Димитриевская родительская суббота: как поминать усопших родственников и чего делать нельзя

Димитриевская родительская суббота — как поминать усопших и чего делать нельзя

Какого числа Димитриевская родительская суббота в 2025 году

Фото - © РИА Новости, Егор Еремов

В 2025 году Димитриевскую родительскую субботу православные отмечают 1 ноября (по старому стилю это 19 октября). Праздник является переходящим, то есть дата каждый год меняется. Она зависит от того, на какой день выпадет день памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Его отмечают всегда 8 ноября (или 26 октября по старому стилю), а Димитриевская суббота выпадает на субботу перед ним. Если день памяти великомученика Димитрия Солунского приходится тоже на субботу, родительской все равно считается предыдущая.

Как появился праздник поминовения усопших

Фото - © Медиасток.рф

Поминовение усопших совершается в РПЦ с конца XIV века. В 1380 году произошла великая битва на Куликовом поле, победа в которой во многом повлияла на формирование русского национального сознания. Преподобный Сергий Радонежский дал благословение Дмитрию Донскому на эту битву, а также предрек победу.

Однако ни одна война не обходится без жертв. Согласно летописям, на Куликовом поле пали в честном бою десятки тысяч лучших сынов русского народа. Дмитрий Донской потерял много близких соратников и единомышленников. Поэтому в ближайшую субботу к 8 ноября, ко дню памяти его небесного заступника и покровителя русского войска — великомученика Димитрия Солунского, — князь Дмитрий установил особое поминовение воинов. Со временем помимо погибших воинов православные стали поминать всех почивших христиан.

Традиции Димитриевской родительской субботы

Фото - © Денис Гуков/РИА Новости

Традиции Димитриевской родительской субботы уходят корнями далеко в прошлое. Готовиться к этому дню начинали еще в пятницу — она называлась «поминальной» (по-другому — «кутьей»). Женщины убирали жилище, а вечером всей семьей шли в баню, чтобы оставить там для почивших предков теплую воду и свежий веник.

В саму субботу было принято накрывать стол. Чем он был богаче обставлен разными блюдами, тем лучше. По традиции, готовили в основном мясные блюда (в некоторых регионах даже закалывали бычка или барана), а также блины. В качестве напитка варили кисель. Часть мясных блюд обязательно отдавали бедным и нуждающимся.

Существовала также традиция оставлять для умерших какую-либо чистую одежду в надежде, что их души посетят дом.

Как правильно поминать усопших родственников

Фото - © Медиасток.рф

День родительской субботы у всех верующих начинается с посещения храма. Православные приходят на устроенную божественную литургию и специальную заупокойную службу — парастас. В церкви нужно подать записку «О упокоении», где стоит вписать все имена усопших родных и близких.

Вместе с запиской можно принести с собой кутью или другие продукты — чтобы освятить их, а потом съесть дома за вечерней трапезой или отдать их бедным.

После церковной службы верующие идут на кладбище, чтобы посетить могилы своих близких. На местах захоронения стоит навести порядок и зажечь лампадку. Далее можно помолиться своими словами.

После возвращения домой нужно накрыть стол и посидеть за ним с близкими, беседуя о семейных делах и вспоминая умерших родных. Можно вспомнить какие-то милые привычки, которые были им свойственны, любимые фразы, манеры или ситуации из прошлого. Главное — никаких слез. А вот молитва должна прозвучать.

В некоторых регионах существует обычай ставить за стол один свободный стул, а также столовые принадлежности. Это делается потому, что люди верят: усопшие незримо присутствуют среди нас.

Чего нельзя делать в родительскую субботу

Фото - © РИА Новости, Денис Гуков