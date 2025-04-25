Чертеж всей жизни: 7 самых интересных фактов о ДНК

В материале РИАМО о том, чем все люди отличаются друг от друга.

25 апреля весь мир отмечает необычный праздник, День ДНК – макромолекулы, которая не только хранит в себе наследственную информацию, но и является подробной инструкцией по развитию всего организма условно из одной универсальной клетки. В материале РИАМО рассказываем 7 интересных фактов о ДНК, которые вы могли не знать.

1. ДНК двух человек совпадают почти на 100%

Фото - © Сгенерировано ИИ/Freepik.com

А точнее, на 99,9%. То есть то, какой у вас цвет глаз, вес, волосы, здоровье, внешность и даже характер — все укладывается в оставшийся 0,1%. Звучит удивительно! Это лишь говорит о том, какая колоссальная информация записана в небольшой молекуле, если при почти стопроцентной генетической схожести нельзя найти двух одинаковых людей. На что еще влияет ДНК? На группу крови, предрасположенность к наследственным заболеваниям, на индивидуальные физические возможности, когнитивные способности (память, скорость реакции, способность к языкам и т.д.), эмоциональность, устойчивость к алкоголю, на вероятные осложнения при беременности и многое другое!

2. ДНК используют в криминалистике

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

С тех пор, как ДНК-тесты начали применять в криминалистике, следователи полагаются не только на свидетельства очевидцев и косвенные улики. Результаты ДНК помогают с поразительной точностью сопоставить подозреваемого с местом преступления.

А знаете, сколько споров об отцовстве разрешилось благодаря анализам ДНК? Миллионы! Вместо того, чтобы судиться за ребенка, достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки!

3. ДНК влияет на эволюцию

Фото - © Сгенерировано ИИ/Freepik.com

Если бы не существовало генетических различий, не было бы и естественного отбора. А не будь его, не было бы и эволюции как таковой. Любые вариации в генетическом коде, даже если они вредные, влияют на то, что в итоге выживают лишь сильнейшие организмы. Генетическое разнообразие – все равно что «набор инструментов» для адаптации. Такие минимальные изменения и отличия существуют не только у людей, но даже у животных и растений!

4. ДНК человека равна расстоянию от Земли до Марса

Фото - © Freepik.com

Известно, что любая клетка человека, за исключением яйцеклетки и сперматозоида, состоит из 46 молекул ДНК. Если «вытянуть» эту цепочку в ряд, получится расстояние около двух метров.

Если же сложить все 37 трлн клеток отдельно взятого человека, то расстояние получится поражающим воображение — 74 млрд километров! Это как если бы вы отправились в путешествие от Земли до Марса, вернулись обратно, и все это 164 раза подряд! Впечатляюще, правда?

5. Благодаря ДНК можно оживить давно вымерших животных

Фото - © Freepik.com

Многие хотели бы оживить динозавров эпохи Юрского периода? Наверняка. Так вот сейчас технологии ученых достигли таких вершин, что вполне можно было бы оживить какого-нибудь динозавра. Если бы не одно «но»: с течением времени связи ДНК начинают распадаться, а из-за этого восстановить полноценный генетический код становится очень сложно. Через полтора миллиона лет цепочки ДНК становятся практически нечитаемыми. Но есть и хорошие новости! Ученые могли бы оживить, например, мамонта благодаря останкам в условиях вечной мерзлоты. И таких находок много, вспомнить хотя бы замороженный детеныш мамонта «Яна», обнаруженный неподалеку от Багатайской научно-исследовательской станции. Так что кто знает, возможно, когда-нибудь мы будем жить на одной земле с мамонтами.

6. ДНК ежедневно ломается

Фото - © Александр Трофимович / Фотобанк Лори

Цепочка ДНК — не только длинная, но и очень хрупкая по своему составу молекула. Поэтому ежедневно она так или иначе ломается или дает сбой. Причин для этого может быть множество: как внешние факторы — те, из-за которых мы испытываем стресс; так и обычные повседневные события, например, ДНК может повредить ультрафиолетовое излучение. Хорошая новость: ДНК может восстановить сама себя. Плохая новость: некоторые повреждения так и остаются навсегда, а что еще хуже, могут приводить к печальным последствиям — мутациям, которые уже ведут к опасным заболеваниям. Но такие мутации редки.

7. Откуда можно добыть ДНК-анализ

Фото - © Elnur / Фотобанк Лори

На самом деле кто-то может подумать, что ДНК добывается только из крови человека. Но это далеко не так. Ее можно вычленить из самых разных образцов: слюны, мочи, кожи, ногтей, волос. Она спокойно выделяется даже из сильно поврежденных (например, обугленных) материалов, количество которых может быть очень мало. Именно поэтому ДНК используют в криминалистике для идентификации людей.