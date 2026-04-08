Чистый четверг в 2026 году: традиции и приметы, что категорически нельзя делать
Когда в 2026 году будет Чистый четверг
Чистый четверг, также известный как Великий четверг, является одним из важнейших дней в христианском календаре, предшествующих Пасхе — Светлому Христову Воскресению. В 2026 году этот день выпадает на 9 апреля.
Что такое Чистый четверг
Чистый четверг — это народное название четвертого дня Страстной седмицы Великого поста. В этот день православные верующие вспоминают Тайную вечерю, последний ужин Иисуса Христа с двенадцатью апостолами перед его распятием.
Иисус Христос, зная о предстоящих страданиях, собрал своих учеников, чтобы разделить с ними хлеб и вино, символизирующие его тело и кровь. Этот обряд стал основой для таинства Евхаристии, которое совершается в христианских церквях по всему миру. Также Сын Божий омыл ноги своим ученикам, показав пример братской любви и смирения. Именно поэтому этот день называют Чистым.
Традиции и обычаи Чистого четверга
С Великого четверга начинается активная подготовка к Пасхе. В этот день принято:
- красить яйца и печь куличи. Это важная часть подготовки к празднику. Яйца символизируют новую жизнь, а куличи — тело Христово.
- убираться в доме. Считается, что в Чистый четверг лучше всего завершить все домашние дела. Это символизирует очищение не только дома, но и души.
- посещать церковь. Важно не только физически подготовиться к Пасхе, но и духовно. В этот день рекомендуется не пропускать службу в храме, где совершается литургия Василия Великого. Это особая служба, которая совершается в Великий четверг. Она отличается своей торжественностью и глубиной. В этот день также проводится обряд причащения в память о Тайной вечере.
Что нельзя делать в Чистый четверг
В этот день, как и в другие дни Страстной седмицы, действуют строгие ограничения:
- Запрещено посещать развлекательные мероприятия: Нельзя жениться, венчаться или отмечать дни рождения. Это время для размышлений и духовного очищения.
- Запрещено употреблять алкоголь и скоромную пищу: Мясо, молочные продукты и яйца под запретом. Это связано с продолжением Великого поста.
Пост в Чистый четверг
Великий пост продолжается и в Чистый четверг. Это время, когда верующие ограничивают себя в пище и молятся, готовясь к Пасхе. Однако Чистый четверг — единственный день Страстной седмицы, когда разрешено употреблять растительную пищу с маслом. Это небольшое послабление связано с воспоминанием о Тайной вечере.
Приметы на Чистый четверг
Существует множество примет, связанных с этим днем:
- Какая погода в Чистый четверг, такая будет и на Вознесение Господне.
- Если Чистый четверг совпадает с полнолунием, весной ожидается большой разлив воды.
- Если в Чистый четверг стоит морозная погода, это предвещает хороший урожай овса.
- Если не устроить уборку в Чистый четверг и встретить Пасху в грязи, то весь год будет полон неприятностей.
- Плохая примета — оставлять немытую посуду. То же касается и белья — если решили устроить стирку в этот день, нельзя оставлять белье замоченным в тазу.
- В Чистый четверг начинают печь куличи. Согласно приметам, если первый приготовленный в семье кулич получится мягким и румяным — это к добру и удаче. Если сухим и черствым — к горестям и невзгодам.