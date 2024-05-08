День Победы 2024 в Подмосковье: стрельба, катание на танках, концерты и военные игры

В материале РИАМО рассказываем, где в Московской области пройдут мероприятия в честь 79-й годовщины Победы.

В День Победы в Московской области главной площадкой праздника станет парк «Патриот», где пройдут концерты, выставки, исторические реконструкции и многое другое. В парках региона также подготовлены праздничные программы, и в каждом городском округе запланированы тематические мероприятия. В материале РИАМО рассказываем, где и как отметят 9 Мая в Московской области.

День Победы в парке «Патриот»

Фото - © Медиасток.рф

В парке «Патриот» 79-ю годовщину Победы отметят с размахом — праздничные мероприятия продлятся несколько дней. В ходе празднования запланированы: конное представление «Наша весна! Наша Победа!», кадетский бал «Бальная история: кадетские встречи», динамический показ возможностей бронетехники, легкоатлетический забег «Кросс Победы», концерт Романа Разума и военного ансамбля 8-й армии Луганской Народной Республики «Новороссия», армейские мастер-классы от ВДВ, кинологов, войск связи, РХБЗ и многое другое. В праздничной программе с 9 по 12 мая гостей ждут мастер-классы по рукопашному бою, показ дрессировки служебных собак, уроки связи, выставки оружия и средств связи, выставка РХБЗ, турнир по «Танк дрифту», стрельба из охолощенного оружия, мотопробег, выступление военного оркестра.

Конное представление

В День Победы, 9 мая, состоится конное представление «Наша весна! Наша Победа!». Зрители смогут увидеть сцены, посвященные разным этапам войны, от самого начала до Великой Победы. Представление включает в себя динамичные драки, джигитовку, рубку, удивительные трюки на лошадях, вальс Победы. В программе — захватывающие трюки, погони, стрельба (охолощенная), мототехника, пиротехнические эффекты, джигитовка, дрессура, парад коней под легендарные хроники Левитана. Также можно будет сфотографироваться с лошадьми, прокатиться на них и сделать бесплатный аквагрим.

Когда: 9 мая в 14:00 и 10 мая в 13:00

Сколько стоит: от 500 рублей, есть льготные билеты

Военно-спортивная игра «Прорыв»

Гости парка смогут принять участие в игре с элементами тактической подготовки. Участники должны пройти полосу препятствий, метко выстрелить из арбалета, успешно метнуть гранату, попасть в мишени из страйкбольного оружия, обучиться технике поиска металлоискателем и пострелять из охолощенного автомата Калашникова. Игра рассчитана на детей 9-15 лет.

Когда: 9–12 мая в 12:00

Сколько стоит: 1900 рублей

Катание на военной технике со стрельбой из АК-47

Прокатиться на гусеничном транспортере-тягаче и пострелять светошумовыми (холостыми) патронами из автомата Калашникова можно в эти дни в парке «Патриот». Маршрут проходит по полю военно-исторической реконструкции среди блиндажей, окопов и противотанковых ежей. На контрольной точке участнику нужно поразить мишень, имитирующую условного противника, прямо из бойницы транспортера.

Когда: сеансы 9, 10 и 11 мая

Сколько стоит: 10 выстрелов — 1900 руб./чел.; 20 выстрелов — 2600 руб./чел.

Выставки, лотерея и мастер-классы

Кроме того, в парке 9 мая и в дни празднования помимо постоянных экспозиций и выставок можно будет посетить тематические экспозиции. Можно будет покататься на бронетехнике, посетить «Партизанскую деревню», расписать пряник и сделать праздничный аквагрим.

В парке будет организована лотерея, победители получат памятные сувениры. Также можно будет написать письмо солдату, посмотреть уникальные тяжелые экспериментальные самоходные артиллерийские установки САУ СУ-100У и СУ-14-2 и сделать холостой выстрел из гаубицы 122-ММ М-30 образца 1938 года. Будет работать полевая кухня, выставка трофейных мотоциклов и велосипедов и другие площадки. Подробная программа на сайте.

Когда: 9–12 мая

Сколько стоит: по билетам парка

Праздник Победы в музее техники Вадима Задорожного

Фото - © Медиасток.рф

Посетители музея смогут окунуться в атмосферу разных военных эпох на фестивале «Военной полевой кухни». Это реконструкция быта солдат и специально разработанное на основе исторических документов меню: суворовская каша, кулеш, солонина и многое другое.

Гости смогут послушать песни в исполнении ансамбля Военно-воздушных сил РФ, вокального ансамбля «Катюша», увидеть яркие номера от детского творческого проекта «Акапельки». Для самых юных гостей будут работать научные и творческие мастер-классы, гонки на педальных ретромашинках.

На центральной танковой аллее посетители музея смогут увидеть новую экспозицию: уникальные фотографии из архива информационного агентства России ТАСС. Фотовыставка «Войны и люди в объективе ТАСС» рассказывает о военных конфликтах ХХ и ХХI века. Значительная часть проекта посвящена событиям Великой Отечественной войны.

Где: Ильинское ш., 4-й км, 8, пос. Архангельское, музей техники Вадима Задорожного

Сколько стоит: от 1000 рублей

Праздник в честь 9 Мая в музее-усадьбе Архангельское

Фото - © Медиасток.рф

Ко Дню Победы музей-заповедник подготовил праздничную программу. В нее вошли мастер-классы с художником-реставратором Иваном Тороповым, концерт на Летней сцене, лекции и кинопоказы в Кинолектории. Посетить мероприятия можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте.

Где: г. о. Красногорск, пос. Архангельское

Сколько стоит: бесплатно

День Победы в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34»

Фото - © Медиасток.рф

Музей тоже подготовил праздничную программу на все выходные. 9 мая на территории музея пройдут традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Гости увидят военно-историческую реконструкцию «Третий удар. Освобождение Крыма», концертную программу с песнями военных лет и кукольным театром. 10 и 11 мая пройдут бесплатные мастер-классы и интерактивные занятия. Подробная программа доступна на сайте.

Где: г. о. Мытищи, дер. Шолохово, 89А

Сколько стоит: бесплатно

Праздник в музее-заповеднике «Бородинское поле»

Фото - © Медиасток.рф

9 мая на Бородинском поле посетители музея соберутся, чтобы вместе вспомнить и почтить память всех участников войны. Можно будет посетить интерактивные площадки времен Великой Отечественной войны, написать письмо солдату, посетить экспозиции музея, вместе с Ансамблем песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова спеть военные песни.

Где: Можайский г. о., пос. Бородино

Сколько стоит: бесплатно

9 Мая в Красногорском филиале Музея Победы

Фото - © Медиасток.рф

Красногорский филиал Музея Победы в майские дни предлагает посетить выставку ретроавтомобилей, творческие концерты, мастер-классы и кинопоказы.

9 мая вход в музей будет бесплатным для всех желающих. В этот день гостей ждут экскурсии, кинопоказы и творческая акция. В 12:00 начнется марафон «Споемте, друзья», где в формате открытого микрофона можно будет исполнить свою любимую песню военных лет. В течение дня для посетителей будет проводиться экскурсия «Великая Отечественная война. Причины. Итоги. Герои». Также гости могут ознакомиться с фотодокументальным проектом «Оружие пропаганды», выставкой «Наш Крым. Освобождение», посвященной 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от немецко-нацистских захватчиков.

Где: г. о. Красногорск, ул. Народного Ополчения, 15

Сколько стоит: бесплатно

Программа в музее отечественной истории на День Победы

Фото - © Медиасток.рф

Музей подготовил традиционную программу на 9 Мая. Весь день будут открыты все помещения музея. Посетители смогут покататься на детских танках Т-34, посетить центр стрельбы холостыми патронами, центр «сборки-разборки». Также состоится парад техники, конное шоу и выступление духового оркестра.

Где: г. о. Истра, дер. Падиково, ул. Конная, территория конноспортивного клуба «Дивное»

Сколько стоит: бесплатно

Празднование Дня Победы 2024 в городских округах Подмосковья

Фото - © Медиасток.рф

День Победы отметят в каждом городском округе Московской области. По сообщению Минкульта, около 80 парков региона подготовили культурно-досуговые мероприятия в рамках программы «Подвиг. Память. Победа.», организованной в честь празднования Дня Победы.

Так, в парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском горокруге состоится фестивальная программа «Рио-Рита, вертится фокстрот…». Посетители смогут стать свидетелями событий, происходивших в военное время. Также для гостей организуют мастер-класс по рисованию, показательное выступление по сборке и разборке автомата и вечерний концерт «Наследники Победы». В городском парке культуры и отдыха Электрогорска с литературно-музыкальной композицией выступит студия «Дебют», а в парке культуры и отдыха горокруга Жуковский пройдут выставки патриотических организаций и книг о Великой Отечественной войне. При этом в рамках программы будет организован мастер-класс по мечевому бою, а также танцевальный вечер под песни военных лет.

Парк культуры и отдыха «Москворецкий» в Воскресенске проведет военно-патриотическую квест-игру «Дорога к победе». Посетители смогут принять участие в севастопольском вальсе и акции «КиноПарк». А в парке горокруга Шаховская все желающие смогут присоединиться к играм в шашки и массовому флешмобу.