Авантюризм и борьба за идеи: чем грозит знакам зодиака предстоящее полнолуние 23 мая 2024 года

В материале РИАМО о том, каким будет полнолуние в знаке Стрельца для всех знаков зодиака.

Под занавес последнего месяца весны состоится еще одно важное астрологическое событие – полнолуние в знаке Стрельца. Для многих оно принесет чувство удовлетворения, облегчения, а для кого-то выступит как катализатор для судьбоносных испытаний. Что же принесет для нас всех полнолуние в огненном знаке-путешественнике?

Общие тенденции грядущего полнолуния в Стрельце 23 мая

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Майское полнолуние в Стрельце состоится 23 мая в 16:53 по московскому времени. Диск Луны будет освещен полностью, так что некоторую степень взвинченности и тревоги, а также бессонницу могут ощутить на себе даже те люди, которые не особенно подвержены подобным астрологическим влияниям. Нестабильность в эмоциональном плане и в физическом самочувствии можно начать ощущать уже с 20 мая, и влияние это завершится лишь 26-27 мая.

В полнолуние, как правило, вносится ясность в некие процессы, человек получает результаты работы, выполненной ранее, обретает стабильность в каком-то вопросе. Та ситуация, которая активно развивалась накануне полнолуния, наконец-то получает закономерную развязку.

Учитывая, что полнолуние грядет в знаке Стрельца, то речь в большинстве случаев будет идти не о рутине или домашних делах, а об успехе, о масштабе, о грандиозных планах и знаменательных поездках. Большинство людей охватит авантюрный настрой, желание перемен, предвкушение чего-то хорошего, яркого. Желание приключений, оптимистичный настрой помогут решить многие проблемы в этот период. Больше не хочется обвинять окружающих в своих неудачах, наконец-то появляется желание расправить плечи и самостоятельно сделать так, как хочется самому, без оглядки на кого бы то ни было.

Мотивация, жажда деятельности, стремление жить лучше, на широкую ногу – все это может, с одной стороны, помочь реализовать масштабные проекты, а с другой – сделать людей более импульсивными, нетерпимыми, этакими борцами за свои идеалы и идеи. Такой рыцарский настрой может смести все на своем пути, так что будьте осторожнее с высказываниями, трижды подумайте, прежде что-то ультимативно утверждать.

Поскольку знак Стрельца склонен к расширению, то любые дела, начатые в период полнолуния, могут разрастись, как снежный ком. Причем совершенно не важно, что это будет: лишние килограммы от дополнительного пирожного в кафе или же скандал в компании людей, начавшийся с одной неосторожной фразы. Лучше провести это время созидательно и с позитивными эмоциями – пусть их будет еще больше.

Влияние полнолуния 23 мая: гороскоп для каждого знака зодиака

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Овен: Овны, отправляйтесь в путешествие! Как минимум стоит визуализировать ту страну или ту местность, куда вы отправитесь в ближайший отпуск, и заняться сбором документов. Удачно пройдет сдача экзаменов и подтверждение квалификации.

Телец: Тельцу предстоит пересмотреть свои финансы. Если есть кредит, его стоит рефинансировать или постараться закрыть. Возможно, кто-то вернет вам долг. Если подобных финансовых обязательств у вас нет, то, вероятнее всего, могут замаячить на горизонте. Не исключено возвращение бывших любовников.

Близнецы: Близнецы будут слишком чувствительно воспринимать, как к ним относятся окружающие люди. Обращайте внимание на все знакомства, происходящие в этот период. Очень вероятна судьбоносная встреча с человеком, который окажет большое влияние на вас в дальнейшем.

Рак: Раки вынуждены будут заняться здоровьем. Возможно, пора посидеть на диете, бросить вредные привычки, начать бегать по утрам – любая рутина, связанная со здоровьем, будет так или иначе в фокусе внимания Рака. Заботы может потребовать домашний питомец – либо будет чаще обычного ластиться, либо его надо будет показать ветеринару.

Лев: Львы завершат некое творческое дело, проект, который был отдушиной. Пора браться за что-то новое! Также в фокусе внимания будет и новая влюбленность: бабочки в животе и позабытое чувство бессонных ночей, проведенных за перепиской с новым человеком, – вот на что может рассчитывать Лев в это полнолуние. Кроме того, какие-то вопросы придется решать вместе с детьми.

Дева: Девы займутся завершением дел домашних. Это тот знак, у которого стрельцовский масштаб реализуется именно дома. Пора доделать начатый давным-давно ремонт, обновить технику. Если родители просили помочь им – обязательно помогите.

Весы: Весов ожидают многочисленные поездки в пределах города или на ближайшие к месту жительства расстояния, встречи с родственниками. В целом период запомнится как довольно суетливый, но именно в это время можно успеть большинство дел, которые вы так долго откладывали. Главное, будьте осторожнее, если водите транспорт – не гоняйте.

Скорпион: Скорпионы могут ожидать получение прибыли. Возможно, это деньги за выполненный проект или какую-то работу, возможно, возврат долгов или долгожданная премия. Так или иначе, придется заняться распределением собственных финансов и планированием бюджета. Возможны покупки, приятные траты.

Стрелец: Стрельцы будут в фокусе внимания многих людей, ведь полнолуние происходит именно в их знаке. Вероятнее всего, придется завершить какую-то деятельность, прийти к результату. Появляется желание роста, хочется достигать новых вершин. Внимания может потребовать внешний вид – возможно, пора обновить имидж или подтянуть тело к лету.

Козерог: Козерогов будет манить дальняя дорога, путешествие. Вообще, в этот период полезно уединяться, проводить время наедине с собой, так что небольшой уикенд на природе за городом будет сейчас очень кстати. Попробуйте погрузиться внутрь себя и поразмыслить, чего вы хотите на самом деле, а с чем уже пора попрощаться, чтобы начать чувствовать себя гораздо лучше. Обращайте внимание на сны, которые будут сниться в это время.

Водолей: Водолеи будут чаще обычного встречаться с друзьями, контактировать с новыми людьми, общаться по интернету. Вообще интернет будет занимать Водолеев больше обычного. Возможно, пора завести свой блог и рассказывать о том, о чем вы очень много знаете и готовы делиться этим с миром? Читателей найдется очень много. Также хорошее время для приобретения нового гаджета, изучения рынка IT-технологий.

Рыбы: Рыбы будут балансировать между домом и работой, очень велик риск увеличения обязанностей и там, и там. Конечно, можно ожидать повышения, премии за проделанную работу и просто за выслугу лет. Не отказывайтесь от публичных выступлений.