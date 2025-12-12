Детские новогодние елки в Москве: 10 ярких шоу, спектаклей и квестов

В материале РИАМО рассказываем об увлекательных детских представлениях, на которые можно сходить в преддверии Нового года и в новогодние каникулы.

1. «История игрушек» в «Острове мечты», 0+

В концертном зале «Москва» в «Острове мечты» юных зрителей ждет премьера 2025 года – новогоднее представление «История игрушек». Главные персонажи театрализованного представления – анимационные герои телеканала «МУЛЬТ»: Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. Новогодняя сказка «История игрушек» – не просто спектакль, а грандиозное шоу с рекордным бюджетом более 500 миллионов рублей, в котором будут участвовать больше 200 артистов. В программе – спецэффекты и видеография, магия иллюзий, воздушные трюки, интерактивы с гигантскими надувными игрушками – и, конечно же, встреча с настоящим Дедом Морозом.

Кроме того, в концертном зале «Москва» маленьких посетителей ждут аниматоры, праздничные фотозоны и ярмарка сувениров и сладостей.

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта

Где: г. Москва, проспект Андропова, д. 1

Стоимость билетов: от 710 р (дети до 3 лет могут пройти бесплатно и сидеть на коленях у взрослого)

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте продюсерского центра «Седьмая радуга».

2. «К звездам! Миссия: Снеговики в космосе» на Мосфильме, 0+

Фото - © скриншот

На главной киностудии страны подготовили новое представление «К Звездам! Миссия: Снеговики в космосе» – остросюжетную новогоднюю сказку с масштабными декорациями, яркими костюмами, огромными экранами, новейшими спецэффектами, авторской хореографией и специально написанной оркестровой музыкой. В центре сюжета – супергерои Снеговики, отважные помощники Деда Мороза, которые способны покорить космос и достать даже звезду с неба для исполнения желаний.

Также юные зрители смогут поучаствовать в киновикторине с призами и подарками, посетить «Рождественскую деревню» с анимационной программой и отправить письмо Деду Морозу. Рекомендованный возраст для посещения: от 4 до 12 лет. Дети до 14 лет на территорию киностудии без сопровождении взрослого не допускаются.

Где: г. Москва, ул. Мосфильмовская д. 1 стр 4

Стоимость: от 700 рублей (дети до 2 лет могут пройти без билета)

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

3. Рождественская сказка «Новая Звезда» в Храме Христа Спасителя, 0+

Фото - © Интербал

Рождественская сказка «Новая Звезда» расскажет маленьким зрителям о самых важных вещах и вечных ценностях. Где искать настоящее счастье? Что значит быть другом? Что важнее, чем все богатства и желания? «Новая звезда» позволит юным зрителям погрузиться в мир приключений, где каждый волен сам быть творцом своего счастья и делиться им с окружающими. Не обойдется и без современных технологий: воображение поразят оживающие на глазах декорации, масштабные медиаэкраны, световые проекции и яркие костюмы. Перед представлением посетителей ждет анимационная программа с играми и конкурсами.

Продолжительность: 60 минут без антракта

Где: г. Москва, ул. Волхонка, 15, Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

Стоимость: от 1750 рублей. Дети до 3 лет могут бесплатно пройти по одному билету со взрослым без права занимать отдельное посадочное место (при себе иметь документы, подтверждающие возраст ребенка). Дети старше 6 лет могут попасть на представление без сопровождения взрослых. Их берут под свою опеку администраторы зала – помогают раздеться, сопровождают в игровую зону, сажают в зал. После представления их провожают к месту встречи с родителями.

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

4. «Новый год на ферме. Резиденция Деда Мороза» на ВДНХ, 0+

Маленьких посетителей ВДНХ ждет новогодняя сказка с настоящим северным оленем, который живет в резиденции Деда Мороза. В честь Нового года здесь организуют уникальный семейный спектакль-квест «Волшебные звери Деда Мороза» – интерактивное действо, где каждый гость становится главным участником приключения. В программе – интересные испытания, знакомство с животными, зажжение огней на праздничной елке, хороводы, творческие мастер-классы и встреча с самим Дедом Морозом. Также можно отведать фирменную кашу Деда Мороза и фермерские угощения.

Где: Проспект Мира 119 стр. 45

Стоимость: от 2500 рублей

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

5. «Ученая семейка и Новый год!» в Центральном Доме Актера, 4+

Фото - © Сайт «Яндекс.Афиша»

Новогодняя научная елка для детей «Ученая семейка и Новый год!» позволит юным исследователям совершить путешествие в Арктику. Участники шоу попадут в атмосферу семейного праздника, поучаствуют в арктических приключениях, пройдут хороводом вокруг виртуальной елки, узнают, что представляет из себя Арктика и какие научные открытия с нею связаны, а кроме того, увидят множество увлекательных опытов и получат полезные подарки – научные наборы. Рекомендуемый возраст участников – от 4 до 10 лет.

Продолжительность: 60 минут

Где: г. Москва, Старый Арбат д.35

Стоимость: от 2400 рублей

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

6. «Бабкины сказки. Как Дед Мороз и Водяной Новый год встречали» в Театре «Русская песня», 6+

Фото - © Максим Блинов/РИА Новости

В центре сюжета невероятное происшествие – Водяной, поссорившись с Дедом Морозом, заморозил его, и Новый год оказался под угрозой срыва! Исправлять ситуацию придется внучке Снегурочке, а помогут ей в этом лесные жители и скоморохи Морозяки. Удастся ли им спасти праздник? Веселые Морозяки увлекут маленьких зрителей в захватывающее путешествие по русской культуре – с народными играми, танцами и загадками.

Где: г. Москва, Олимпийский пр., д. 14

Стоимость: от 900 рублей (дети до 3 лет проходят на спектакль без предоставления отдельного места и размещаются на коленях у родителей)

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

7. Шоу «Богатыри» в Театре на Цветном, 6+

Четыре могучих богатыря с разных сторон света объединят свои силы, чтобы вступить в борьбу с коварными злодеями – Соловьем-разбойником и хитроумным Альфредом. А на помощь богатырям придут сказочные персонажи: Луна-балерина, парящая в сиянии волшебных лучей, и Птица Гамаюн, мудрая хранительница древних тайн. Маленьких зрителей ждет интерактивное представление со впечатляющими акробатическими номерами, масштабными гигантскими декорациями и фантастическими костюмами, создающими иллюзию настоящей сказки.

Продолжительность: 120 минут

Где: г. Москва, Цветной бульвар, 11с.2

Стоимость: от 3500 рублей

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

8. Детский новогодний балет «Щелкунчик» в Москонцерт Холле, 0+

Фото - © Сергей Пятаков/РИА Новости

Москонцерт предлагает юным зрителям шоу-спектакль, основанный на великом балете П.И. Чайковского и специально адаптированный для детей. Шоу представят артисты Государственного московского театра балета классической хореографии под руководством Элика Меликова («La Classique» Moscow Ballet). Перед началом спектакля юных зрителей в фойе Москонцерт Холла ждет сказочная интермедия с участием Деда Мороза, Снегурочки и артистов театра.

Продолжительность: 70 минут

Где: г. Москва, ул. Каланчевская д.33

Стоимость: от 800 рублей

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «ТикетЛенд».

9. «Двенадцать месяцев» в концертном зале «Останкино», 3+

Фото - © Сайт «Яндекс.Афиша»

Музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев» поставлен по знаменитой сказке писателя Самуила Маршака. В знакомой всем с детства удивительной и поучительной истории юной девочке приходится познакомиться с братьями-месяцами, чтобы разыскать букет подснежников посреди студеного зимнего леса. Перед началом представления юных зрителей встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые устроят интерактивную программу: веселые игры, хоровод вокруг елки и множество других увлекательных забав.

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта

Где: г. Москва, ул. Академика Королева, 15, корп. 2

Стоимость: от 500 рублей

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».

10. «Всесоюзная елка – 90 лет» в Колонном зале Дома Союзов, 6+

Юбилейная елка в Колонном зале Дома Союзов – это путешествие на 90 лет назад, в декабрь 1936 года, когда зажглись огни первой Всесоюзной новогодней елки страны. На представлении будет воссоздана атмосфера исторического праздника: от декораций и костюмов эпохи до музыкального сопровождения с живым оркестром. При этом представление обретет современное звучание благодаря цифровым героям и интерактивным элементам. Детей ждет встреча с первым Дедом Морозом СССР Михаилом Гаркави и парадом из двенадцати национальных зимних Дед Морозов – волшебников, а также увлекательное взаимодействие с искусственным интеллектом ИИ Звездочкой и другими высокотехнологичными персонажами. Рекомендуемый возраст зрителей – от 6 до 12 лет.

Продолжительность: 70 минут

Где: Большая Дмитровка, 1

Стоимость: от 3000 рублей. На каждого зрителя нужно приобрести билет, вне зависимости от возраста. Дети и подростки (до 18 лет) без сопровождения взрослых в зрительный зал не допускаются.

Узнать расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Яндекс.Афиша».