Если черный кот дорогу перейдет: о чем говорит популярная примета

В материале РИАМО — о том, чего ждать, если вам перешла дорогу черная кошка.

В Средневековье черных кошек ассоциировали с ведьмами, инквизицией и злыми духами, что привело к появлению негативных примет. Так, в наше время популярна примета о том, что если черный кот перешел дорогу — то ждать беды. Неспроста в популярной песне поется: «Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет».

Как трактовать примету с черным котом

Куда идет кот

Трактовать примету стоит начать с того, в какую сторону шел черный пушистик.

Так, если кот перебегает дорогу слева направо, то это означает удачу и прибыль, а если справа налево – то невзгоды и потери. Однако это может зависеть от того, какой рукой человек пишет: для левшей все может быть наоборот.

Интересно, что если черная кошка перешла дорогу дважды (сначала в одну сторону, а потом пошла обратно), то это нейтрализует первое негативное воздействие и может даже принести удачу.

Если же животное пробежало позади человека, то это тоже нейтрализация возможных сложностей. Оно минимизировало потенциальные разногласия и защитило от проблем, к примеру, от недопонимания с руководством или серьезного заболевания.

Как ведет себя кот

Если кот спокойно идет или бежит по дороге, не обращая внимания на вас, то это не имеет особого значения. Но если кот внезапно останавливается, садится, смотрит на вас или мяукает, это может быть предупреждением о чем-то важном или опасном.

Если животное буквально бросается под ноги, словно хочет остановить вас, то это знак свыше и, возможно, вы избежите аварии или несчастного случая (может, чуть дальше на вашем пути стояли грабители и поджидали именно вас, а кот отвел беду).

Если черная кошка сначала мирно шла рядом с вами и терлась об ноги, а потом вдруг пересекла ваш путь, значит, неприятность, уготованная вам, откладывается на некоторое время. Если вдруг потом кот просто свернул в сторону, то беда и вовсе миновала.

Человеку какого пола кот перешел дорогу

Примета о черной кошке имеет разное значение для мужчин и женщин. Для мужчин это, как правило, означает что-то плохое, а для женщин – что-то хорошее. Это может быть связано с тем, что кошки – это женские животные, которые симпатизируют представительницам своего пола. Однако есть и другие трактовки:

Если черная кошка перешла дорогу женщине, появившись с правой стороны от нее, то день пойдет насмарку, поэтому лучше отложить важные дела на другое время.

Когда кошка пересекает путь женщины слева направо — это, напротив, к удаче, подаркам и неожиданным финансовым поступлениям.

В случае, если черная кошка или кот переходит дорогу женщине и при этом несет в зубах добычу — это сулит крупный выигрыш (срочно покупайте лотерейный билет).

Для мужчины появление на дороге черной кошки тоже различный смысл:

Если кошка шла мимо вас справа налево — ждите хороший день с приятными новостями и событиями (ни в коем случае не прогоняйте животное – на своем хвосте черная кошка несет мужскую удачу).

Если кошка шла слева направо, то таким образом она предостерегает о неприятностях, плохом стечении обстоятельств, конфликтах на работе или в семье.

Другие приметы, связанные с черной кошкой

Черные кошки перебегают дорогу, чтобы напомнить о том, что мир полон неожиданностей и что никогда не знаешь, что может попасться на пути.

Если кошка перебегает дорогу, значит, вы идете в правильном направлении — кошки всегда знают, куда идти.

Кошки всегда перебегают вам дорогу тогда, когда вы спешите куда-то, чтобы напомнить о том, что надо замедлять темп.

Как вести себя при встрече с черной кошкой

Самое главное — сохранять спокойствие и не паниковать. Человек притягивает к себе негатив, даже не задумываясь об этом, просто концентрируясь на дурных мыслях. Избегайте чрезмерной драматизации событий. Это всего лишь кошка, перешедшая дорогу.

Черная кошка может предупредить о необходимости быть аккуратным и осмотрительным, поэтому не пытайтесь спугнуть ее или как-то иначе прогнать.

Защитные ритуалы от черной кошки

