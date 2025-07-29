Бойня, Мальчики и Космос: какими названиями ЖД станций может удивить Подмосковье

В материале РИАМО об интересных названиях железнодорожных станций Подмосковья и о том, какой смысл в них скрывается.

Странными и по-настоящему забавными названиями населенных пунктов сложно кого-то удивить. Например, деревня Гадюкино вовсе стала именем нарицательным, или, как сейчас бы сказали, мемом. Мы вам расскажем, что Подмосковье тоже может удивить и рассмешить своими топонимами. В подмосковном Раменском округе есть деревня Дурниха, а в Балашихе озеро Черное и рядом улица с названием Интернат. Можно только догадываться о том, как эти места заслужили такие названия.

Но не только это вызывает улыбки и недоумение у жителей и гостей Подмосковья. Пассажиры электричек, особенно не местные, часто хихикают с названий железнодорожных станций. О самых интересных из них читайте в материале РИАМО.

Как образовываются топонимы: мнение эксперта

Фото - © Станция Панки в Люберцах/Медиасток.рф

«Топонимы образуются довольно просто, река может дать название, например, Москва-река. Церковь тоже может дать название, вот вам и село Покровское, улица Покровка, это в честь храма Покрова. Или по имени жителя, например, деревня Ивановка. Топонимы образуются естественным путем», — объяснил историк и писатель Александр Васькин.

Наш собеседник отмечает, что дать название местности могут ее особенности. В Ставропольском крае между Ессентуками и Кисловодском есть станция «Иноземцево». Какой-либо интриги в этом названии нет, просто там с очень давних пор селили иностранцев.

Васькин также напоминает, что разные топонимы могут переименовывать в силу разных причин. Например, город на юге России Краснодар до 1920 года назывался Екатеринодар. Именно таким образом довольно поэтичное название «Есенинская» получила станция на МЦД-3 в Подмосковье. Ранее она была «42-й километр».

Некоторые подмосковные железнодорожные станции стали популярными объектами острот, шуток и памятных фотографий для социальных сетей.

Семь необычных названий железнодорожных станций в Подмосковье

Фото - © PryzmDotPhoto. Собственная работа/Wikipedia.org

1. «Панки»

Эта станция расположена на линии МЦД-3, он же Ленинградско-Казанский диаметр. Ударение ставится на последний слог, и название не связано с представителями известной субкультуры. На самом деле свое название станция получила в честь одноименной бывшей деревни. Есть интересный факт: в 90-е «Панки» очень вдохновили рок-барда Александра О'Шеннона на написание песни.

2. «Отдых»

Станция с таким приятным названием находится тоже на МЦД-3. Слово отдых не может не вызывать улыбки у не местных пассажиров электричек. Появилось такое название довольно просто. Дело в том, что рядом находится поселок Кратово, известный своей природой и огромным количеством детских лагерей отдыха, санаториями и дачами.

3. «Бойня»

Хоть эта станция находится в Москве, но про нее нельзя промолчать. «Бойня» – это тупиковая грузовая железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги. Такое название появилось из-за того, что рядом располагалась городская скотобойня, а ныне Микояновский мясокомбинат.

4. «Космос»

Эта станция находится на Павелецком направлении Московской железной дороги. Судя по названию, можно предположить, что рядом находится звездный городок, или космодром. Но нет, рядом аэропорт Домодедово. Станцию «Космос» открыли спустя несколько лет после легендарного полета космонавта Юрия Гагарина. В то время тема стремления к звездам была очень популярна.

5. «Мальчики»

Станция с таким интересным названием, к сожалению, уже заброшена. А находится она в подмосковных Люберцах у моста Октябрьского проспекта на ответвлении к г. Дзержинскому. Бытует мнение, что в 1940-е годы, перед Великой Отечественной войной, станцию строили заключенные из трудовой колонии для малолетних преступников. Такое название могло взяться именно по этой причине.

6. «Бахчиванджи»

Нет-нет, мы ничего не перепутали, эта станция правда находится в Подмосковье в Щелкове. До 1987 года она называлась очень неоригинально – «41 км». Ныне она получила название в честь Героя СССР, летчика-испытателя Григория Бахчиванджи. Он жил в поселке недалеко от места, где находится станция.

7. «Заветы Ильича»

Нельзя было не упомянуть эту станцию, расположенную на Ярославском направлении железной дороги. Свое название она получила в честь поселка с одноименным названием. Его построили для сотрудников Наркомата связи.

Нужно ли переименовывать топонимы?

Фото - © Станция Панки в Люберцах/Медиасток.рф

Очень долго и активно шли обсуждения о том, стоит ли переименовывать такие топонимы. В 2024 году ходили споры про оскорбительные и неблагозвучные названия населенных пунктов, как упомянутая выше Дурниха. В Подмосковье еще есть Свиноедово и река Вобля. Стоит ли действительно переименовать такие топонимы на что-то более благозвучное?

«Еще при Николае I хотели переименовать подобные названия сел и деревень и прочего. Что тут можно сказать, это все ведь не нами названо, и в этом оригинальность. Например, какая-нибудь деревня Дураково, люди живут там издревле. И фамилия такая есть, но ведь не фамилия красит человека, а наоборот. Нужно к этому относиться проще и с юмором и понимать, что не нами это все придумано и это все останется в истории», — резюмировал Васькин.