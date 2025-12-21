День зимнего солнцестояния 2025: приметы, традиции и чего не стоит делать

В материале РИАМО рассказываем о самом коротком световом дне в году и о приметах зимнего солнцестояния.

Зимнее солнцестояние: самый короткий день и астрономическая зима Фото - © Freepik Зимнее солнцестояние, говоря простыми словами, происходит тогда, когда полушарие Земли отклоняется от Солнца на максимально возможное расстояние, а потому получает минимальное количество солнечного света. В зависимости от того, о каком именно полушарии идет речь, день зимнего солнцестояния происходит в разное время. Так, в Северном полушарии этот день выпадает на 21 декабря, а в Южном в это время будет летнее солнцестояние, там жители будут наблюдать самый длинный день в году. Когда же в Северном полушарии 21 июня наступит летнее солнцестояние, в Южном наступит момент зимнего солнцестояния и самой длинной ночи. День зимнего солнцестояния – самый короткий день в году и самая длинная ночь. Светло в этот день будет всего около семи часов, наступит астрономическая зима. Сам термин «солнцестояние» связан с тем фактом, что за несколько дней до и спустя несколько дней после солнцестояния Солнце буквально «стоит» в небе на одном и том же месте. Интересно, что в этот же самый момент за Полярным кругом начинается полярная ночь – Солнце пропадет с неба. В некоторых регионах она продлится до двух месяцев.

Традиции дня зимнего солнцестояния Фото - © Виктор Толочко/РИА Новости Традиции отмечать день зимнего солнцестояния корнями уходят глубоко в древность. Наши предки славяне, например, в этот день отмечали День бога зимнего Солнца – Коляды. Считалось, что в это время добро побеждает любое зло. Чтобы привлечь все самое хорошее в свою жизнь, было принято одеваться в яркую одежду, а мужчины, например, предпочитали шкуры зверей. Нарядившись, наши предки ходили по гостям, заглядывая к соседям, восхваляли друг друга и желали процветания и богатства. А самому богу Солнца посвящали песни, где восхваляли и его тоже. Принято было печь пироги и выставлять на улицу около дома обрядовых кукол, которые защищали от сил зла. Считалось, что день солнцестояния – энергетически насыщенный, когда границы между мирами становятся тонкими. Дома было принято украшать сеном и еловыми веточками. Также этот день стоило проводить с позитивными эмоциями, запрещалось думать о плохом. Славяне считали, что от того, как именно пройдет этот день, зависит весь следующий год.

Что нужно сделать в день зимнего солнцестояния Фото - © Adobe Stock В настоящее время день солнцестояния не такой популярный, как прежде, однако некоторые традиции все-таки остаются в силе, правда, немного видоизменились. Избавиться от плохих мыслей Прежде всего, накануне дня солнцестояния стоит избавиться от всякого негатива, который успел накопиться за прошедший год. Для этого можно воспользоваться проверенным способом: написать на листке бумаги все плохие мысли, которые связаны с прошедшими событиями в течение года, а затем сжечь его. Сделать это нужно на закате перед днем солнцестояния. Считается, что человек после такого несложного «ритуала» буквально ощутит, как у него упала гора с плеч. Еще один интересный способ очиститься от накопившегося груза плохих мыслей и проблем – принятие ванны. Стоит наполнить ванну водой, по желанию можно добавить любимые косметические аромамасла, соль, пену, чтобы процедура стала еще приятнее. Также стоит зажечь несколько любых свечей и выключить свет. Затем нужно лечь в горячую воду, закрыть глаза и мысленно «пробежаться» по всем событиям, которые вызывают негативные эмоции. Когда вспомнить больше уже будет нечего, стоит вылезти из воды и спустить ее, отпуская вместе с этим и свои плохие мысли. Загадать желание В прошлом наши предки загадывали желание таким образом: на рассвете нужно было повернуться лицом в сторону востока и проговорить подробно то, что хотелось бы получить. Сейчас, конечно, процесс можно упростить: в любое время, накануне дня солнцестояния, написать на листке бумаги все, о чем мечтается, и убрать в укромное место. Провести уборку дома и поставить елку Накануне нужно провести уборку дома, избавиться от хлама и ненужных вещей. Поскольку скоро уже Новый год, можно именно накануне дня солнцестояния украсить свое жилище, нарядить елку. Провести время с близкими Желательно, чтобы в день солнцестояния в доме было очень светло. Если уже висят новогодние гирлянды – можно их тоже включить. Стоит пригласить в гости своих друзей, родных и близких. Провести время вместе можно дома, готовя глинтвейн или любые иные блюда, которые содержат в своем составе цитрусовые. Стоит уделить внимание выпечке: пироги и вообще какая-либо выпечка обладают добрым духом и укрепляют отношения – так считалось издавна. А когда еще, если не в самый короткий день в году, стоит наполнять свою жизнь светом? Выйти на прогулку Многие призывают в день солнцестояния не сидеть дома в четырех стенах, а выйти на улицу. Как минимум стоит пройтись по ближайшему парку, а еще лучше – отправиться на каток, где звучит музыка, много людей и веселья.

Чего нельзя делать в день зимнего солнцестояния Фото - © Pixabay Оставаться в одиночестве Считается, что в день, когда наступает астрономическая зима, не стоит оставаться одному. Можно позвонить старым друзьям, которых давно не видели, и предложить им прогуляться. Или навестить своих близких, ну или просто заглянуть в соседу и спросить его, как дела. Гулять в темноте После наступления сумерек гулять нежелательно, лучше провести на воздухе часы в светлое время суток. Гадать Также считается, что день солнцестояния – не лучшее время для гаданий, а также для нахождения в темноте. Следует, наоборот, наполнять пространство светом. Ругаться Конечно, стоит избегать любой агрессии и ссор, особенно с близкими людьми. Нужно попробовать помириться с теми, с кем были в ссоре. Переутомляться Не стоит нагружать себя лишней работой и вообще заниматься тем, что приведет к переутомлению. Даже у наших питомцев в этот день может быть повышенная сонливость и отсутствие активности. Солнечного света стало гораздо меньше, а потому мы чувствуем себя менее энергичными. Кто-то даже может заметить за собой некоторую степень депрессивности – этого не стоит пугаться и пытаться себя намеренно развлекать. Лучше просто отдохнуть за просмотром любимого фильма в компании близких людей или прогуляться на свежем воздухе.