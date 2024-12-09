Бунтарство и чувство свободы: что принесет полнолуние 15 декабря всем знакам зодиака
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В материале РИАМО – о том, как полнолуние в середине декабря скажется на представителях всех знаков зодиака.
Жажда деятельности и встреч: характеристика полнолуния 15 декабря
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Каждое полнолуние – это своего рода кульминация какого-либо события. Обстановка накаляется до такой степени, что становится невозможно терпеть текущие обстоятельства и хочется все изменить. Особенно это будет ощущаться 15 декабря – полнолуние в этот день будет в свободолюбивом знаке Близнецов.
В это время даже самые домашние люди, настоящие «Обломовы», не будут находить себе места – захочется сорваться хоть куда-нибудь: погулять в парке, сходить на концерт или в театр, встретиться с друзьями. Не удивляйтесь, если 15 декабря ваш телефон будет разрываться от звонков и предложений провести совместно время.
Несмотря на воздушную, скорее позитивную «подвижность» полнолуния, есть у него и минусы. Солнце и Луна в это время будут в напряженном аспекте к Нептуну, планете иллюзий и обманов, творчества и грез. Поэтому надо быть осторожнее при заключении сделок, перепроверять информацию, заранее выходить из дома и не строить себе воздушных замков. Категорически не рекомендуется в этот день употреблять алкоголь. Но зато это подходящий период для творчества, анализа сновидений и психотерапии, йоги, встречи с близкими.
Кстати, к вечеру начнет разворачиваться из ретроградного движения Меркурий, поэтому многие дела могут «зависать» как будто бы в воздухе. Лучше планируйте все дела с запасом времени – на всякий случай.
Стоит помнить, что энергии полнолуния влияют на нас далеко не один день, а неделю до и неделю после него.
Что не рекомендуется делать во время полнолуния 15 декабря
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Это не очень удачное время, чтобы:
- заключать договора,
- покупать технику,
- посещать врачей и начинать лечение (из-за напряжения Луны с Нептуном вероятны ошибки; однако нетрадиционная медицина может помочь),
- страдать от мании величия,
- идти на поводу у своих чувств,
- принимать алкоголь,
- устраивать беспорядки (как дома, так и на улице).
Что можно делать во время полнолуния в Близнецах
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Что рекомендуется делать:
- общаться,
- учиться,
- совершать поездки,
- проводить время со своими питомцами,
- встречаться со старыми приятелями,
- навещать братьев и сестер,
- смотреть познавательные фильмы/шоу,
- продавать старые вещи,
- передавать какую-либо информацию,
- выступать посредником,
- выходить из зоны комфорта.
Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 15 декабря
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Овен: Для Овна это полнолуние – период коммуникации и многочисленных перемещений по городу. Может потребовать внимания транспортное средство или домашний питомец.
Телец: Телец будет вынужден обратить внимание на свои деньги. Высока вероятность попасться в лапы мошенников, поэтому не поднимайте трубку, когда звонят незнакомые номера, и не «светите» данными банковской карты.
Близнецы: Может ни с того ни с сего заявить о себе шаткая самооценка. Поработайте над своим имиджем, можете сходить в салон красоты и перекрасить волосы в цвет фуксии, как давно мечтали. Вероятна нервозность.
Рак: Придется поработать над своими зависимостями, какими бы они ни были. Могут сниться вещие сны. Постарайтесь не вестись на поводу у своего подсознания и не нагнетать свои чувства.
Лев: Друзья атакуют вас своими предложениями о встрече – возможно, стоит согласиться. Если у вас в планах развивать социальные сети – для этого период полнолуния отлично подходит.
Дева: На работе возможна суета, которая выбивает из колеи. Не нервничайте – это все пройдет. Кто-то из Дев задумается о своем социальном статусе: захочется пересмотреть свои глобальные цели и выбрать новый путь развития.
Весы: Самое время отправляться в путешествие или расширять свои горизонты иными путями – например, выходом в люди. Вероятно знакомство с некой влиятельной персоной, которая выведет вас в более высокое общество.
Скорпион: Долговые обязательства и деньги партнера могут быть в фокусе внимания Скорпионов. Возможно, вам придет в голову идея, как приумножить свои финансы или в какие акции стоит вложиться, чтобы денег стало больше.
Стрелец: Придется разобраться с партнерскими вопросами. Возможно, внезапно захочется побыть от своей второй половинки на расстоянии – отдохнуть и все обдумать.
Козерог: Трудолюбивые Козероги даже во время полнолуния думают о работе – и правильно делают. Вероятно, пора внести некие изменения в рабочий процесс. Те представители знака, у которых на работе все хорошо, будут заниматься своим здоровьем.
Водолей: Наконец-то Водолеи могут выдохнуть: полнолуние состоится в их 5 доме – доме флирта, развлечений, хобби. Правда, внезапно могут дать о себе знать проблемы детей – но это вряд ли будет что-то плохое.
Рыбы: О себе может заявить необходимость решать дела семейные: у кого-то из домочадцев возникнет ситуация, в которую придется вникать и помогать советом. Хорошо это время провести с близкими, особенно если вы редко их видите.