День зимнего солнцестояния 2025: приметы, традиции и чего не стоит делать
Зимнее солнцестояние: самый короткий день и астрономическая зима
Зимнее солнцестояние, говоря простыми словами, происходит тогда, когда полушарие Земли отклоняется от Солнца на максимально возможное расстояние, а потому получает минимальное количество солнечного света.
В зависимости от того, о каком именно полушарии идет речь, день зимнего солнцестояния происходит в разное время. Так, в Северном полушарии этот день выпадает на 21 декабря, а в Южном в это время будет летнее солнцестояние, там жители будут наблюдать самый длинный день в году. Когда же в Северном полушарии 21 июня наступит летнее солнцестояние, в Южном наступит момент зимнего солнцестояния и самой длинной ночи.
День зимнего солнцестояния – самый короткий день в году и самая длинная ночь. Светло в этот день будет всего около семи часов, наступит астрономическая зима.
Сам термин «солнцестояние» связан с тем фактом, что за несколько дней до и спустя несколько дней после солнцестояния Солнце буквально «стоит» в небе на одном и том же месте.
Интересно, что в этот же самый момент за Полярным кругом начинается полярная ночь – Солнце пропадет с неба. В некоторых регионах она продлится до двух месяцев.
Традиции дня зимнего солнцестояния
Традиции отмечать день зимнего солнцестояния корнями уходят глубоко в древность. Наши предки славяне, например, в этот день отмечали День бога зимнего Солнца – Коляды. Считалось, что в это время добро побеждает любое зло. Чтобы привлечь все самое хорошее в свою жизнь, было принято одеваться в яркую одежду, а мужчины, например, предпочитали шкуры зверей. Нарядившись, наши предки ходили по гостям, заглядывая к соседям, восхваляли друг друга и желали процветания и богатства. А самому богу Солнца посвящали песни, где восхваляли и его тоже.
Принято было печь пироги и выставлять на улицу около дома обрядовых кукол, которые защищали от сил зла. Считалось, что день солнцестояния – энергетически насыщенный, когда границы между мирами становятся тонкими.
Дома было принято украшать сеном и еловыми веточками. Также этот день стоило проводить с позитивными эмоциями, запрещалось думать о плохом. Славяне считали, что от того, как именно пройдет этот день, зависит весь следующий год.
Что нужно сделать в день зимнего солнцестояния
В настоящее время день солнцестояния не такой популярный, как прежде, однако некоторые традиции все-таки остаются в силе, правда, немного видоизменились.
Избавиться от плохих мыслей
Прежде всего, накануне дня солнцестояния стоит избавиться от всякого негатива, который успел накопиться за прошедший год. Для этого можно воспользоваться проверенным способом: написать на листке бумаги все плохие мысли, которые связаны с прошедшими событиями в течение года, а затем сжечь его. Сделать это нужно на закате перед днем солнцестояния. Считается, что человек после такого несложного «ритуала» буквально ощутит, как у него упала гора с плеч.
Еще один интересный способ очиститься от накопившегося груза плохих мыслей и проблем – принятие ванны. Стоит наполнить ванну водой, по желанию можно добавить любимые косметические аромамасла, соль, пену, чтобы процедура стала еще приятнее. Также стоит зажечь несколько любых свечей и выключить свет. Затем нужно лечь в горячую воду, закрыть глаза и мысленно «пробежаться» по всем событиям, которые вызывают негативные эмоции. Когда вспомнить больше уже будет нечего, стоит вылезти из воды и спустить ее, отпуская вместе с этим и свои плохие мысли.
Загадать желание
В прошлом наши предки загадывали желание таким образом: на рассвете нужно было повернуться лицом в сторону востока и проговорить подробно то, что хотелось бы получить. Сейчас, конечно, процесс можно упростить: в любое время, накануне дня солнцестояния, написать на листке бумаги все, о чем мечтается, и убрать в укромное место.
Провести уборку дома и поставить елку
Накануне нужно провести уборку дома, избавиться от хлама и ненужных вещей. Поскольку скоро уже Новый год, можно именно накануне дня солнцестояния украсить свое жилище, нарядить елку.
Провести время с близкими
Желательно, чтобы в день солнцестояния в доме было очень светло. Если уже висят новогодние гирлянды – можно их тоже включить.
Стоит пригласить в гости своих друзей, родных и близких. Провести время вместе можно дома, готовя глинтвейн или любые иные блюда, которые содержат в своем составе цитрусовые. Стоит уделить внимание выпечке: пироги и вообще какая-либо выпечка обладают добрым духом и укрепляют отношения – так считалось издавна. А когда еще, если не в самый короткий день в году, стоит наполнять свою жизнь светом?
Выйти на прогулку
Многие призывают в день солнцестояния не сидеть дома в четырех стенах, а выйти на улицу. Как минимум стоит пройтись по ближайшему парку, а еще лучше – отправиться на каток, где звучит музыка, много людей и веселья.
Чего нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Оставаться в одиночестве
Считается, что в день, когда наступает астрономическая зима, не стоит оставаться одному. Можно позвонить старым друзьям, которых давно не видели, и предложить им прогуляться. Или навестить своих близких, ну или просто заглянуть в соседу и спросить его, как дела.
Гулять в темноте
После наступления сумерек гулять нежелательно, лучше провести на воздухе часы в светлое время суток.
Гадать
Также считается, что день солнцестояния – не лучшее время для гаданий, а также для нахождения в темноте. Следует, наоборот, наполнять пространство светом.
Ругаться
Конечно, стоит избегать любой агрессии и ссор, особенно с близкими людьми. Нужно попробовать помириться с теми, с кем были в ссоре.
Переутомляться
Не стоит нагружать себя лишней работой и вообще заниматься тем, что приведет к переутомлению. Даже у наших питомцев в этот день может быть повышенная сонливость и отсутствие активности. Солнечного света стало гораздо меньше, а потому мы чувствуем себя менее энергичными.
Кто-то даже может заметить за собой некоторую степень депрессивности – этого не стоит пугаться и пытаться себя намеренно развлекать. Лучше просто отдохнуть за просмотром любимого фильма в компании близких людей или прогуляться на свежем воздухе.
Приметы в день зимнего солнцестояния
До нынешних дней дошли некоторые приметы, которые были популярны у наших предков. Так, считалось, что погода в день солнцестояния будет такой же, как под Новый год – 31 декабря.
Если в этот день будет стоять сильный ветер – впереди нас ожидают метели и морозы. Если же небо будет ясное, а солнце порадует яркими лучами – на Святки будет так же хорошо, зато весну придется подождать, она наступит позднее, чем обычно.
Если увидели иней – это к богатому урожаю в грядущем году, а выпавший снег подарит снежный остаток зимы.