Человеческие зоопарки: что это такое и где они были распространены

В каких странах существовала практика публичной демонстрации представителей «примитивных народов» и происходило ли подобное в России, читайте в материале РИАМО.

Что такое человеческий зоопарк. Происхождение термина

Термином «человеческий зоопарк» принято обозначать публичную демонстрацию представителей «неразвитых» или «примитивных» народов для жителей «цивилизованных» стран. Эта практика была развита в период расцвета европейского колониализма в конце XIX-начале XX веков.

Сам термин появился только в начале 2000-х годов, его авторство приписывают французскому ученому Паскалю Бланшару.

История человеческих зоопарков

Случаи, когда людей выставляли в цирках и зоопарках ради развлечения публики, были известны давно. Как правило, это было связано с экзотической внешностью «экспонатов» – отсюда, например, происходит традиция популярных цирковых «шоу уродцев». Однако иногда зрителям демонстрировали физически вполне нормальных людей, просто принадлежащих к другим культурам.

Один из таких случаев имел место в Англии в 1691 году, когда известный мореплаватель и пират Уильям Дампир привез на родину покрытого татуировками уроженца индонезийских островов по имени Джоли и три месяца показывал его публике, пока тот не умер от оспы.

Расцвет человеческих зоопарков начался в 1870-х, когда они стали повсеместным явлением как в Европе, так и в США. Одним из первопроходцев этого «развлечения» выступил немецкий торговец Карл Хагенбек, организовавший в 1874 году показ представителей северного народа саамов в их «естественной среде обитания», то есть с реконструкцией их жилищ, быта, домашних животных и т.п. Этот формат стал очень популярен. Так, на знаменитой Всемирной выставке 1889 года в Париже зрителям показывали около 400 «аборигенов» с разных концов света.

В США в подобном формате публике демонстрировали индейцев: например, в зоопарке Цинциннати в 1896 году была реконструирована деревня племени сиу со 100 обитателями.

Большую известность приобрел африканский пигмей Ота Бенга, которого показывали в зоопарке Нью-Йорка в 1906 году, причем в одной клетке с обезьянами. Для аутентичности темнокожему «экспонату» выдали лук со стрелами. Правда, из этого лука Бенга стрелял по улюлюкавшим зрителям, из-за чего выставку пришлось закрыть спустя два дня.

Любопытно, что европейцам и американцам пытались подражать в Японии. Так, на Пятой национальной промышленной выставке в Осаке в 1903 году в специальном «Человеческом павильоне» посетителям демонстрировались «дикарские» народы, причем это были уроженцы Японского архипелага (айны и рюкюсцы), а также Тайваня и Кореи.

После Второй мировой войны практика «человеческих зоопарков» начала сходить на нет, но на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе была воссоздана конголезская деревня с 598 обитателями, включая 197 детей.

Существовали ли человеческие зоопарки в России

В январе 2026 года популярный российский блогер Юрий Подоляка опубликовал пост, содержащий карту, на которой европейские страны раскрашены в два цвета: зеленым отмечены те из них, в которых человеческие зоопарки якобы существовали, а красным – нет. В частности, красным закрашены все страны Восточной Европы, включая Россию.

Учитывая, что до революции 1917 года Российская Империя была вполне обычной европейской державой, достоверность информации на этой картинке может вызвать сомнения. И действительно, в интернете есть публикации о человеческих зоопарках в России.

В частности, со ссылкой на научные статьи рассказывается, что владелец Петербургского зоосада Эрнст Рост сотрудничал с упомянутым выше Карлом Хагенбеком и уже в 1879 году организовал в российской столице «живую выставку» африканских зулусов, после чего подобные мероприятия стали регулярными.

Кроме того, в 1912 году английская фирма Вritish-Contitental Enterprises привозила в Петербург передвижную «сомалийскую деревню» с населением в 70 человек (до этого аттракцион побывал в Праге, Берлине, Дрездене и датском Орхусе).

Известно также, что архангельский купец Алексей Федорович Калинцов в 1882-1883 годах возил по Европе группу из пяти человек, которых представлял как самоедов (так называют представителей коренных сибирских народов, говорящих на самодийских языках) и показывал их публике за деньги.

В целом можно констатировать, что человеческие зоопарки существовали во всем «просвещенном человечестве» того времени, эксплуатируя интерес аудитории к жизни диковинных племен. В отсутствие интернета и телевидения, а также «прав человека» в их современном понимании, развитие таких «аттракционов» вполне естественно, и вряд ли имеет смысл осуждать их организаторов и посетителей с позиций жителя XXI века – хотя подобное «моральное негодование» на современном Западе и является обычным делом.