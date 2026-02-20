Дело всех и каждого: как на передовой формируется межнациональное братство

В материале РИАМО читайте о том, как волонтеры помогают бойцам в зоне СВО, что для них главное и что такое на самом деле народное единство.

Вместе как один кулак

Фото - © РИА Новости

В первых дней специальной военной операции волонтеры помогают — собирают гуманитарную помощь, плетут сети, делают носилки для раненых, вяжут носки, шьют белье и делают еще много на первый взгляд незначительных, но очень важных вещей. Эту помощь и поддержку на фронте ждут. По признанию самих бойцов, нет ничего дороже сшитого своими руками мишки, которого можно брать с собой на операции, и ничто не поддержит лучше, чем нарисованная детской рукой открытка.

Волонтер Юрий говорит, что защищать свою страну хотел пойти с первых дней начала СВО, но здоровье не позволило. Поэтому мужчина пошел другим путем и стал активно помогать бойцам и жителям прифронтовых районов.

«Я живу на свете давно, застал Советский Союз и точно знаю, что такое добрососедство. Жил в очень интернациональном городе, мы всегда вместе отмечали все праздники, и Пасху, и Курбан байрам, и Масленицу, и Навруз… тогда всем было все равно как называть Бога, во что верить, главным был человек. И сейчас, мне кажется, мы идем к этому, к истинному единству. Даже в этом году смотрите как много разных праздников выпало на одну неделю — Масленица, новый год по восточному календарю, начало поста у мусульман, День защитника Отечества, это точно знак», — говорит волонтер.

По словам мужчины, при сборе гуманитарной помощи никто не задумывается о том, кому она собирается — многие бригады на фронте интернациональные. Даже в рамках отдельно взятой общественной организации есть татары, дагестанцы, якуты, буряты, башкиры. Многие россияне сегодня не жалеют денег, труда и душевных сил для победы русского оружия.

«В основном, конечно, женщины. Они шьют, вяжут, плетут сети, готовят консервы, все делают с душой и это согревает наших бойцов», — заключает волонтер.

На фронте нужны все профессии

Фото - © Медиасток.рф

Из волонтеров в Герои России

Волонтеры — люди готовые помогать в любое время и в любом качестве. Уроженец Якутии Александр Колесов сначала был волонтером и в конце марта 2022 года он вместе с коллегами отправился с гуманитарной помощью для беженцев с Донбасса. Этот момент стал для него переломным.

«Во время поездки в Ростов мы посетили военный госпиталь, где пообщались с ранеными. Было очень тяжело смотреть на это. В какой-то момент у меня что-то екнуло внутри. Я понял, что не смогу остаться в стороне и буду участвовать в специальной военной операции, чтобы помочь нашей армии, нашей стране внести свою лепту», — говорит Александр Колесов.

Александр в военном деле не новичок. В 90-х он прошел конфликт в Приднестровье и первую чеченскую кампанию, уже тогда получив медаль «За отвагу». А до апреля 2022 года работал в Доме дружбы народов имени Кулаковского. После первого гумконвоя Александр не смог остаться в стороне и возглавил первый добровольческий отряд из Якутии.

«Нам очень обрадовались, мы ведь были одними из первых. Пригласили в театр, там как раз выступал Донецкий театр, и перед выступлением на сцену вышел руководитель Общественной палаты области и сказал, что в зале сидят представители Якутии, которые привезли для беженцев гуманитарную помощь, давайте их поблагодарим. Встал весь зал и начал нам хлопать. Это непередаваемое чувство некой общности, что мы единая страна, один народ. И это действительно так, и чем ближе к фронту, тем сильнее это чувствуется», — говорит Герой России.

Благодаря подвигу командира отряда «Боотур-1» добровольческого батальона «Барс-2» были сохранены жизни многих бойцов. Он умело организовал оборону, спас более 50 бойцов, уничтожил вражеский БТР и 15 боевиков. За подвиг Колесов удостоен звания Героя России и продолжает служить стране уже в качестве депутата республики Якутия.

Из айтишника в пилота БПЛА

Семен пошел на фронт добровольцем и сменил теплый офис на окопы. Решение он принял, когда понял, что не может оставаться в стороне, не может просто сидеть и ждать новостей от своих друзей, которые стали добровольцами.

«Одного из товарищей ранили, я узнал, поехал к нему в госпиталь. Там насмотрелся на ребят, которые в окопах защищают наш с вами мир, они стоят между нами и фашизмом, а мы отсиживаемся тут. Решил, хватит. Уволился и подписал контракт», — рассказывает Семен.

У молодого человека есть навыки в ИТ, он с легкостью может починить почти любую технику и, конечно, его навыки пригодились на передовой, как и его самостоятельность, и умение быстро принимать решения. Сейчас Семен управляет БПЛА и вместе с сослуживцами идет к победе.

Вежливые люди большой страны

Фото - © РИА Новости

У бойцов российской армии разный менталитет, но одна цель — стоять на защите мира и справедливости. Они все — калмыки, чеченцы, русские, осетины, буряты и другие, бьют врага и помогают мирным жителям. Бойцы сами становятся волонтерами и первыми приходят на помощь тем, кого боевики буквально удерживали в городах, делая из мирных жителей живой щит.

Еще когда освобождали Мариуполь наши бойцы боролись с мародерами, раздавали горячую кашу, заряжали телефоны, сотрудники МЧС запускали автобусы.

«Первые, кто привез еду — чеченцы. Да, в мирное время мы можем обижаться друг на друга. У нас менталитет все-таки разный. Но там я увидел, что формируется межнациональное братство. Калмыки, чеченцы, русские — все относятся очень благородно, бережно друг к другу, к мирному населению», — рассказал ветеран ВДВ из Подмосковья Константин Гордеев.

«У нас менталитет все-таки разный. Но там я увидел, что формируется межнациональное братство. Калмыки, чеченцы, русские — все относятся очень благородно, бережно друг к другу, к мирному населению»

Каждый российский народ внес свой героический вклад в происходящее сегодня в зоне СВО. На передовой есть не одна интернациональная бригада, такие как «Ахмат», «Пятнашка», «Барс» и «Терек», где служат и представители народов России, и иностранцы, но служат одной стране.

«Я начал подготавливаться, на занятия ходить, на полигоны, к казакам, которые уже вернулись с СВО. Пришла повестка, и я понял, что пора. У нас в подразделении есть армянин, удмурт, сборная солянка из разных регионов. Взаимоотношения, понимание сильные и устойчивые. Объединяет всех одно движение, люди пришли с одной целью вне зависимости от того, какой ты нации и вероисповедания», — говорит боец казачьего подразделения «Барс» с позывным Гриф.

Материал подготовлен на основе данных из открытых источников