День памяти и скорби: 83 года назад началась Великая Отечественная война

Подробности о том, какие события вспоминают в День памяти и скорби, читайте в материале РИАМО.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби — дата начала Великой Отечественной войны. 83 года назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия напала на Советский Союз. Следующие годы были полны тяжелейших испытаний для советского народа, которые в то же время стали ключевыми точками исторической памяти.

Война на уничтожение

Фото - © Колонна пленных красноармейцев. Минск, 1941/Bundesarchiv

Цели войны против Советского Союза были изложены в стратегических документах нацистской Германии — Генеральном плане «Ост», «Плане Бакке», плане «Барбаросса» и его экономической части — плане «Ольденбург». Эта война готовилась долго и целенаправленно.

«В будущей Европе должно быть только две расы: латинская и германская. Эти две расы должны работать вместе в России, чтобы уничтожить славян», — говорил нацистский лидер Адольф Гитлер в разговоре с вице-премьером правительства Румынии и министром иностранных дел Михаем Антонеску в Берлине 27 ноября 1941 года.

План «Барбаросса» (Директива № 21), подписанный Гитлером 18 декабря 1940 года, был планом молниеносной войны на Востоке. СССР планировалось захватить в течение 180 дней — до ноября 1941 года. Стратегической целью плана был рубеж Архангельск — Астрахань («А—А») — новая восточная граница территории Третьего Рейха. Северо-западные районы СССР вплоть до Архангельска планировалось передать Финляндии.

Генеральный план «Ост» предусматривал поселить немцев в аннексированной Польше и на захваченных западных землях Советского Союза. За Урал предполагалось выселить более 30 миллионов человек — русских, большую часть литовцев (85%), белорусов (75%), украинцев (75%), латышей и эстонцев (по 50%). Остальные подлежали «онемечиванию».

План голода на территории СССР

Фото - © РИА Новости

План «Бакке», принятый 23 мая 1941 года, носил название «Директивы по экономической политике экономического штаба»: согласно нему после захвата территорий все продовольствие должно было пойти на снабжение вермахта и нужды Третьего рейха. На оккупированных территориях СССР от голода должны были погибнуть до 30 миллионов человек.

Самый чудовищный голод должен был настичь крупные индустриальные центры — Москву и Ленинград. План голода для жителей крупнейших городов СССР существовал уже за месяц до начала войны, и последующая трагедия блокады Ленинграда, унесшая более миллиона жизней, вовсе не была случайностью. Всего же от голода в годы Великой Отечественной войны погибло более четырех миллионов человек.

«Политика Третьего рейха в отношении советских граждан включала все элементы геноцида, то есть действий, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую», — отмечалось в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

Наконец, план «Ольденбург» был утвержден за два месяца до вторжения нацистов на территорию СССР — 29 апреля 1941 года — и являлся экономической частью плана «Барбаросса». Нацисты планировали в кратчайшие сроки:

Захватывать все запасы сырья и ставить на службу рейху работу крупных промышленных предприятий на территории между Вислой и Уралом;

Экономически децентрализовать территорию европейской части СССР и превратить в аграрно-сырьевой придаток Германии;

Наиболее ценное промышленное оборудование направлять в рейх, а непригодное — уничтожать.

С первых минут войны нацисты бомбили советские города. Целью таких бомбардировок было не только уничтожение военной силы, но, что куда важнее, боевого духа защитников и мирных жителей. Первые бомбы упали в 3 часа утра 22 июня 1941 года на Севастополь. Воздушному террору подверглись Минск, Киев, Рига, Вильнюс и Гродно. Немецкие истребители уничтожали склады, узлы связи, аэродромы, а вместе с тем и городскую инфраструктуру.

Среди врагов - какие страны воевали на стороне Германии

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Кроме Германии войну СССР в 1941 году официально объявили Италия и Румыния (22 июня), Словакия (23 июня), Финляндия (25 июня) и Венгрия (27 июня). В состав вермахта входили воинские формирования из Испании, Албании, Бельгии, Болгарии, Дании, Голландии, Норвегии, Хорватии и других европейских государств. Всего на стороне рейха за годы войны сражались около двух миллионов солдат из других стран.

«Все европейские народы должны работать вместе в борьбе со славянами, а завтра совместно преобразовать Россию для Европы. Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство», — говорил Адольф Гитлер в разговоре с вице-премьером правительства Румынии и министром иностранных дел Михаем Антонеску в Берлине 27 ноября 1941 года.

Союзница Германии Япония планировала порабощение территории Дальнего Востока. «Великая Восточноазиатская зона сопроцветания» проходила по границам Тихого океана, Центральной Азии и Индийского океана. Все страны этого обширного региона, земли, их народы и ресурсы должны были быть объединены под управлением Японии.

После начала войны на оккупированной фашистами территории оказалось около 84,8 из 196,7 миллионов советских граждан. 13,6 миллионов человек погибли или умерли на оккупированной территории. Каждый шестой погиб из-за нацисткой политики истребления: казней, голода и непосильного рабского труда. Общее число работников принудительного труда в Третьем рейхе оценивается в 12 миллионов человек. Это гражданские лица, военнопленные и узники концлагерей. Почти 40% из них были гражданами СССР.

При этом нацистская Германия после 22 июня 1941 года продолжала быть связанной обязательствами международного гуманитарного права — в частности, Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 27 июля 1929 года. Конвенция обязывала соблюдать обозначенные в ней гарантии в отношении военнопленных, если она ратифицирована хотя бы одной из воющих стран. Однако нацистская Германия намеренно отказалась соблюдать их в отношении советских военнопленных, из которых 3,3 миллиона человек погибло в плену и немецких концлагерях.

Подвиг народа

Фото - © Знамя Победы над рейхстагом/Wikipedia.org

Действия нацистской Германии и ее пособников признаны российским судом геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, и народов Советского Союза как часть плана, заключавшегося в намерении избавиться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления. По данным судов нацистами и их пособниками было уничтожено более 4,7 миллионов человек.

«Речь идет о борьбе на уничтожение. Эта война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке сама жестокость — благо для будущего», — говорил Адольф Гитлер, выступая перед представителями высшего командования вермахта 30 марта 1941 года.

Работа органов прокуратуры, Следственного комитета России (СКР) и судебных органов по установлению факта геноцида мирного населения со стороны нацистов и их пособников продолжается до сих пор. Великая Отечественная война унесла 26,6 миллионов жизней, из которых большая часть — это мирные жители и военнопленные. Потери личного состава советских вооруженных сил составили свыше 8,6 миллионов человек, при этом более одного миллиона воинов погибло в боях при освобождении народов Европы.

Ежегодно в строю на фронтах Великой Отечественной войны находилось 10,5–11,5 миллионов человек, призванных из разных регионов страны. Стойкость советских солдат разрушила планы нацистов. Брест оборонялся месяц, Севастополь — 250 дней, Керчь — 169 дней, как и другие города, не сдавшиеся без боя.

Героизм и подвиги солдат на фронте поддерживались мужеством, стойкостью и массовым героизмом тружеников в тылу. В результате вместо молниеносной победы Германия втянулась в войну, которая продлилась 1418 дней и завершилась победой Советского Союза. Великая Отечественная война показала, что победить врага может только идейно и духовно сплоченное общество. День памяти и скорби — важное напоминание об этом.