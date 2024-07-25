Большая сила и напряжение: гороскоп для каждого знака зодиака на август 2024 года

В август мы вступаем с энергиями конца июля. По-прежнему на небе Солнце конфликтует с Плутоном, что привносит некое напряжение в делах, да к тому же в начале августа ретроградным становится Меркурий и добавляет масла в огонь. О том, как проживут август все знаки зодиака — читайте в материале РИАМО.

Ретроградный Меркурий окажет влияние на всех: чего ожидать в августе?

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С 5 по 29 августа ретроградным становится Меркурий, однако его действие будет ощущаться чуть дольше — за неделю до и после ретроградного движения. Многие люди боятся этого явления: боятся начинать новые дела, боятся выходить замуж, боятся покупать технику. Проще говоря, хотят закрыться дома и не выходить никуда, чтобы не совершить «ошибок». Однако это в корне неправильная позиция: нужно продолжать жить обычную жизнь, более того, именно в период ретроградности Меркурия полезно доделывать дела, совершать поступки, которые давно планировались (то же замужество, например), обновлять технику и т. д. Стоит только избегать начинаний абсолютно новых дел, да и то только потому, что очень высоки риски потом разочароваться в своей идее, а силы уже будут вложены.

Гороскоп на август 2024 года для каждого знака зодиака

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Овен будет генератором идей

Овны в августе становятся особенно активными и непоседливыми — эта тенденция зародилась еще в последние дни июля. От скуки Овен обзвонит всю свою телефонную книгу и встретится даже с теми, кого не видел последние годы. Усиливается страсть к получению новых знаний — информация будет усваиваться легче обычного. Не торопитесь с принятием решений — голова будет буквально взрываться от идей и планов, но сделайте выдох, сначала все распланируйте и прикиньте, действительно ли сможете реализовать то, что вы хотите.

Телец станет рациональным

Почти весь июль Тельцы были главными гедонистами гороскопа, ведь их покровитель Венера находилась в знаке Льва. В августе она по-прежнему какое-то время побудет львиной, а затем перейдет в Деву — так что на смену эпатажу и желанию себя радовать и не отказывать в удовольствиях придет наконец рациональный трезвый взгляд на все вокруг. Самое время заняться своим здоровьем и телом — садитесь на диету, записывайтесь в зал. Тело вам скажет большое спасибо. Кстати, отношение к тратам тоже резко поменяется — больше нет той тяги оставить лишнюю купюру в магазине в обмен на новую кофточку.

Близнецы будут раздавать советы

Обычно легкомысленные Близнецы в августе превратятся в зануд-педантов, которым будет дело до всего, что происходит у окружающих. И в этом как раз заключается проблема: казалось бы, хочется влезть со своим советом, да вот люди его как-то и не спрашивали, отсюда и ссора. Лучше пустить свою мыслительную активность в работу или в образование. Допишите начатую некогда книгу, завершите дела, связанные с документами, урегулируйте какие-нибудь вопросы с родными. Если дела никакие не предвидятся, то хотя бы посмотрите детективный сериал, где надо угадать, кто преступник.

Рак будет покорять всех обаянием

Раки радуют окружающих своим дружелюбием и обаянием. С ними хочется общаться, хочется звать в гости или как минимум сделать Раку маленький подарок — до того они в августе всех умиляют своей непосредственностью и красотой. Тем не менее именно Рак острее всех отреагирует на грядущее полнолуние, которое произойдет 19 августа в знаке Водолея. Раку захочется свободы, сбросить с себя оковы и как следует отдохнуть. Любое давление или просьбы будут восприниматься в штыки и приводить к ссорам. Постарайтесь в это время быть поспокойнее — все наладится.

Лев будет отдыхать и не думать о работе

По знаку зодиака Лев по-прежнему идут Солнце и Меркурий, а значит, представители этого знака не против выставить себя вперед и продемонстрировать царское величие. Лев в августе зациклен на себе и своей семье, а потому добиться от него четко выполненной работы будет довольно трудно. Настроение праздничное, «отдыхательное», но никак не ответственное. Поэтому возьмите с чистой совестью отпуск и проведите его, как того просит душа. Правда, скоропалительные решения лучше не принимать, особенно в середине месяца, но можно согласиться на позитивную авантюру — сорваться с места и отправиться в путешествие.

Деву будет охранять сама фортуна

Девы становятся привлекательными для противоположного пола — Венера заходит в их знак, а управитель Меркурий все еще идет по Льву и просит флирта. Могут возникать скоротечные романы или возобновление прошлых отношений — но все они будут недолгими. Как и Львам, Девам можно уйти в отпуск или хотя бы отправиться в загородный домик на выходные — время, проведенное с семьей, сильно улучшит их самочувствие и в целом настроение. Будьте осторожнее на дорогах: поверьте, если вы опаздываете на автобус, это неспроста — не нужно торопиться. Возможно, жизнь вас от чего-то пытается уберечь.

Весы очень активные и выводят всех на чистую воду

Весы сейчас поддерживаются Марсом и Юпитером, а потому можно развернуть активную деятельность самого вселенского масштаба. В трудную минуту всегда найдется тот, кто протянет руку помощи, подскажет совет и не только. По-прежнему по Весам идет планета-искуситель Лилит, так что представители знака все еще сканируют окружающих на порядочность и выявляют все темные дела, тщательно скрываемые. Отсюда — много откровенных разговоров с окружающими и внезапно всплываемая информация откуда не ждали. Также стоит быть поаккуратнее с едой — можно набрать лишние килограммы.

Скорпион агрессивный, но везучий

Скорпионы, как и Овны, погружены в общение и рабочие процессы. Правда, все это получается с налетом воинственности и силы. Но это именно тот случай, когда можно позволить себе побыть Юлием Цезарем и успевать везде и всюду одновременно. Не стоит только стоять на своем несмотря ни на что — Скорпиону будет хотеться отстаивать свою позицию чуть ли не с пеной у рта. Сбавьте градус агрессии, пустите ее в работу. К слову, в середине месяца можно ожидать некую прибыль от своей деятельности, так что ловите волну удачи с 16 по 22 августа.

Стрелец едва сдерживает свои амбиции

Стрелец может казаться окружающим несколько импульсивным — причина кроется в Марсе, который сейчас стоит напротив, в знаке Близнеца. Поэтому энергии у Стрельца хоть отбавляй, дела спорятся, хочется все везде успеть и быть лучшим из лучших. Зато в чувствах полная неразбериха — с противоположным полом как будто ничего не клеится, а партнер стал словно с другой планеты. Этот период скоро пройдет, постарайтесь не рассориться из-за ерунды. Будьте также более сдержанны на работе — начальство и вышестоящие сейчас за вами будут наблюдать.

Козерог будет наставником для окружающих

Козерога можно назвать вершителем судеб в августе. Особенно интересной окажется середина месяца. Все потому, что людей вокруг приходится воспитывать, направлять, наставлять на путь истинный. Даже в отношениях, как думает Козерог, в последнее время стало слишком много чувств и пора бы охладить столь пылкого партнера. Представители знака будут зациклены на справедливости и социальных нормах, причем не всегда это будет по своей воле. Возможно, какой-то человек выведет Козерога из себя и запустит мыслительную цепочку в его голове о тленности бытия и несовершенстве мира. И Козерог решит исправить своими силами хотя бы обстановку вокруг себя.

Водолей задумается о будущем

В августе планета-управитель Водолея Уран останавливается, чтобы развернуться и стать ретроградной уже в начале сентября. Поэтому Водолеи будут чувствовать себя немного не в своей тарелке: будет ощущение, как будто время остановилось, все достигнутое — не важно, а на самом деле хочется чего-то иного, причем эти идеи будут возникать как вспышки, на ровном месте. Стоит записывать все, что приходит в голову, чтобы потом, уже в сентябре, попробовать реализовать новые идеи.

Рыбы могут дать повод для сплетен

Рыбы окажутся в щекотливой ситуации: с одной стороны, хочется флирта и романтики, кто-то даже может подумать об измене своему текущему партнеру, и все будет этому благоприятствовать, но с другой — даже если выйти за рамки, тут же обрушится волна критики и правда всплывет наружу. И речь идет не только об отношениях, но и в целом о любых ситуациях, когда на человека можно собрать компромат и использовать его в своих целях. Будьте осторожнее, не давайте окружающим повода для обсуждений.