Бунтарство и чувство свободы: что принесет полнолуние 15 декабря всем знакам зодиака

В материале РИАМО – о том, как полнолуние в середине декабря скажется на представителях всех знаков зодиака.

Жажда деятельности и встреч: характеристика полнолуния 15 декабря

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Каждое полнолуние – это своего рода кульминация какого-либо события. Обстановка накаляется до такой степени, что становится невозможно терпеть текущие обстоятельства и хочется все изменить. Особенно это будет ощущаться 15 декабря – полнолуние в этот день будет в свободолюбивом знаке Близнецов.

В это время даже самые домашние люди, настоящие «Обломовы», не будут находить себе места – захочется сорваться хоть куда-нибудь: погулять в парке, сходить на концерт или в театр, встретиться с друзьями. Не удивляйтесь, если 15 декабря ваш телефон будет разрываться от звонков и предложений провести совместно время.

Несмотря на воздушную, скорее позитивную «подвижность» полнолуния, есть у него и минусы. Солнце и Луна в это время будут в напряженном аспекте к Нептуну, планете иллюзий и обманов, творчества и грез. Поэтому надо быть осторожнее при заключении сделок, перепроверять информацию, заранее выходить из дома и не строить себе воздушных замков. Категорически не рекомендуется в этот день употреблять алкоголь. Но зато это подходящий период для творчества, анализа сновидений и психотерапии, йоги, встречи с близкими.

Кстати, к вечеру начнет разворачиваться из ретроградного движения Меркурий, поэтому многие дела могут «зависать» как будто бы в воздухе. Лучше планируйте все дела с запасом времени – на всякий случай.

Стоит помнить, что энергии полнолуния влияют на нас далеко не один день, а неделю до и неделю после него.

Что не рекомендуется делать во время полнолуния 15 декабря

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Это не очень удачное время, чтобы:

заключать договора,

покупать технику,

посещать врачей и начинать лечение (из-за напряжения Луны с Нептуном вероятны ошибки; однако нетрадиционная медицина может помочь),

страдать от мании величия,

идти на поводу у своих чувств,

принимать алкоголь,

устраивать беспорядки (как дома, так и на улице).

Что можно делать во время полнолуния в Близнецах

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Что рекомендуется делать:

общаться,

учиться,

совершать поездки,

проводить время со своими питомцами,

встречаться со старыми приятелями,

навещать братьев и сестер,

смотреть познавательные фильмы/шоу,

продавать старые вещи,

передавать какую-либо информацию,

выступать посредником,

выходить из зоны комфорта.

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 15 декабря

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Овен: Для Овна это полнолуние – период коммуникации и многочисленных перемещений по городу. Может потребовать внимания транспортное средство или домашний питомец.

Телец: Телец будет вынужден обратить внимание на свои деньги. Высока вероятность попасться в лапы мошенников, поэтому не поднимайте трубку, когда звонят незнакомые номера, и не «светите» данными банковской карты.

Близнецы: Может ни с того ни с сего заявить о себе шаткая самооценка. Поработайте над своим имиджем, можете сходить в салон красоты и перекрасить волосы в цвет фуксии, как давно мечтали. Вероятна нервозность.

Рак: Придется поработать над своими зависимостями, какими бы они ни были. Могут сниться вещие сны. Постарайтесь не вестись на поводу у своего подсознания и не нагнетать свои чувства.

Лев: Друзья атакуют вас своими предложениями о встрече – возможно, стоит согласиться. Если у вас в планах развивать социальные сети – для этого период полнолуния отлично подходит.

Дева: На работе возможна суета, которая выбивает из колеи. Не нервничайте – это все пройдет. Кто-то из Дев задумается о своем социальном статусе: захочется пересмотреть свои глобальные цели и выбрать новый путь развития.

Весы: Самое время отправляться в путешествие или расширять свои горизонты иными путями – например, выходом в люди. Вероятно знакомство с некой влиятельной персоной, которая выведет вас в более высокое общество.

Скорпион: Долговые обязательства и деньги партнера могут быть в фокусе внимания Скорпионов. Возможно, вам придет в голову идея, как приумножить свои финансы или в какие акции стоит вложиться, чтобы денег стало больше.

Стрелец: Придется разобраться с партнерскими вопросами. Возможно, внезапно захочется побыть от своей второй половинки на расстоянии – отдохнуть и все обдумать.

Козерог: Трудолюбивые Козероги даже во время полнолуния думают о работе – и правильно делают. Вероятно, пора внести некие изменения в рабочий процесс. Те представители знака, у которых на работе все хорошо, будут заниматься своим здоровьем.

Водолей: Наконец-то Водолеи могут выдохнуть: полнолуние состоится в их 5 доме – доме флирта, развлечений, хобби. Правда, внезапно могут дать о себе знать проблемы детей – но это вряд ли будет что-то плохое.

Рыбы: О себе может заявить необходимость решать дела семейные: у кого-то из домочадцев возникнет ситуация, в которую придется вникать и помогать советом. Хорошо это время провести с близкими, особенно если вы редко их видите.