День Семистрельной иконы Божьей Матери: история, чудеса, как молиться

В материале РИАМО, рассказываем об одной из самых почитаемых икон в православном мире.

26 августа совершается празднование Семистрельной иконе Божьей Матери. Это один из самых почитаемых в православии образов. Он имеет достаточно богатую историю и с ней связывают много чудес. В материале рассказываем, что следует знать об этой иконе.

История обретения Семистрельной иконы Божьей Матери

Фото - © Wikipedia.org

Первообраз иконы, как считается, происходит из Тошенской Иоанно-Богословской церкви в окрестностях Вологды на берегу реки Тошни. По преданию, икона была обретена крестьянином Кадниковского уезда, который нашел ее на колокольне церкви, где по ней ходили, то есть принимали ее за обычную доску. Говорят, что во сне он услышал глас Божий и по его велению поднялся на колокольню, где и обнаружил образ. Крестьянин этот был хромой, и икона принесла ему исцеление от недуга.

Особенно икона прославилась в 1830 году, когда в Вологде свирепствовала холера. После 1917 года икона исчезла из Иоанно-Богословской церкви.

В настоящее время икона находится в Свято-Лазаревской церкви в Вологде. В этом храме икона стала находиться с 1945 года, после Великой Отечественной войны.

Икона имеет древнее происхождение (в изданиях XIX века указывается, что ей не менее 600 лет). Образ был написан на холсте, наклеенном на доску, что позволяет датировать его XVIII веком (возможно, он был сделан с неизвестного образа XVII века). Богородица изображена пронзенной семью стрелами.

Иконография сходна с иконой Богородицы «Умягчение злых сердец» или «Симеоново проречение», которая имеет свои особенности — по три меча (стрелы) располагаются слева и справа от Богородицы и один снизу. Обе иконы в настоящее время считаются разновидностями одного иконографического типа.

Какое значение имеет Семистрельная икона Божьей Матери

Фото - © Игорь Онучин/РИА Новости

О значении Семистрельной иконы говорит само ее название. Семь стрел, изображенных на ней, — напоминание о словах святого Симеона Богоприимца. Когда Христу было сорок дней, Его земные родители по традиции пришли с Младенцем в храм. Там их ожидал древний старец, который, как сказано в Евангелии, предупредил Богородицу о том, что ждет Иисуса и что Ей «Самой оружие пройдет душу». Симеон имел в виду то горе, которое предстоит испытать матери, видя страдания и смерть Сына на кресте. Стрелы символизируют Ее внутреннюю голгофу в тот момент, когда Христос находится на Голгофе Иерусалимской. Их количество указывает на глубину и полноту перенесенной скорби.

Второе значение иконы Семистрельная связано с грехами человеческими. Семь мечей или стрел — семь грехов, которые причиняют Богородице боль.

В каких случаях нужно обращаться к Семистрельной иконе

Фото - © Медиасток.рф

Поскольку Семистрельная – средоточие материнской боли и страданий, молитва перед ней может стать поддержкой для матери, просящей за своих детей, которые оказались в беде. Икона отражает восприятие Пречистой человеческого греха и в то же время дает надежду на прощение Господа. А значит, молитва перед ней может помогать идти по пути покаяния и борьбы со своими пороками.

Этот образ напоминает о том, что Богоматерь видит внутренний мир и помышления каждого человека. А значит, перед ним можно просить у Пречистой избавления от злобы как для себя, так и для своих врагов и недоброжелателей. И, конечно, перед Семистрельной иконой можно молиться обо всем, помня, что Богородица не оставляет без внимания нужды, горести и потребности тех, кто искренне верит и надеется на помощь Божью.

Стоит помнить, что сама по себе икона не защищает от недугов и бед, от злобы и ошибок. Но помощь можно получить, если не относиться к иконе потребительски, а самостоятельно работать над собой и быть готовым приложить усилия. Если человек, понимая, что сам не справляется с ситуацией, искренне и от всей души будет просить у Богородицы поддержать и направить, то получит помощь. Если человек, понимая, что оказался на краю пропасти, протянет руку к Божьей Матери, то Она удержит его от падения.

Икона избавляет верующих от сглаза, порчи и проклятий, примиряет врагов, дарит удачу в праведных начинаниях. Истовая молитва перед святыней приносит в душу мир, спокойствие и радость, облегчает душевные и телесные страдания, способствует искреннему раскаянию.

Где можно расположить икону в доме

Фото - © Светлана Попова / Фотобанк Лори

Традиционно подобный образ располагают напротив входной двери, чтобы лик Богородицы был обращен ко всем, кто входит в жилище. Это охранит дом от нежеланных гостей, завистников и неприятелей.

Икона размещается в домашнем иконостасе, посредине иконостаса, рядом с иконой Иисуса Христа, но не выше.

Можно размещать в любой комнате, кроме туалета и ванной.

Разрешается помещать святыню в изголовье кровати, можно повесить над кроватью ребенка.

Важно помнить, что соседство с фотографиями, картинами, бытовой техникой недопустимо.

Можно носить икону на груди, вместе с нательным крестиком.