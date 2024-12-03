Что такое либидо и как быть, если оно не совпадает с либидо партнера

В материале РИАМО — о том, от чего зависит либидо и нормально ли это, если секса не хочется совсем.

Существует устоявшееся мнение, что сексуальные отношения должны быть регулярными, например, не реже двух раз в неделю. Если же это происходит реже или чаще, многие воспринимают это как сигнал о проблемах в паре. Однако в действительности каждый человек уникален, и потребность в сексе у всех разная. Ольга Багрий, психолог-психотерапевт, сексолог, EMDR-терапевт, в беседе с РИАМО рассказала простыми словами о том, что такое либидо и как быть, если есть проблемы.

Что такое либидо

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«Либидо (сексуальное влечение) — это специфический „коктейль“ для сексуального взаимодействия, который нам отчасти дан природой, а отчасти мы сами его формируем. Состоит этот „коктейль“ из физиологических и психологических свойств и качеств человека, и дополнительно в него добавляются такие „ингредиенты“, как пол, возраст, здоровье, образ жизни, настроение и разные другие совсем даже немаловажные мелочи», — говорит эксперт.

Разница мужского и женского либидо

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В чем разница мужского и женского либидо: появление, развитие и становление сексуального влечения у мужчин и женщин одинаково, однако пик женского полового влечения в среднем приходится на возраст от 35 до 57/60 лет, а мужского — от 14/16 до 28/34. (Вот, кстати, откуда появляются «странные» пары — молодой мужчина и зрелая женщина: у них всего лишь совпадает «сексуальный» возраст, то есть их либидо находится на одном уровне).

К физиологическим истокам либидо эксперт, конечно же, относит гормоны. Когда гормональный фон человека в порядке, то и с естественным либидо человека все хорошо. К ключевым гормонам Ольга Багрий относит следующие:

Тестостерон: У мужчин тестостерон оказывает значительное влияние на поддержание сексуального влечения, однако степень его воздействия зависит от конкретной ситуации. «Интересная деталь — тестостерон, вырабатываемый в женском организме, отвечает за желание заниматься сексом и за наслаждение от него», — добавляет эксперт.

Эстроген: У женщин таким ключевым гормоном является эстроген — усиливает кровообращение в органах малого таза, что способствует повышению сексуального интереса.

Эстрадиол: Хотя и считается женским гормоном, также есть и у мужчин, он оказывает влияние на сексуальную активность и у женщин, и у мужчин. Прогестерон: Феминизирующий гормон — также отвечает за сексуальную активность женщины, за ее фертильность.

Пролактин: Повышенный уровень этого гормона у мужчин снижает уровень тестостерона, что, как следствие, снижает и влечение.

Окситоцин: Это гормон любви, который устанавливает эмоциональную связь между партнерами, уменьшает тревожность и нервозность, способствует сексуальному возбуждению.

Всегда ли низкая потребность в сексе — это плохо

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Сексолог выделяет три типа половой конституции:

сильная (необходимость в сексе от 1 раза в день), средняя (необходимость в сексе 2-3 раза в неделю), слабая (от 1 раза в неделю до 1 раза в год).

«В моей практике встречаются пары с разным уровнем половой конституции, и могу сказать, что взаимодействие происходит гораздо благоприятнее, когда у мужчины сильнее половая конституция, чем у женщины, но не наоборот. Поскольку женщину со слабой половой конституцией можно увлечь, заинтересовать, возбудить в ней интерес к партнеру и сексу с ним, а мужчину со слабой половой конституцией и низким уровнем либидо — нет, потому что сексуальное взаимодействие — это очень энергозатратное мероприятие для мужчины. И его мозг и организм в этом плане работают очень слаженно в сторону самосохранения», — подчеркивает Багрий.

Кто такие асексуалы

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Существуют люди с очень слабой половой конституцией и асексуалы. Есть большое количество людей, которым сексуальные взаимодействие необходимо от одного раза в неделю до одного раза в год (или даже в несколько лет). Это не значит, что у них есть какая-то проблема или с ними что-то не так, утверждает сексолог. Для людей со слабой половой конституцией это совершенная норма. Иногда бывает, что либидо как будто «просыпается» на какой-то промежуток времени, но это только для того, чтобы заполучить предмет своего обожания, а потом организм возвращается к своему прежнему состоянию.

К этой же категории людей с низким либидо, слабой половой конституцией можно отнести асексуалов — людей с отсутствием полового влечения. При этом стоит отметить, что сознательное воздержание от секса при наличии сексуального влечения не является асексуальностью.

Что влияет на либидо

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Здоровье и его состояние влияет на либидо у обоих полов:

хронические заболевания и их последствия,

ЗППП и осложнения после них,

лишний вес или же недостаток веса (что, в свою очередь, может быть не только причиной, но и следствием),

гормональные изменения, беременность и лактация, послеродовая депрессия и менопауза у женщин,

системные и урологические заболевания и их последствия у мужчин,

хроническая усталость, стрессы, метеозависимость и другое — это все может не очень хорошо сказаться на желании заниматься сексом.

Также важно не забывать и о психологических аспектах жизни. Багрий выделяет следующие:

стрессы (как разовые, так и длительного характера) и стрессовые расстройства,

низкий уровень самоценности (человек теряет связь с собой, низкий уровень эмоционального интеллекта, пониженное качество жизни в целом, неудовлетворенные личностные потребности различного характера и так далее),

кризис среднего возраста (у мужчин проявляется гораздо сильнее и обычно имеет более затяжной характер, чем у женщин),

кризис самореализации — этот аспект одинаково важен как для мужчин, так и для женщин (в современных реалиях женщина тоже играет много социальных ролей и строит карьеру), однако это очень сильная мужская тема,

проблемы в отношениях в паре (отсутствие коммуникации, обиды, накопившиеся претензии друг к другу, нежелание идти на компромисс),

отсутствие или неважность гигиенических привычек у партнера (в целом, этот аспект более значим для женщин, чем для мужчин),

благоприятная и слишком размеренная и спокойная семейная жизнь — тема исключительно мужская: мужчине становится скучно, и на фоне общего благополучия он теряет интерес к партнерше,

есть еще кто-то (сексуальный интерес к постоянному партнеру может снизиться, когда этот интерес хорошо удовлетворяется где-то еще) и так далее.

Как понять, что с либидо что-то не так

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Как понять, что с вашим сексуальным интересом что-то не так?

«Прежде всего, это сравнение. То есть вы замечаете, что раньше было вот так, а сейчас по-другому (хуже, скорее всего). И если качество вашего либидо вас не устраивает, или вам кажется, что что-то не так, как должно быть или как хотелось бы, то для начала нужно постараться исключить все возможные физиологические причины снижения либидо. А потом, если с точки зрения здоровья все хорошо, а либидо все равно низкое, то в этом случае речь точно пойдет о психологических аспектах», — объясняет эксперт.

Эксперт напоминает, что мы сейчас говорим о некоем среднем человеке и усредненных цифрах статистики. И, конечно же, у каждого из нас может болеть голова, мы можем уставать, быть в плохом настроении, быть занятыми какими-то делами, злиться или обижаться на что-то или кого-то, иметь разнообразно наполненную и активную жизнь.

«Но если вы замечаете, что секса в вашей жизни стало гораздо меньше, или сильно снизилось его качество, или что вам его не хочется, более того, вы стали избегать секса по разным причинам, стоит задуматься — как так получается? Что не так со мной? Что не так в отношениях с партнером? Что со мной происходит сейчас? Когда это началось?» — заключает сексолог.