские продукты. Пройдут кулинарные мастер-классы профессиональных поваров и экспертов национальной кухни. Научат тут готовить монастырское ушное, гречневую кашу с уткой, суп «груздянка», старинное русское блюдо «тавранчук» и «калужское тесто».

Кто выступит на фестивале славянской культуры «Русское поле»

Фото - © РИА Новости

Помогают сохранять и развивать национальные, семейные и культурные традиции нашей страны творческие коллективы, производители и заслуженные мастера России. В рамках фестиваля пройдет конкурс. Коллективы поборются за награды в пяти номинациях: «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший вокально-хореографический коллектив», «Лучший народный ансамбль» и «Лучший семейный коллектив». Также пройдет конкурс среди дизайнеров, поэтов и мастеров в номинациях: «Лучшая коллекция одежды», «Лучший народный мастер», «Лучший товаропроизводитель» и «О подвиге, о Родине, о славе». Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри.

На главной сцене помимо конкурсантов выступят известные и всеми любимые артисты – народная артистка Российской Федерации Надежда Крыгина, заслуженные артистки Российской Федерации Пелагея и Ольга Кормухина, Хор Турецкого и Ирина Дубцова, Алексей Петрухин и Ярослав Сумишевский, Асия и NЮ, группы VETKAFOLK и «ПАРТИЗАН FM» и другие артисты. Кульминацией программы станет выступление Большого русского хора, который в этом году представит театрализованную постановку.

Какие рекорды поставят на «Русском поле» в 2024 году

Визитной карточкой фестиваля становятся удивительные рекорды. Их на фестивале ставят каждый год, и 2024 не станет исключением. В этом году здесь планируют установить рекорд на самый большой сноп из колосьев с четырех полей ратной славы России – с Куликова, Крымского, Бородинского и Прохоровского. А второй рекорд посвятят русскому полководцу Александру Суворову и приготовят «Суворовскую кашу» в большой кастрюле по рецепту 1799 года. Именно ее варили по приказу генералиссимуса во время перехода русских войск через Альпы 225 лет назад.

Чему посвящен фестиваль «Русское поле» в 2024 году

Фото - © РИА Новости

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» впервые провели в 2012 году. Тогда в нем приняли участие 15 регионов нашей страны, а местом его проведения стали открытые площадки музея-заповедника «Коломенское» в Москве. В этом году фестиваль проведут в 13-й раз и по-прежнему центром популяризации российской культуры остается «Коломенское».

Фестиваль призван сохранять и распространять культуру России, ее историю и семейные ценности, его миссией является сохранение и развитие традиций, их объединение с современными национальными традициями для укрепления взаимосвязи и взаимопонимания поколений. Это крупнейшее фольклорное событие, которое объединяет творческих людей, влюбленных в историю России, ее песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Площадка фестиваля принимает исполнителей русской песни, ремесленников, товаропроизводителей и туроператоров, сохраняющих лучшие традиции России для будущих поколений.

В Год семьи, который проходит в России в 2024 году, тема фестиваля – «Крепкая семья – основа страны». Фестиваль поможет заглянуть в живую душу русского народа, ощутить ее самобытность, увидеть, чем славится Россия на весь мир, увидеть художественные произведения народов России, национальные обряды, познакомиться с историей народных музыкальных инструментов, туристическим потенциалом регионов.

Ежегодно фестиваль объединяет на своих площадках более трех тысяч исполнителей русской песни и народного танца, туроператоров, ремесленников и товаропроизводителей более чем из 60 регионов Российской Федерации. Посещают «Коломенское» в этот день более 200 тысяч зрителей.

Как добраться до фестиваля и где посмотреть онлайн

Гостей фестиваля ждут в «Коломенском» с 11:00 до 22:00. Вход на фестиваль бесплатный. Проходить мероприятие будет на площадке «Зингаро».

Расположен музей-заповедник по адресу: проспект Андропова, 39 (станция метро «Коломенская»).

Присоединиться к фестивалю можно онлайн – прямые трансляции проведут на сайте фестиваля, на странице «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и на портале «Культура.рф».