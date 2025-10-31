«Бриллиантовая бабочка»: что известно о новой кинопремии и когда ее будут вручать

В материале РИАМО рассказываем об учрежденной в 2025 году евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»: какие призы получат победители, кто будет оценивать фильмы-конкурсанты и когда состоится первая церемония вручения.

Что представляет из себя кинопремия «Бриллиантовая бабочка»

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Новая кинопремия «Бриллиантовая бабочка» была создана по инициативе председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова. Знаменитый режиссер предложил учредить «евразийский «Оскар», лауреаты которого будут транслировать и защищать нравственность и традиционные ценности.

Презентация «Бриллиантовой бабочки» прошла в апреле 2025 года на Московском международном кинофестивале. Премия была учреждена под эгидой Евразийской киноакадемии кинематографических искусств, организацией конкурса будет заниматься «Российский фонд культуры» при поддержке Министерства культуры РФ.

Новая награда, по задумке организаторов, должна стать важным шагом в укреплении культурных связей и дружбы между народами, открывая новые возможности для развития киноискусства и взаимопонимания. Премия призвана «символизировать борьбу за сохранение нравственных ориентиров и изменения мира к лучшему через искусство». Также среди целей кинопремии – «развитие и продвижение национальных кинорынков, которое будет способствовать формированию традиционных духовно-нравственных ориентиров у молодежи, поддержка кинематографических организаций и кинопроизводственных компаний».

Идею создания «Бриллиантовой бабочки» уже поддержали государства ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), а также другие страны, в числе которых Иран, Китай, Куба, Сербия, ЮАР, Индонезия и Венесуэла.

Номинации и эксперты премии «Бриллиантовая бабочка»

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Кинопремию планируют вручать за победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», также предполагается приз «За вклад в мировой кинематограф»

В рамках подготовки и проведения кинопремии Евразийская академия кинематографических искусств планирует проводить кинотеатральные показы фильмов стран – участниц Академии и претендентов на кинопремию, кинематографические сессии, международные культурные обмены, выставки, форумы, семинары, круглые столы, презентации и мастер-классы.

В экспертный совет «Бриллиантовой бабочки» вошли выдающиеся деятели российского кинематографа, в числе которых Александр Адабашьян, Владимир Хотиненко, Александр Звягинцев, Сергей Урсуляк, Александр Акопов, Андрей Кравчук, Сергей Безруков и Алексей Гуськов.

Как выглядит приз премии «Бриллиантовая бабочка»

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Эскиз приза кинопремии разработал художник Юрий Купер, чьи работы выставляются в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в Музее Метрополитен в Нью-Йорке и в коллекциях Министерства культуры Франции. Юрий Купер – автор более чем полусотни персональных выставок, которые проходили в музее им. Пушкина в Москве, галерее Клод-Бернар в Париже и Яна Кружье в Женеве и многих других галереях.

Создатели кинопремии объясняют выбор символа так: «Бабочка — это хрупкость и сила. Крылья её, сотканные из легенд и традиций, несут в себе культурные ценности наших народов. Взмах крыла бабочки – едва уловимый, хрупкий, но способный изменить ход времени. Так гласит древняя мудрость, пересекающая границы Евразии, от заснеженных просторов России до цветущих долин Азии. Сегодня мы объединяем нити традиций, сплетаем их в неповторимый единый узор, и символ этого единства – бабочка».

Каждый приз будет инкрустирован пятью тысячами специально выращенных крошечных бриллиантов.

Кроме приза, победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную одному миллиону долларов, победители в остальных номинациях – по 250 тысяч долларов.

Когда будет вручена первая «Бриллиантовая бабочка»

Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Первая церемония вручения кинопремии «Бриллиантовая бабочка» запланировано на 27 ноября 2025 года, торжественное мероприятие пройдет в столице, в "Мастерской "12"» Никиты Михалкова.