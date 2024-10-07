Дом-слон, храм в Дубровицах и замок в Балашихе: архитектурные шедевры Подмосковья

В материале РИАМО читайте о необычных и красивых зданиях Московской области.

Красивые здания, старинные усадьбы и современные решения в строительстве делают города узнаваемыми и привлекательными. Величественные строения и простые формы в одинаковой мере становятся объектами восхищения, если у здания есть свой стиль, своя история. В Московской области можно найти немало таких произведений архитектурного искусства.

Храм Знамения Пресвятой Богородицы

Фото - © Фотобанк Лори

Этот храм — один из самых необычных в России. Он построен в стиле барокко на рубеже XVII–XVIII веков и в пейзажах среднерусской равнины выглядит непривычно. Имена авторов архитектурного чуда неизвестны — в строительстве участвовали иностранные мастера, приглашенные князем Голицыным.

Отличает храм позолоченная корона на крыше, пышный орнамент, скульптуры апостолов, чисто барочный иконостас — все это делает его абсолютно не похожим ни на один другой в России.

Сегодня церковь восстановлена и отреставрирована, в нее возвращены старинные иконы, которые в годы СССР хранились в музеях. В храме проводятся службы и экскурсии, работает воскресная школа.

Где находится: г. о. Подольск, пос. Дубровицы

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Подмоклово

Фото - © Олег Пученков / Фотобанк Лори

Это здание петровской эпохи. Церковь построили по заказу князя Григория Долгорукого, который был ближайшим сподвижников Петра I.

Здесь тоже есть черты западноевропейского барокко — Петру хотелось возвести храм с архитектурой, похожей на итальянскую. Поэтому в церкви появилась двухсветная ротонда в итальянском стиле, покрытая куполом. Она интересна своим балконом и балюстрадой, на которой стоят фигуры 12 апостолов и четырех евангелистов. Есть версия, что делали эти статуи русские резчики во главе с Иваном Зиминым. К сожалению, часть скульптур была разрушена.

В советское время храм использовался как зернохранилище, а сейчас церковь действующая и сюда можно прийти не только на службу, но и на экскурсию.

Где находится: г. о. Серпухов, дер. Подмоклово

Храм Владимирской иконы Божией Матери

Фото - © Олег Пученков / Фотобанк Лори

Здание этого храма построено в псевдоготическом стиле и тоже в XVIII веке. Храм облицован плитами подмосковного известняка, который называют также «подольским мрамором», и больше похож на средневековый замок принцессы, чем на традиционную православную церковь.

Церковь на этом месте существовала с XVII века и была деревянной. В 1789 году граф Михаил Измайлов, став новым владельцем здешних земель, возвел новый каменный храм. По самой распространенной версии, проект создан скульптором Василием Баженовым. А после смерти любимой жены Марии Нарышкиной граф снес старую церковь и возвел большой храм в память о супруге.

Новое здание состояло из двух храмов: верхнего — в честь Владимирской иконы Божией Матери, и нижнего в подклете — Христорождественского.

Главный вход оформлен двусторонней лестницей. У здания заметна безукоризненная симметрия, а построено оно с использованием нескольких стилей.

В советское время в храме находилась швейная фабрика, потом — склад, а сегодня это действующий храм.

Где находится: г. о. Раменский, с. Быково, ул. Колхозная

Замок в Балашихе

Фото - © Медиасток.рф

Это самый настоящий готический замок с фигурами горгулий, каменными статуями, лестницами на цепях. Здесь проводят экскурсии и даже сдают апартаменты в аренду. Узнать подробности можно на сайте.

Владелец замка и главный дизайнер — Александр Пузанов, который живет неподалеку. Строительство своего шедевра он начал практически с нуля. Все материалы для работы хозяин ищет сам по разным городам и селам.

Крыша замка покрыта чешуей из металла, а статуи как бы держат здание на своих руках. Здесь есть инсталляции из предметов старины и полудрагоценных камней, а полы представляют из себя целые картины из мрамора. В замке можно узнать несколько стилей — готику, стимпанк, модерн.

Где находится: г. о. Балашиха, мкр Никольско-Архангельский, ул. 6-я линия, 2

Ново-Никольский собор в Можайском кремле

Фото - © Фотобанк Лори

Собор и сам кремль — одно из самых интересных мест в Подмосковье. Ново-Никольский собор находится на территории Можайского кремля. Во время строительства были задействованы стены Никольских ворот, относящиеся к XIV веку. Собор строился с перерывами в 1779–1812 годах.

Здание построено в псевдоготическом стиле. На окнах есть ажурные наличники в стиле русской готики, фасады и апсиды украшены шпилями и островерхими кокошниками. При этом, имея величественный вид, внутри храм относительно небольшой.

Во время Великой Отечественной войны здание храма было частично разрушено, но после восстановления в нем возродили службы. В настоящее время здание находится в фонде государственного Бородинского музея.

Где находится: г.о. Можайск, Соборная гора

Дом-телескоп и дом-дракон в Пирогово

Фото - © официальный сайт архитектурной мастерской Тотана Кузембаева

Дом-телескоп с причалом создан мастерской Тотана Кузембаева. Здание построено в 2004 году на территории пансионата «Клязьминское водохранилище» на берегу. Фундаментом для дома служит железобетонная плита, которая опирается на сваи. По диагонали фасада расположена лестница, которая заканчивается остекленным торцом — через него можно смотреть на звездное небо. Кровля сделана из меди, стены выполнены из клееной древесины, снаружи дом отделан лиственницей. Дом жилой, попасть туда нельзя.

Дом-дракон тоже создан специалистами мастерской Тотана Кузембаева. Этот дом не нарушает ландшафта, он как бы течет среди деревьев. Создатели уверяют, что при его строительстве не пострадало ни одно дерево и ни одна колония муравьев. Дом построен в один этаж и имеет галереи-отростки, а его крыша плавно перетекает в газон. С другой стороны здание примыкает к гольф-полю. Благодаря такому решению дом как бы вписывается в природу, не нарушая ее гармонии.

Где находится: г.о. Мытищи, пансионат «Клязьминское водохранилище»

Дом-слон в Подмосковье, деревня Островцы

Фото - © Владимир Сергеев / Фотобанк Лори

Этот дом начали строить в 2009 году. Его автором стал архитектор Сергей Кожуро, который представляет проектно-строительную компанию Studio Arch Design. Облик дома вдохновлен изображением индийского слона на упаковке чая. Построено здание по технологии несъемной опалубки с использованием пенополистирольных блоков.

Дом на самом деле представляет собой слона, спина которого украшена попоной и является крышей. Вход в дом находится внутри хобота, а этажи соединяет винтовая лестница. На лобной части расположен орнамент в индийском стиле, который спускается на хобот и переходит в рамаянские узоры.

Сейчас дом выставлен на продажу.

Где находится: г.о. Раменский, дер. Островцы, 82А

Дом-куб в Княгинино

Фото - © *Meta (владеет Facebook, Instagram и Threads) признана в России экстремистской организацией и запрещена./фото со страницы Юлии Чичериной в соцсети Facebook*

Дом необычной кубической формы построен в 2010 году мужем певицы Юлии Чичериной, который является архитектором. Дом спроектирован в форме куба с 24 треугольными проемами, в 23 из которых установлены окна из зеркального стекла, а в одном располагается стеклянная входная дверь.

Сама Чичерина называет свой космический дом не столько домом, сколько творческой лабораторией.

Здание состоит из пенополистирольных блоков. Снаружи оно обшито стекломагниевыми листами, которые не горят и не пропускают влагу. Внутри — четыре уровня, а на крыше можно устраивать концерты.

Где находится: г.о. Клин, дер. Княгинино