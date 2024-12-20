Детские праздники и вечеринки для взрослых: где в Москве отпраздновать Новый год 2025

В материале РИАМО читайте о том, где можно провести новогоднюю ночь в Москве — отметить праздник в ресторане в кругу семьи или устроить шумную вечеринку в формате «все свои».

Семейный формат

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Новый год — семейный праздник, время собраться всей семьей, поздравить друг друга и дождаться чуда от Деда Мороза. Рестораны Москвы предлагают услуги для любого возраста и на любой вкус — можно провести новогоднюю ночь вне дома, посещать спектакли и мастер-классы или просто заказать блюда к новогоднему столу, оставив время на себя и родных.

Ресторан Ribambelle

Ribambelle — это место, созданное для того, чтобы делать семьи счастливее. В Москве есть несколько заведений сети, где можно не только вкусно поужинать или пообедать, но и приятно провести время. К Новому году Ribambelle подготовил множество активностей для детей и всей семьи — уже проходят и будут идти до 7 января вечеринки, спектакли, а также мастер-классы по росписи футболок, приготовлению клубники в шоколаде и прочих кулинарных шедевров. К праздничному столу здесь можно заказать все необходимое.

Сайт: https://ribambelle.ru/

Ресторан Turandot

Новогоднюю ночь в этом ресторане встретят в атмосфере Китая. Программа подготовлена и для взрослых, и для детей. Маленьких гостей будут развлекать аниматоры. Взрослых тоже ждут сюрпризы — к ним заглянут Дед Мороз и Снегурочка. Шеф-повар порадует изысканными блюдами, а на сцене выступят Полина Гагарина и группа «Уматурман». Для вечеринки предусмотрен дресс-код в стиле Поднебесной.

Сайт: https://www.turandot-palace.ru/novyj-god/

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Ресторан Villa Pasta

Здесь можно отметить Новый год в семейной атмосфере. В ресторане на Большой Дмитровке 22 декабря пройдет новогоднее шоу для детей, а 31 декабря там можно встретить Новый год в стиле «ретро». Будет звучать живая музыка, пройдут конкурсы и розыгрыш призов и, конечно, детей и взрослых порадуют Дед Мороз и Снегурочка.

Сайт: https://villa-pasta.ru/

Ресторан Erti

Гостей ждет настоящее грузинское застолье, танцы до утра и новое меню от шеф-повара. Праздник в новогоднюю ночь в ресторане пройдет в стиле «Многогранная Грузия». Скучно не будет никому — помимо музыки, танцев, шоу и конкурсов, гости познакомятся с грузинскими традициями и современной грузинской кухней. Для детей подготовлено специальное меню. Начало в 22:00.

Сайт: https://ertimoscow.ru/ny-2025/

Шумные вечеринки

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Любители шумных вечеринок и больших компаний могут встретить Новый год не только в загородном доме, но и в ночных клубах Москвы. Уточнять программу праздника лучше непосредственно в клубе. Кроме того, встретить Новый год можно в необычном формате — например, в атмосфере карнавальной ночи или в стиле «Аватара».

Ночные клубы

В ночных клубах можно ярко и громко встретить 2025 год. Например, в VK Gipsy обещают программу с Анной Асти, а также гимнасток, гоу-гоу, ростовых кукол и выступление кавер-групп.

Клуб «16 Тонн» предлагает встречать Новый год в компании с Линдой, а клуб Алексея Козлова на Маросейке приглашает отметить праздник в компании джаз-бэнда под руководством Светланы Жаворонковой и Ильи Попова.

В гастроквартале «Заварка» хэдлайнерами новогодней ночи станут рэперы Jakone & A.V.G. Они же выйдут на сцену в Soho Rooms к 3:00 1 января сразу после Сосо Павлиашвили.

Новый год с шоу-программой

В Москве сразу на четырех площадках пройдут настоящие шоу с погружением в мир «Аватара» и посещением бала-маскарада — каждый может выбрать то, что ему по вкусу. Для проведения шоу выбраны рестораны Arbat 21, Triumph Event Hall, Safisa и VK Stadium. Именно здесь организаторы смогли создать яркий и волшебный мир новогодних фантазий.

В стоимость билета на Новый год входит фуршет и ужин с закусками, горячим и десертами, а также FREE BAR c алкогольными и безалкогольными напитками на протяжении всего мероприятия.

Сайт: https://www.newyearnight.ru/

Фото - © rivertickets.ru

Новый год на воде

Необычным Новый год станет, если встретить его на борту теплохода-ресторана River Palace. В 20:30 теплоход отходит от причала «Фрунзенская набережная». Гостей ждет банкет и развлекательная программа: выступления артистов, живая музыка, мимы, бумажное шоу, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, лотерея с ценными призами, а также пирамида из шампанского, шоу барабанщиц и дискотека. Теплоход считается одним из самых комфортабельных судов Восточной Европы.

Сайт: ttps://rivertickets.ru/bilety-na-novogodnyuyu-noch-vstrecha-novogo-goda-na-teplokhode-v-moskve-s-banketom-i-razvlekatelnoj-programmoj.html

Новогодняя ночь в караоке

Новый год можно встретить в караоке. Например, в премиальном караоке-клубе Grammy’s, в клубах N-Joy, City Voice, Forte&Piano или Semenov.

В клубах подготовлены развлекательные программы, призы и конкурсы, а Дед Мороз со Снегурочкой ждут своего часа, чтобы поздравить всех любителей петь с Новым годом. В клубах обычно есть отдельные залы, лофты, а качественный звук обеспечивает профессиональное оборудование. Можно будет спеть в паре с новогодним волшебником и сделать Новый год-2025 незабываемым.

Лофты в Москве на Новый год

Если сидеть доме нет желания, но встретить Новый год хочется в формате «Все свои», то можно арендовать лофт. Туда можно заказать кейтеринг, позвать аниматоров или развлекаться самим и в целом организовать тот отдых, который будет идеальным именно для вас. Лофты в разных стилях (с баром с розовым мехом, неоновые, для игроманов и в стиле любимых фильмов) можно арендовать на сайте loftforparty.ru или выбрать варианты здесь.

Условия аренды и возможности каждой локации нужно уточнять по телефону.

Во сколько обойдется встреча Нового года в Москве

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Стоимость встречи Нового года вне дома в Москве будет зависеть от формата мероприятия, статуса заведения и разнообразия новогоднего банкета. Сэкономить больше всего можно при аренде лофта, ведь там наполнение праздника полностью зависит от вас. Тут цены стартуют от 4 тысяч с человека. За Новый год в ресторанах и клубах придется заплатить от 12 до 100 тысяч рублей с человека, в зависимости от локации.